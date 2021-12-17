https://tr.sputniknews.com/20211217/putin-sputnik-v-omicron-varyantina-karsi-diger-asilardan-daha-etkili-1051869436.html

Putin: Sputnik V, Omicron varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili

Putin: Sputnik V, Omicron varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Sputnik V aşısının diğer aşılara kıyasla koronavirüsün Omicron varyantına karşı daha iyi etkiyi gösterdiğini... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T15:58+0300

2021-12-17T15:58+0300

2021-12-17T16:03+0300

koronavirüs

omicron

rusya

vladimir putin

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin bir kongresinde konuşan Putin, “Bugün görüldüğü üzere, Sputnik V aşımız iyi etkinlik gösteriyor, hatta Omicron varyantı ile mücadelede diğer aşılardan daha etkili” ifadelerini kullandı.Putin, önümüzdeki günlerde uzmanların konuyla ilgili nihai değerlendirmeyi yapacağını belirtti.‘Diğer ülkelerle Sputnik Light aşısını paylaşabiliriz’Rus lider, “Elimizdeki aşıları paylaşabiliriz, yani takviye dozlar için. Eğer ihtiyaç ve istekleri varsa Avrupa ülkeleri de buna dahil. Sputnik Light aşısını takviye doz olarak kullanmak isteyen ülkelere sevkiyata hazırız. Ülkemizde yeterli miktarda üretim yapıldı, bu nedenle başka ülkelerle paylaşabiliriz” dedi.RDIF: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüksek etkinlik gösterdiRusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Gamaleya Merkezi’nin yaptığı ön laboratuvar incelemeleri Sputnik V aşısının Omicron varyantını nötralize etmek konusunda yüksek etkinlik gösterdi. Aşının ayrıca hastalığın şiddetli geçirilmesi ve hastaneye kaldırılma durumlarını da önlemesi bekleniyor.

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