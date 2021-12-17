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https://tr.sputniknews.com/20211217/rus-uzman-suriyeli-araplar-abd-ve-dsgyi-isgalci-olarak-goruyor-1051873580.html
Rus uzman: Suriyeli Araplar, ABD ve DSG’yi işgalci olarak görüyor
Rus uzman: Suriyeli Araplar, ABD ve DSG’yi işgalci olarak görüyor
ABD askerleri ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ortaklaşa düzenledikleri devriye konvoyu Kamışlı yolunda engelle karşılaştı. Damaciye ve Bu-Zuveyl... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T18:11+0300
2021-12-17T22:27+0300
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suriye
suriye kürt ulusal konseyi (enks)
suriye muhalefeti
suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonu
demokratik suriye güçleri (dsg)
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Sputnik’e bölgedeki gelişmeleri yorumlayan, Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Kirill Semenov, bölgede yaşayan Arapların, ABD-DSG işbirliğinden memnuniyetsizliklerinin arttığını söyledi.'ABD- DSG işbirliği, yerel halkta gerilimi artırıyor'Suriye’nin kuzeydoğusundaki Arap aşiretlerinin, ABD-DSG ortak eylemlerine karşı olduğunu söyleyen Semenov, şöyle konuştu:Aynı zamanda, DSG ve siyasi güçler arasındaki gerilimin arttığına işaret eden uzman, bu gerilimin genel olarak ABD-DSG işbirliğine yansıdığını kaydetti.'Amerikalıların kendilerini kaderine terk edeceğine inanan Kürtler de rahatsız'Yerel Arapların yanı sıra, bölgedeki bazı Kürt topluluklarının da ABD’nin Suriye’deki silahlı varlığıyla ilgili rahatsızlık duyduğunu dile getiren Semenov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Semenov, “Bu yüzden bölgede ABD karşıtı eylemler giderek artacak” diye ekledi.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
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abd, suriye, suriye kürt ulusal konseyi (enks), suriye muhalefeti, suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonu, demokratik suriye güçleri (dsg)

Rus uzman: Suriyeli Araplar, ABD ve DSG’yi işgalci olarak görüyor

18:11 17.12.2021 (güncellendi: 22:27 17.12.2021)
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMANABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye
ABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / DELIL SOULEIMAN
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Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
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ABD askerleri ve Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ortaklaşa düzenledikleri devriye konvoyu Kamışlı yolunda engelle karşılaştı. Damaciye ve Bu-Zuveyl kasabalarının sakinleri yolu kapatarak konvoyu taş yağmuruna tuttu. Bölge sakinlerinin protestoları sonucu ABD askerleri ve DSG üslerine geri dönmek zorunda kaldı.
Sputnik’e bölgedeki gelişmeleri yorumlayan, Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Kirill Semenov, bölgede yaşayan Arapların, ABD-DSG işbirliğinden memnuniyetsizliklerinin arttığını söyledi.

'ABD- DSG işbirliği, yerel halkta gerilimi artırıyor'

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Arap aşiretlerinin, ABD-DSG ortak eylemlerine karşı olduğunu söyleyen Semenov, şöyle konuştu:

Araplar, topraklarında Kürt silahlı oluşumlarının varlığından çok rahatsız. Arapların Kürt askeri varlığına karşı eylemleri sistematik ve düzenli nitelik taşıyor. Son olayın da büyük ölçüde, ABD askerlerini ve Kürt silahlı oluşumlarını işgalci olarak gören yerel Arap sakinleri tarafından gerçekleştirildiği açık.

Aynı zamanda, DSG ve siyasi güçler arasındaki gerilimin arttığına işaret eden uzman, bu gerilimin genel olarak ABD-DSG işbirliğine yansıdığını kaydetti.

'Amerikalıların kendilerini kaderine terk edeceğine inanan Kürtler de rahatsız'

Yerel Arapların yanı sıra, bölgedeki bazı Kürt topluluklarının da ABD’nin Suriye’deki silahlı varlığıyla ilgili rahatsızlık duyduğunu dile getiren Semenov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Özellikle de Amerikalıların onları kaderine terk edeceğine inanan Kürt güçler rahatsız. Elbette, DSG ve onlara bağlı grupların Amerikalılara karşı şikayetçi olması pek olası değil. Ama gerçek şu ki, onlar bölgedeki tüm Kürtleri temsil etmiyorlar. Bir de Türkiye’nin desteklediği ve Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu ile bağlantılı olan Kürt Ulusal Konseyi var. Bu siyasi oluşumun temsilcilerinin, Amerikalıların DSG ile ortak faaliyetlerinden memnun olmadığı açık.”

Semenov, “Bu yüzden bölgede ABD karşıtı eylemler giderek artacak” diye ekledi.
Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.
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