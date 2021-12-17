https://tr.sputniknews.com/20211217/putin-batinin-yaptirimlari-haksiz-rekabet-araci-1051875133.html

Putin: Batı’nın yaptırımları, haksız rekabet aracı

Putin: Batı’nın yaptırımları, haksız rekabet aracı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’ya uygulanan yaptırımların haksız rekabet aracı olduğunu ve Batı ülkelerinin her zaman yaptırımlar için bahane... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T19:19+0300

2021-12-17T19:19+0300

2021-12-17T19:19+0300

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vladimir putin

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yaptırım

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Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Kongresi’nde konuşan Putin, yaptırımlar yüzünden, kanatları için bileşenler ithal edemeyen Rus yolcu uçağı MS-21 üreticilerinin sonunda kendi teknolojilerini geliştirmeyi başardığını, ama uçak üretiminin ve piyasaya sürülmesinin 6 ay ertelendiğini söyledi.Putin, “Aslında onlar bu yaptırımlar yardımıyla istediklerini elde etti. Bunun, haksız rekabet aracı olduğu tamamen açık. Diğer konularda da aynısını yapacaklar. Bahane her zaman bulurlar” ifadesini kullandı.Avrupa Birliği liderleri, 16 Aralık’taki zirvede, Rusya’ya yaptırım süresini uzatmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yaptırımlara adapte olduğunu ve bu durumdan yararlanarak ithal ikamesi yoluyla kendi üretimini geliştirdiğini açıklamıştı.ABD, 2018’de Rus Aerokompozit ve Tehnologiya şirketlerine karşı yaptırım kararı almıştı. Bu şirketler, kompozit bileşenlerini ABD ve Japonya’dan ithal ediyordu, yaptırımlar yüzünden sevkiyat durmuştu.

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vladimir putin, batı, yaptırım