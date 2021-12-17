https://tr.sputniknews.com/20211217/otomobil-stokculugu-suclamasiyla-gozaltina-alinan-51-kisi-hakkinda-adli-kontrol-karari-1051864892.html

Otomobil stokçuluğu suçlamasıyla gözaltına alınan 51 kişi hakkında adli kontrol kararı

Otomobil stokçuluğu suçlamasıyla gözaltına alınan 51 kişi hakkında adli kontrol kararı

Karabük merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla yakalanan... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T14:10+0300

2021-12-17T14:10+0300

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türkiye

karabük

araba

araç

soruşturma

adli kontrol

savcılık

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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otomobil stokçularına yönelik 50 ilde başlatılan soruşturmada karar çıktı.Karabük merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla yakalanan şüphelilerin ifadeleri devam ederken gözaltı kararı alınan 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.'Fiyat artışları enflasyonun çok üzerinde'Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke genelinde gerek yazılı gerek görsel medyadaki "Sıfır kilometre otomobillerin bayilerde bulunamadığı, bayilerde olması gereken otomobillerin galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden toplanarak stoklandığı ve ‘sıfır kilometre’ otomobil piyasasında tekel oluşturulduğu" haberleri üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.Açıklamaya şöyle devam edilmişti: "Aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulan piyasada araçların fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır."

https://tr.sputniknews.com/20211217/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-stokculuk-sorusturmasi-1051858435.html

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karabük, araba, araç, soruşturma, adli kontrol, savcılık