https://tr.sputniknews.com/20211217/rus-uzman-suriyeli-araplar-abd-ve-dsgyi-isgalci-olarak-goruyor-1051873580.html

Rus uzman: Suriyeli Araplar, ABD ve DSG’yi işgalci olarak görüyor

Rus uzman: Suriyeli Araplar, ABD ve DSG’yi işgalci olarak görüyor

ABD askerleri ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ortaklaşa düzenledikleri devriye konvoyu Kamışlı yolunda engelle karşılaştı. Damaciye ve Bu-Zuveyl... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T18:11+0300

2021-12-17T18:11+0300

2021-12-17T22:27+0300

görüş

abd

suriye

suriye kürt ulusal konseyi (enks)

suriye muhalefeti

suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonu

demokratik suriye güçleri (dsg)

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Sputnik’e bölgedeki gelişmeleri yorumlayan, Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Kirill Semenov, bölgede yaşayan Arapların, ABD-DSG işbirliğinden memnuniyetsizliklerinin arttığını söyledi.'ABD- DSG işbirliği, yerel halkta gerilimi artırıyor'Suriye’nin kuzeydoğusundaki Arap aşiretlerinin, ABD-DSG ortak eylemlerine karşı olduğunu söyleyen Semenov, şöyle konuştu:Aynı zamanda, DSG ve siyasi güçler arasındaki gerilimin arttığına işaret eden uzman, bu gerilimin genel olarak ABD-DSG işbirliğine yansıdığını kaydetti.'Amerikalıların kendilerini kaderine terk edeceğine inanan Kürtler de rahatsız'Yerel Arapların yanı sıra, bölgedeki bazı Kürt topluluklarının da ABD’nin Suriye’deki silahlı varlığıyla ilgili rahatsızlık duyduğunu dile getiren Semenov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Semenov, “Bu yüzden bölgede ABD karşıtı eylemler giderek artacak” diye ekledi.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

abd

suriye

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2021

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abd, suriye, suriye kürt ulusal konseyi (enks), suriye muhalefeti, suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonu, demokratik suriye güçleri (dsg)