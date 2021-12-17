Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211217/putin-sputnik-v-omicron-varyantina-karsi-diger-asilardan-daha-etkili-1051869436.html
Putin: Sputnik V, Omicron varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili
Putin: Sputnik V, Omicron varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Sputnik V aşısının diğer aşılara kıyasla koronavirüsün Omicron varyantına karşı daha iyi etkiyi gösterdiğini... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:58+0300
2021-12-17T16:03+0300
koronavirüs
omicron
rusya
vladimir putin
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051869411_0:0:2769:1557_1920x0_80_0_0_9a1a51bdb33adb97dc50f294efa7ce17.jpg
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin bir kongresinde konuşan Putin, “Bugün görüldüğü üzere, Sputnik V aşımız iyi etkinlik gösteriyor, hatta Omicron varyantı ile mücadelede diğer aşılardan daha etkili” ifadelerini kullandı.Putin, önümüzdeki günlerde uzmanların konuyla ilgili nihai değerlendirmeyi yapacağını belirtti.‘Diğer ülkelerle Sputnik Light aşısını paylaşabiliriz’Rus lider, “Elimizdeki aşıları paylaşabiliriz, yani takviye dozlar için. Eğer ihtiyaç ve istekleri varsa Avrupa ülkeleri de buna dahil. Sputnik Light aşısını takviye doz olarak kullanmak isteyen ülkelere sevkiyata hazırız. Ülkemizde yeterli miktarda üretim yapıldı, bu nedenle başka ülkelerle paylaşabiliriz” dedi.RDIF: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüksek etkinlik gösterdiRusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Gamaleya Merkezi’nin yaptığı ön laboratuvar incelemeleri Sputnik V aşısının Omicron varyantını nötralize etmek konusunda yüksek etkinlik gösterdi. Aşının ayrıca hastalığın şiddetli geçirilmesi ve hastaneye kaldırılma durumlarını da önlemesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211213/rusya-saglik-bakani-murasko-asilarin-omicrona-karsi-etkinliginin-testi-3-hafta-alir-1051735202.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051869411_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_15c9c30f5f79595cf61b5f716de8b767.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
omicron, rusya, vladimir putin, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Putin: Sputnik V, Omicron varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili

15:58 17.12.2021 (güncellendi: 16:03 17.12.2021)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Sputnik V aşısının diğer aşılara kıyasla koronavirüsün Omicron varyantına karşı daha iyi etkiyi gösterdiğini, uzmanların en yakın zamanda konuyla ilgili nihai değerlendirmesini yapacağını söyledi.
Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin bir kongresinde konuşan Putin, “Bugün görüldüğü üzere, Sputnik V aşımız iyi etkinlik gösteriyor, hatta Omicron varyantı ile mücadelede diğer aşılardan daha etkili” ifadelerini kullandı.
Putin, önümüzdeki günlerde uzmanların konuyla ilgili nihai değerlendirmeyi yapacağını belirtti.

‘Diğer ülkelerle Sputnik Light aşısını paylaşabiliriz’

Rus lider, “Elimizdeki aşıları paylaşabiliriz, yani takviye dozlar için. Eğer ihtiyaç ve istekleri varsa Avrupa ülkeleri de buna dahil. Sputnik Light aşısını takviye doz olarak kullanmak isteyen ülkelere sevkiyata hazırız. Ülkemizde yeterli miktarda üretim yapıldı, bu nedenle başka ülkelerle paylaşabiliriz” dedi.

RDIF: Sputnik V, Omicron varyantına karşı yüksek etkinlik gösterdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Gamaleya Merkezi’nin yaptığı ön laboratuvar incelemeleri Sputnik V aşısının Omicron varyantını nötralize etmek konusunda yüksek etkinlik gösterdi. Aşının ayrıca hastalığın şiddetli geçirilmesi ve hastaneye kaldırılma durumlarını da önlemesi bekleniyor.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
KORONAVİRÜS
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşıların Omicron'a karşı etkinliğinin testi 3 hafta alır
13 Aralık, 22:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce