https://tr.sputniknews.com/20211217/ozgur-demirtas-tehdit-altindayim-1051875543.html

Özgür Demirtaş: Tehdit altındayım

Özgür Demirtaş: Tehdit altındayım

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisini Halk TV yayınına davet eden, İrfan Değirmenci'ye yanıt verdi. Demirtaş, "Zaten Siyasal İslamcı troller ile uğraşıyorum... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T19:33+0300

2021-12-17T19:33+0300

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türkiye

irfan değirmenci

özgür demirtaş

asgari ücret

halk tv

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Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, Prof. Özgür Demirtaş'a Twitter üzerinden "Hocam, asgari ücrete zam yapılmamalıydı diyormuşsunuz. Doğru mu? Sizi Halk Ana Haber Bültenine bağlanmaya davet ediyorum" sorusunu yöneltti.Değirmenci'ye yanıt veren Prof. Demirtaş, "İrfan bey Allah aşkına ciddi yazıyorsunuz sandım. Zaten Siyasal İslamcı troller ile uğraşıyorum moralim bozuk. Gerçek yazıyorsunuz sandım. Davetiniz için teşekkür ederim. Ama çok konuştum yıllardır. Hiçbir şey değişmedi ve tehdit altındayım" ifadesini kullandı.

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irfan değirmenci, özgür demirtaş, asgari ücret, halk tv