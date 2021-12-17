https://tr.sputniknews.com/20211217/peskov-turkiye-yeni-bir-osmanli-imparatorlugu-kurmaya-calismiyor-1051873459.html

Peskov: Türkiye, yeni bir Osmanlı İmparatorluğu kurmaya çalışmıyor

Peskov: Türkiye, yeni bir Osmanlı İmparatorluğu kurmaya çalışmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin yeni bir Osmanlı İmparatorluğu kurmaya çalışmadığını düşündüğünü söyledi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T18:08+0300

2021-12-17T18:08+0300

2021-12-17T19:20+0300

dünya

rusya

türkiye

dmitriy peskov

osmanlı

abd

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043515494_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_93b63bcb0e13fa26dbe8314ae4d6fca7.jpg

RTVI televizyonuna demeç veren Peskov, Rusya-Türkiye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.Suriye'de Rusya ile Türkiye'nin yürüttüğü işbirliğinin zor olduğunu kaydeden Peskov, ancak tarafların her seferinde karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmayı başardığını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dostane ilişkiler bulunduğunun altını çizen Peskov, bunun zorlu ihtilaflarda bile diyalog kurma ve barışçıl çözüme yönelme imkanı sunduğunu vurguladı.Sunucu Tina Kandelaki'nin kullandığı 'Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni biçimi' ifadesi karşısında "Yeni Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey yok, size katılmıyorum. Bununla birlikte Türkiye'de Türk dünyasının manevi birliği fikri son derece popüler. Türk dünyasının kültürel, tarihi bir birliği var. Orta Asya ülkeleri, hatta Rusya Federasyonu'ndaki cumhuriyetler, Tatarlar, Başkurtlar Türklerle ortak bir tarihe sahip. Bu hem dilsel hem de kültürel bir tarih ve ortak gelenekler. Bu nedenle, bunda herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Başkanı Putin'le sıcak ilişkileri, hatta dostane ilişkileri var. Bu ilişkiler, ihtilaflar olmasına rağmen, en zor konularda bile bir araya gelmelerini ve en zor sorunları çözmelerini sağladı. Bu birçok kez yaşandı. Hem Suriye'de hem de geçmişte ikili ilişkilerde. Birtakım ihtilaflara rağmen Türkiye bizim çok önemli bir komşumuz, çok önemli büyük projelerde partnerimiz ve birçok bölgesel sorunun çözümünde muhatabımız"‘Ekonomik işbirliği düzeyi, siyasi sarsıntıların sigortası'Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği düzeyinin siyasi sarsıntılarda sigorta görevi gördüğünü anlatan Peskov, "Türkiye, bir dizi sektörde küresel düzeyde rekabet gücü yüksek şirketler geliştirdi. Doğal olarak ekonomik genişleme, siyasi ilişkilerin düzeyini bir şekilde etkiliyor" diye konuştu.‘Washington, Moskova'nın kırmızı çizgilerini tanımak istemiyor'Diğer taraftan Putin ve Biden'ın son derece önemli konularda ihtilaf halinde olduğunu anlatan Peskov, Washington'un Moskova'nın kırmızı çizgilerini tanımak istemediğini kaydetti.Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dost olmadıklarını ancak aralarında saygılı bir iletişim olduğunu belirten Peskov, "Trump döneminde diyalog yoktu. Dondurulmuştu. Trump, profesyoneller hariç birçok kişi tarafından Rusya'ya yaklaşımın değişmesi için umut olarak görülüyordu. Trump döneminin aksine Biden döneminde iletişim kanalları çalışıyor. Trump profesyonel bir siyasetçi değil. Ancak Biden profesyonel ve Amerikan siyasetinde en dipten en yükseğe kadar tüm aşamalarda yer aldı" değerlendirmesinde bulundu.Putin'in ABD ve NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerine değinen Peskov, "Bu teklif, şu anda Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Avrupa kıtasında oluşan gerilimden bizi koruyabilir. Bir daha hiç kullanılmayacağı düşünülen 'gerilim sarmalı' söylemini kullanmaya başladık. Bu söylem, Soğuk Savaş döneminde kullanılıyordu" yorumunu yaptı.Peskov, Putin'in güvenlik garantileri konusunda Batı'ya karşı sert ancak son derece tutarlı ve barış yanlısı bir tutum sergilediğinin altını çizdi.Kiev'in Rusya'ya yönelik hasmane tutumu nedeniyle Ukrayna devletinin artık Rusya devletinin bir partneri ve müttefiki olmadığını söyleyen Peskov, "Ancak Ruslar ve Ukraynalılar kardeş halklar olarak kalmaya devam edecek. Kardeş devlet kaybedilmez, onlar kardeş halk olarak kalacak" dedi.Peskov'a Putin'in kafasında bir halef belirleyip belirlemediği de soruldu.Kremlin Sözcüsü, "Elbette Devlet Başkanı'nın günün birinde birisinden yana tercihi olacak. Putin, bu konudaki tercihlerini söyleyebilir. Ancak kimin seçileceğinin kararını Rusya halkı verecek" yanıtını verdi.Peskov, Putin'in 2024 yılındaki seçimlerde aday olup olmamaya henüz karar vermediğini ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211208/peskov-sscbyi-yeniden-insa-etmek-imkansiz-1051575598.html

https://tr.sputniknews.com/20211216/abd-senatosu-768-milyon-dolarlik-savunma-harcamalari-tasarisini-onayladi-1051818077.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, türkiye, dmitriy peskov, osmanlı, abd, ukrayna