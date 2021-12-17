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Rezan Epözdemir: Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz, bu hayatın olağan akışına aykırı
Rezan Epözdemir: Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz, bu hayatın olağan akışına aykırı
Epözdemir, “Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldiğinde Türk futbolundaki sorunları hepsini çözebilir ama Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:23+0300
2021-12-17T12:33+0300
rezan epözdemir
spor
galatasaray
fenerbahçe
istifa
burak elmas
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Galatasaray yönetim kurulu üyesi Rezan Epözdemir, futbol takımının bağlı olduğu Sportif A.Ş.'den istifa etmesinin nedenini görüşlerine değer verilmemesi olarak açıkladı.Beşiktaş maçı sonrasında da istifasını verdiğini ancak kabul edilmediğini belirten Epözdemir, Sportif A.Ş.'deki görevlerinden istifa etse de dernekteki görevlerinin devam ettiğini belirtti.‘Orada bulunmamızın bir anlamı yok’Epözdemir'in açıklamalarından satır başları:“Görüş ve düşüncelerimin yeteri kadar dikkate alınmamasından dolayı Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu üyeliğimden bugün yazılı olarak istifa ettim. Böyle bir durumda orada bulunmamızın bir anlamı yok. Aksi halde öz saygımızı yitiririz.‘Dernekten istifa etmedim’Galatasaray Sportif A.Ş.’de atanmıştım. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nda ise seçildim. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum. Sportif A.Ş.’deki görevlerimden istifa ettim. Dernekten istifa etmedim. Seçilerek geldiğimiz bir göreve saygısızlık etmiyorum.‘En önemli istifa gerekçelerimden biri’Türk futbolunun en önemli sorunu adalet sorunudur. Zaman zaman yalnız kalsam da dilim döndüğünce Galatasaray’ın haklarını savunmaya çalıştım. Futbol takımımıza her müsabakada artarak devam eden hakem hataları var. Galatasaray’a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepki verilmemesi ve gereğinin yapılamaması en önemli istifa gerekçelerimden biri.‘İstifamı daha önce vermiştim’Beşiktaş maçı sonrasındaki ‘Haklı galibiyet’ meselesi sonrasında kişisel görüşümü söyledikten sonra biraz yalnızlaştırıldığımı hissettim ve bu beni biraz üzdü diyebilirim. İstifamı daha önce vermiştim ama başkanımız devam etmem gerektiğini söylediği için devam ettim.‘Erol Bilecik’e cevap verilmesi gerekiyordu’Kadına şiddete karşı oynanan bir sosyal sorumluluk maçından sonra Erol Bilecik’in açıklamalarına hassasiyet gösterilmemesi de beni üzdü. Erol Bilecik’in çok yakışıksız, kabul edilemeyecek, tahrik edici açıklamaları vardı. Kadına şiddete karşı tüm Türkiye’ye önemli bir mesaj veriyorduk. Orada bir cevap verilmesi gerekiyordu. Sayın Başkan’a bunu söyledim. Ancak görüşlerim kabul görmedi. Sayın Erol Bilecik beni 5 defa aradı. Mesajlar attı. Ben bunun ayıp bir mesaj olduğunu, hukuken ve fiilen kabul edemeyeceğimizi, kamuoyu önünde özür dilemeden görüşmeyeceğimizi söyledim.”‘Bugün noter onayıyla istifa ettim'Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldiğinde Türk futbolundaki sorunların hepsini çözebilir ama Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu minvaldeki projelerin yanlış olduğunu yönetim kurulu toplantılarında da söyledim, sayın başkana da söyledim. Azami dostlukla ortak paydada çalışabilir bu iki kulüp ama dost olamaz. Ben de Galatasaray Sportif A.Ş.'deki başkanvekilliği ve yönetim kurulundaki görevimden bugün noter onayıyla istifa ettim.‘Son 3 günde 3 eski başkanımız aradı’Son 3 günde 3 eski başkanımız aradı. Çok güzel şeyler söylediler. Eski yönetim kurulu üyelerimiz aradı. Yüzlerce Galatasaraylı aradı. Sosyal medyada TT olduk. Olağanüstü destek verdiler. 6 aylık mücadelemiz karşılık bulmuş. Bu çok kıymetli. Bizler buralardan kimlik bulan insanlar değiliz. Galatasaray’da başkan yardımcısı olsanız da, genel sekreter olsanız da, ikinci başkan olsanız da ehemmiyeti yok. Önemli olan Galatasaray değerlerini yansıtan bir irade koyup koymamanız. Bu makamlar gelip geçici.”
https://tr.sputniknews.com/20211215/galatasarayda-rezan-epozdemirin-istifa-karari-aldigi-belirtildi-1051812692.html
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rezan epözdemir, galatasaray, fenerbahçe, istifa, burak elmas

