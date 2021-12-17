https://tr.sputniknews.com/20211217/polonyali-asker-sinira-giderek-belarustan-siginma-talep-etti-1051860901.html

Polonyalı asker sınıra giderek Belarus'tan sığınma talep etti

Polonyalı asker sınıra giderek Belarus'tan sığınma talep etti

Belarus Sınır Muhafız Servisi, bir Polonyalı askerin Belarus'tan sığınma talep ettiğini duyurdu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T12:54+0300

2021-12-17T12:54+0300

2021-12-17T12:59+0300

rusya

polonya

belarus

vladimir putin

asker

emmanuel macron

sığınma

sığınmacı

çeçko emil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051861414_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6f28080ab973cef26da5805e7765a4d6.jpg

Rusya ve Belarus'un sıkça dikkat çektiği Polonya'nın göçmenlere yönelik sert müdahaleleri, bölgede görev yapan bir Polonyalı askeri de rahatsız etti. Sınır Muhafız Servisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre dün saat 17:50'de Belarus-Polonya sınırı yakınında Çeçko Emil adlı 1996 doğumlu bir Polonyalı asker Belaruslu muhafızlar tarafından durduruldu. Polonya'nın sınır bölgelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Belarus sınırına gönderilen birlikte yer aldığını belirten Emil, Varşova'nın göçmen krizi politikasına ve sığınmacılara yönelik insanlık dışı uygulamalara karşı olduğunu belirterek Belarus'tan sığınma talep ettiğini ifade etti. Belarus-Polonya sınırında yaz aylarında patlak veren göçmen krizi, zorlu kış koşullarına rağmen göçmenlerin umutlu bekleyişiyle devam ediyor. Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, göçmen krizinin AB ülkeleri ve Minsk arasındaki doğrudan temaslarla istişare edilmesi gerektiğini söylemişti. Putin, Polonya ve Baltık ülkelerinin sığınmacı haklarının korunmasıyla ilgili uluslararası yükümlülüklerdeki ihlallerine dikkat çekerek göçmen krizinin beşeri hukuk normlarına uygun şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çizmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211215/elysee-sarayi-macron-putin-ile-gorusmesinde-ukraynanin-egemenligine-olan-bagliligini-yineledi-1051776998.html

rusya

polonya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, polonya, belarus, vladimir putin, asker, emmanuel macron, sığınma, sığınmacı, çeçko emil