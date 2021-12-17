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https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-7-ingiltere-vatandasinin-ulkeye-girisini-yasakladi-1051879317.html
Rusya, 7 İngiltere vatandaşının ülkeye girişini yasakladı
Rusya, 7 İngiltere vatandaşının ülkeye girişini yasakladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere'nin Navalnıy meselesi yüzünden 7 Rus vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesine karşılık olarak 7... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T22:33+0300
2021-12-17T22:33+0300
dünya
rusya
ingiltere
mariya zaharova
yaptırım
aleksey navalnıy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında İngiltere'nin 'uyduruk' ve 'absürt' bahanelerle geçen ağustos ayında, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesinden doğrudan sorumlu olduğu iddia edilen 7 Rus vatandaşına kişisel yaptırım ilan ettiğini anımsattı.Rusya'ya karşı atılan bu adımın tamamen asılsız iddialara dayandığını ve İngiltere hükümetinin ikili ilişkilerde yıkıcı politikaya devam etme niyetinin uygulamadaki delili olduğunu kaydeden Rus diplomat, "Londra’nın dostça olmayan bu eylemlerine yanıt olarak ve karşılıklılık ilkesine dayanarak Rus karşıtı faaliyete yakından katılan aynı sayıdaki İngiliz vatandaşına karşı kişisel yaptırım kararı alındı" dedi.Londra yönetiminin tutarlı olarak uyguladığı yaptırım politikasının, Moskova'nın ikili ilişkileri yapıcı mecraya döndürmek için farklı düzeyde yaptığı girişimleri geçersiz kıldığını belirten Zaharova, "Bir kez daha İngiltere yönetimini, ülkemize karşı çatışmacı politikadan vazgeçemeye çağırıyoruz. Dostça olmayan her bir adım, uygun ve orantılı bir yanıt verilmeden bırakılmayacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/nariskin-bati-navalniyin-yerine-yeni-bir-protesto-hareketi-figuru-aramaya-basladi-1051795441.html
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rusya, ingiltere, mariya zaharova, yaptırım, aleksey navalnıy

Rusya, 7 İngiltere vatandaşının ülkeye girişini yasakladı

22:33 17.12.2021
© REUTERS / Peter NichollsRusya - İngiltere - bayrak
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere'nin Navalnıy meselesi yüzünden 7 Rus vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmesine karşılık olarak 7 İngiltere vatandaşının Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında İngiltere'nin 'uyduruk' ve 'absürt' bahanelerle geçen ağustos ayında, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesinden doğrudan sorumlu olduğu iddia edilen 7 Rus vatandaşına kişisel yaptırım ilan ettiğini anımsattı.
Rusya'ya karşı atılan bu adımın tamamen asılsız iddialara dayandığını ve İngiltere hükümetinin ikili ilişkilerde yıkıcı politikaya devam etme niyetinin uygulamadaki delili olduğunu kaydeden Rus diplomat, "Londra’nın dostça olmayan bu eylemlerine yanıt olarak ve karşılıklılık ilkesine dayanarak Rus karşıtı faaliyete yakından katılan aynı sayıdaki İngiliz vatandaşına karşı kişisel yaptırım kararı alındı" dedi.
Londra yönetiminin tutarlı olarak uyguladığı yaptırım politikasının, Moskova'nın ikili ilişkileri yapıcı mecraya döndürmek için farklı düzeyde yaptığı girişimleri geçersiz kıldığını belirten Zaharova, "Bir kez daha İngiltere yönetimini, ülkemize karşı çatışmacı politikadan vazgeçemeye çağırıyoruz. Dostça olmayan her bir adım, uygun ve orantılı bir yanıt verilmeden bırakılmayacak" ifadelerini kullandı.
Aleksey Navalnıy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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