Rezan Epözdemir: Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz, bu hayatın olağan akışına aykırı

12:23 17.12.2021 (güncellendi: 12:33 17.12.2021)
© İHARezan Epözdemir
Rezan Epözdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© İHA
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Epözdemir, “Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldiğinde Türk futbolundaki sorunları hepsini çözebilir ama Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır” dedi.
Galatasaray yönetim kurulu üyesi Rezan Epözdemir, futbol takımının bağlı olduğu Sportif A.Ş.'den istifa etmesinin nedenini görüşlerine değer verilmemesi olarak açıkladı.
Beşiktaş maçı sonrasında da istifasını verdiğini ancak kabul edilmediğini belirten Epözdemir, Sportif A.Ş.'deki görevlerinden istifa etse de dernekteki görevlerinin devam ettiğini belirtti.

‘Orada bulunmamızın bir anlamı yok’

Epözdemir'in açıklamalarından satır başları:
“Görüş ve düşüncelerimin yeteri kadar dikkate alınmamasından dolayı Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu üyeliğimden bugün yazılı olarak istifa ettim. Böyle bir durumda orada bulunmamızın bir anlamı yok. Aksi halde öz saygımızı yitiririz.

‘Dernekten istifa etmedim’

Galatasaray Sportif A.Ş.’de atanmıştım. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nda ise seçildim. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum. Sportif A.Ş.’deki görevlerimden istifa ettim. Dernekten istifa etmedim. Seçilerek geldiğimiz bir göreve saygısızlık etmiyorum.

‘En önemli istifa gerekçelerimden biri’

Türk futbolunun en önemli sorunu adalet sorunudur. Zaman zaman yalnız kalsam da dilim döndüğünce Galatasaray’ın haklarını savunmaya çalıştım. Futbol takımımıza her müsabakada artarak devam eden hakem hataları var. Galatasaray’a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepki verilmemesi ve gereğinin yapılamaması en önemli istifa gerekçelerimden biri.

‘İstifamı daha önce vermiştim’

Beşiktaş maçı sonrasındaki ‘Haklı galibiyet’ meselesi sonrasında kişisel görüşümü söyledikten sonra biraz yalnızlaştırıldığımı hissettim ve bu beni biraz üzdü diyebilirim. İstifamı daha önce vermiştim ama başkanımız devam etmem gerektiğini söylediği için devam ettim.

‘Erol Bilecik’e cevap verilmesi gerekiyordu’

Kadına şiddete karşı oynanan bir sosyal sorumluluk maçından sonra Erol Bilecik’in açıklamalarına hassasiyet gösterilmemesi de beni üzdü. Erol Bilecik’in çok yakışıksız, kabul edilemeyecek, tahrik edici açıklamaları vardı. Kadına şiddete karşı tüm Türkiye’ye önemli bir mesaj veriyorduk. Orada bir cevap verilmesi gerekiyordu. Sayın Başkan’a bunu söyledim. Ancak görüşlerim kabul görmedi. Sayın Erol Bilecik beni 5 defa aradı. Mesajlar attı. Ben bunun ayıp bir mesaj olduğunu, hukuken ve fiilen kabul edemeyeceğimizi, kamuoyu önünde özür dilemeden görüşmeyeceğimizi söyledim.”

‘Bugün noter onayıyla istifa ettim'

Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya geldiğinde Türk futbolundaki sorunların hepsini çözebilir ama Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu minvaldeki projelerin yanlış olduğunu yönetim kurulu toplantılarında da söyledim, sayın başkana da söyledim. Azami dostlukla ortak paydada çalışabilir bu iki kulüp ama dost olamaz. Ben de Galatasaray Sportif A.Ş.'deki başkanvekilliği ve yönetim kurulundaki görevimden bugün noter onayıyla istifa ettim.

‘Son 3 günde 3 eski başkanımız aradı’

Son 3 günde 3 eski başkanımız aradı. Çok güzel şeyler söylediler. Eski yönetim kurulu üyelerimiz aradı. Yüzlerce Galatasaraylı aradı. Sosyal medyada TT olduk. Olağanüstü destek verdiler. 6 aylık mücadelemiz karşılık bulmuş. Bu çok kıymetli. Bizler buralardan kimlik bulan insanlar değiliz. Galatasaray’da başkan yardımcısı olsanız da, genel sekreter olsanız da, ikinci başkan olsanız da ehemmiyeti yok. Önemli olan Galatasaray değerlerini yansıtan bir irade koyup koymamanız. Bu makamlar gelip geçici.”
Avukat Rezan Epözdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
SPOR
Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti
15 Aralık, 23:15
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