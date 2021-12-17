Polonya’da, Belarus’a kaçan askerin komutanları görevden alındı

Polonya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “16. Mekanize Tümen Komutanı General Radomski’nin raporundan sonra, Ulusal Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Belarus’ta ortaya çıkan askerin komutanlarını görevden alma kararını aldı. Görevden alınanlar batarya komutanı, müfreze komutanı ve 2. Tümen komutanı” ifadesine yer verildi.Daha önce Błaszczak, Belarus’a kaçan askerin kanunla sorunu olduğunu ve Polonya-Belarus sınırına gönderilmemesi gerektiğini söylemişti.
Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus’a kaçan Polonyalı askerin komutanlarının görevden alındığını belirtti.
Polonya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “16. Mekanize Tümen Komutanı General Radomski’nin raporundan sonra, Ulusal Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Belarus’ta ortaya çıkan askerin komutanlarını görevden alma kararını aldı. Görevden alınanlar batarya komutanı, müfreze komutanı ve 2. Tümen komutanı” ifadesine yer verildi.
Daha önce Błaszczak, Belarus’a kaçan askerin kanunla sorunu olduğunu ve Polonya-Belarus sınırına gönderilmemesi gerektiğini söylemişti.