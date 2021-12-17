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Pişirme fırınından tavuk çalınan iş yeri sahibi: 'Bu beni ürküttü'
Pişirme fırınından tavuk çalınan iş yeri sahibi: 'Bu beni ürküttü'
Kocaeli'de dükkanının önündeki pişme fırınından kızgın tavuk çalınan iş yeri sahibi Fatih Uzun, "Aklımın ucundan geçmezdi" dedi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:56+0300
2021-12-17T15:56+0300
kocaeli
hırsız
tavuk
hırsızlık
dükkan
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Kocaeli'nde bir tavukçunun dükkan önündeki pişirme fırınından tavuk çalındı. Bir markete ait pişme fırınının önüne gelen iki şahıs bir süre bekledi. Şahıslardan biri çevreyi gözetlerken, diğeri ise fırının yakınında beklemeye başladı. İş yeri sahibinin içeri girmesini fırsat bilen şahıs, kızgın fırının içine elini sokarak pişmiş tavuğu çaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.'Bu beni ürküttü'15 yıldır Körfez ilçesinde gıda sektöründe çalıştığını söyleyen Uzun, "Bugüne kadar dışarıya çıkardığımız mallardan yağ çaldırdık, un çaldırdık, pekmez çaldırdık. Bunları normal karşılıyordum ama geçtiğimiz gün meydana gelen olay beni gerçekten ürküttü. Ben içeride peynir ve zeytin hazırlarken dışarıya çıktığımda şişe takılı tavuklardan bir tanesinin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktığımda vatandaşın sıcak tavuğu eliyle hızlı bir şekilde alıp gittiğini gördüm. Bu beni şu ekonomik koşullarda çok ürküttü. Bu hale geldik sonunda. Valla ihtiyacı olsa ve bana söyleseydi ben çıkarır verirdim" dedi.'Şişe takılı tavuğun çalınacağı hiç aklıma gelmezdi'"Aklımın ucundan geçmezdi" diyen Uzun, "Nasıl oldu bende şaşırdım. Nasıl alabilir? Neticede tavuk sıcak, dolabın içi sıcak, tüp yanıyor, ateş yanıyor. Nasıl elini uzattı oradan tavuğu aldı çok şaşırdım. Şikayetçi olmama gerek yok, helali hoş olsun. Keşke bana gelip "ihtiyacım var deseydi", bu şekilde olması beni duygulandırdı, hüzünlendirdi. Sık sık başımıza hırsızlık olayı meydana geldi ama ilk kez sıcak tavuk çaldırdık. Ben daha önceleri 5 litrelik zeytinyağı çaldırmıştım. Şişe takılı tavuğun çalınacağı hiç aklıma gelmezdi" diye konuştu.'Hırsızlık olayları arttı'Caddede hırsızlık olaylarının son günlerde attığını da ifade eden Fatih Uzun, "İnanın depoya gidemiyoruz. Son duyumlarıma göre, caddenin ilerisinde bulunan marketlerde de hırsızlık olaylarının sıkça yaşandığı söyleniyor. Marketlerde çalışan arkadaşlar bazı malzemelerin çalındığını tespit ediyor" sözlerine ekledi.
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kocaeli, hırsız, tavuk, hırsızlık, dükkan

Pişirme fırınından tavuk çalınan iş yeri sahibi: 'Bu beni ürküttü'

15:56 17.12.2021
© İHA / MUSTAFA TAŞÖRENPişirme fırınından tavuk çalınan iş yeri sahibi: 'Bu beni ürküttü'
Pişirme fırınından tavuk çalınan iş yeri sahibi: 'Bu beni ürküttü' - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© İHA / MUSTAFA TAŞÖREN
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Kocaeli'de dükkanının önündeki pişme fırınından kızgın tavuk çalınan iş yeri sahibi Fatih Uzun, "Aklımın ucundan geçmezdi" dedi.
Kocaeli'nde bir tavukçunun dükkan önündeki pişirme fırınından tavuk çalındı.
Bir markete ait pişme fırınının önüne gelen iki şahıs bir süre bekledi. Şahıslardan biri çevreyi gözetlerken, diğeri ise fırının yakınında beklemeye başladı. İş yeri sahibinin içeri girmesini fırsat bilen şahıs, kızgın fırının içine elini sokarak pişmiş tavuğu çaldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

'Bu beni ürküttü'

15 yıldır Körfez ilçesinde gıda sektöründe çalıştığını söyleyen Uzun, "Bugüne kadar dışarıya çıkardığımız mallardan yağ çaldırdık, un çaldırdık, pekmez çaldırdık. Bunları normal karşılıyordum ama geçtiğimiz gün meydana gelen olay beni gerçekten ürküttü. Ben içeride peynir ve zeytin hazırlarken dışarıya çıktığımda şişe takılı tavuklardan bir tanesinin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarına baktığımda vatandaşın sıcak tavuğu eliyle hızlı bir şekilde alıp gittiğini gördüm. Bu beni şu ekonomik koşullarda çok ürküttü. Bu hale geldik sonunda. Valla ihtiyacı olsa ve bana söyleseydi ben çıkarır verirdim" dedi.

'Şişe takılı tavuğun çalınacağı hiç aklıma gelmezdi'

"Aklımın ucundan geçmezdi" diyen Uzun, "Nasıl oldu bende şaşırdım. Nasıl alabilir? Neticede tavuk sıcak, dolabın içi sıcak, tüp yanıyor, ateş yanıyor. Nasıl elini uzattı oradan tavuğu aldı çok şaşırdım. Şikayetçi olmama gerek yok, helali hoş olsun. Keşke bana gelip "ihtiyacım var deseydi", bu şekilde olması beni duygulandırdı, hüzünlendirdi. Sık sık başımıza hırsızlık olayı meydana geldi ama ilk kez sıcak tavuk çaldırdık. Ben daha önceleri 5 litrelik zeytinyağı çaldırmıştım. Şişe takılı tavuğun çalınacağı hiç aklıma gelmezdi" diye konuştu.

'Hırsızlık olayları arttı'

Caddede hırsızlık olaylarının son günlerde attığını da ifade eden Fatih Uzun, "İnanın depoya gidemiyoruz. Son duyumlarıma göre, caddenin ilerisinde bulunan marketlerde de hırsızlık olaylarının sıkça yaşandığı söyleniyor. Marketlerde çalışan arkadaşlar bazı malzemelerin çalındığını tespit ediyor" sözlerine ekledi.
Esenler'de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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İstanbul'da mağaza önünden 5 bin liralık süpürge çalındı: 'Bu özgüven beni şaşırttı'
12 Aralık, 11:51
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