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Polonyalı asker sınıra giderek Belarus'tan sığınma talep etti
Polonyalı asker sınıra giderek Belarus'tan sığınma talep etti
Belarus Sınır Muhafız Servisi, bir Polonyalı askerin Belarus'tan sığınma talep ettiğini duyurdu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:54+0300
2021-12-17T12:59+0300
rusya
polonya
belarus
vladimir putin
asker
emmanuel macron
sığınma
sığınmacı
çeçko emil
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Rusya ve Belarus'un sıkça dikkat çektiği Polonya'nın göçmenlere yönelik sert müdahaleleri, bölgede görev yapan bir Polonyalı askeri de rahatsız etti. Sınır Muhafız Servisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre dün saat 17:50'de Belarus-Polonya sınırı yakınında Çeçko Emil adlı 1996 doğumlu bir Polonyalı asker Belaruslu muhafızlar tarafından durduruldu. Polonya'nın sınır bölgelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Belarus sınırına gönderilen birlikte yer aldığını belirten Emil, Varşova'nın göçmen krizi politikasına ve sığınmacılara yönelik insanlık dışı uygulamalara karşı olduğunu belirterek Belarus'tan sığınma talep ettiğini ifade etti. Belarus-Polonya sınırında yaz aylarında patlak veren göçmen krizi, zorlu kış koşullarına rağmen göçmenlerin umutlu bekleyişiyle devam ediyor. Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göçmen krizinin AB ülkeleri ve Minsk arasındaki doğrudan temaslarla istişare edilmesi gerektiğini söylemişti. Putin, Polonya ve Baltık ülkelerinin sığınmacı haklarının korunmasıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerdeki ihlallerine dikkat çekerek göçmen krizinin beşeri hukuk normlarına uygun şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/elysee-sarayi-macron-putin-ile-gorusmesinde-ukraynanin-egemenligine-olan-bagliligini-yineledi-1051776998.html
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rusya, polonya, belarus, vladimir putin, asker, emmanuel macron, sığınma, sığınmacı, çeçko emil

Polonyalı asker sınıra giderek Belarus'tan sığınma talep etti

12:54 17.12.2021 (güncellendi: 12:59 17.12.2021)
© AFP 2021 / JAAP ARRIENSPolonya askeri
Polonya askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / JAAP ARRIENS
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Belarus Sınır Muhafız Servisi, bir Polonyalı askerin Belarus'tan sığınma talep ettiğini duyurdu.
Rusya ve Belarus'un sıkça dikkat çektiği Polonya'nın göçmenlere yönelik sert müdahaleleri, bölgede görev yapan bir Polonyalı askeri de rahatsız etti.
Sınır Muhafız Servisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre dün saat 17:50'de Belarus-Polonya sınırı yakınında Çeçko Emil adlı 1996 doğumlu bir Polonyalı asker Belaruslu muhafızlar tarafından durduruldu.
Polonya'nın sınır bölgelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Belarus sınırına gönderilen birlikte yer aldığını belirten Emil, Varşova'nın göçmen krizi politikasına ve sığınmacılara yönelik insanlık dışı uygulamalara karşı olduğunu belirterek Belarus'tan sığınma talep ettiğini ifade etti.
Belarus-Polonya sınırında yaz aylarında patlak veren göçmen krizi, zorlu kış koşullarına rağmen göçmenlerin umutlu bekleyişiyle devam ediyor.
Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göçmen krizinin AB ülkeleri ve Minsk arasındaki doğrudan temaslarla istişare edilmesi gerektiğini söylemişti. Putin, Polonya ve Baltık ülkelerinin sığınmacı haklarının korunmasıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerdeki ihlallerine dikkat çekerek göçmen krizinin beşeri hukuk normlarına uygun şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizmişti.
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