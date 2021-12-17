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Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı
Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı
Son dönemlerde artan şehirlerarası otobüs fiyatları, neredeyse uçak biletlerini yakaladı. İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:03+0300
2021-12-17T12:03+0300
türkiye
uçak
bilet
otobüs
zam
fiyat
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Koronavirüs salgını sonrasında şehirlerarası otobüs taşımacılığına getirilen kapasitelerinin yarı oranında taşıma zorunluluğu ile bilet fiyatları iki katına yükselmişti. Geçtiğimiz Mart’ta kaldırılan yüzde 50 koltuk sınırlamasından sonra, şehirlerarası otobüs bileti fiyatları düşmedi. Tam aksine, günümüze kadar artarak gelen fiyatlar, bazı şehirlerde uçak biletlerini yakaladı. Örneğin, İzmir-Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL iken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL’den başlıyor. Gerek artan maliyetler, gerek ise son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar, otobüs bileti fiyatlarının yükselmesinde etkili rol oynadığı söyleniyor.Eskişehir’de üniversite öğrencisi Aydın Öztürk, otobüs bileti fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi. Eskişehir-Zonguldak arası otobüs fiyatına bir haftada 20 TL zam geldiğini söyleyen Öztürk, “Benim memleketim Zonguldak, ama ben burada yani Eskişehir’de okuyorum. Zonguldak-Eskişehir arası pandemiden önce 70 liraya gidip geliyordum. Şu an 145 lira. Bir anda yüzde 100 zam olması çok garip. Kız arkadaşım geliyor, gidiyor. Bir hafta önce buraya 70 TL’ye gelirken şu an 90 TL’ye geliyor. Bir haftada artan bir zam var 220 TL kadar ve bu saçmalık yani. İnsanlar uçakları tercih eder, hem daha konforlu hem daha hızlı” diye konuştu.
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uçak, bilet, otobüs, zam, fiyat

Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı

12:03 17.12.2021
© AAotobüs, otobüsle yolculuk, şehirlerarası otobüs
otobüs, otobüsle yolculuk, şehirlerarası otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Son dönemlerde artan şehirlerarası otobüs fiyatları, neredeyse uçak biletlerini yakaladı. İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk fiyatı yaklaşık 230 TL’den başlıyor.
Koronavirüs salgını sonrasında şehirlerarası otobüs taşımacılığına getirilen kapasitelerinin yarı oranında taşıma zorunluluğu ile bilet fiyatları iki katına yükselmişti.
Geçtiğimiz Mart’ta kaldırılan yüzde 50 koltuk sınırlamasından sonra, şehirlerarası otobüs bileti fiyatları düşmedi. Tam aksine, günümüze kadar artarak gelen fiyatlar, bazı şehirlerde uçak biletlerini yakaladı.
Örneğin, İzmir-Van arası otobüs bileti fiyatı 350 TL iken, bir hafta önceden alınan uçak bileti ise 400 TL’den başlıyor. Gerek artan maliyetler, gerek ise son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar, otobüs bileti fiyatlarının yükselmesinde etkili rol oynadığı söyleniyor.
Eskişehir’de üniversite öğrencisi Aydın Öztürk, otobüs bileti fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi. Eskişehir-Zonguldak arası otobüs fiyatına bir haftada 20 TL zam geldiğini söyleyen Öztürk, “Benim memleketim Zonguldak, ama ben burada yani Eskişehir’de okuyorum. Zonguldak-Eskişehir arası pandemiden önce 70 liraya gidip geliyordum. Şu an 145 lira. Bir anda yüzde 100 zam olması çok garip. Kız arkadaşım geliyor, gidiyor. Bir hafta önce buraya 70 TL’ye gelirken şu an 90 TL’ye geliyor. Bir haftada artan bir zam var 220 TL kadar ve bu saçmalık yani. İnsanlar uçakları tercih eder, hem daha konforlu hem daha hızlı” diye konuştu.
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