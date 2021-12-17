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https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-nato-1997-sinirlarina-donsun-gorusmelere-yarin-dahi-baslamaya-haziriz-1051867350.html
Rusya: NATO 1997 sınırlarına dönsün, görüşmelere yarın dahi başlamaya hazırız
Rusya: NATO 1997 sınırlarına dönsün, görüşmelere yarın dahi başlamaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO’nun Rusya’ya vermesini istedikleri güvenlik garantileri çerçevesinde ittifakın 1997’deki sınırlarına geri... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:16+0300
2021-12-17T15:16+0300
dünya
rusya
nato
sergey ryabkov
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Rusya’nın NATO ile gerçekleştirmek istediği güvenlik görüşmelerinde Moskova’nın müzakerecisi olacak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ülkesinin, NATO’nun askeri tesis ile unsurlarının hepsini 1997’deki sınırlarına geri çekmesini isteyeceklerini ve bunda ısrarcı olacaklarını kaydetti.Ryabkov, ‘1997 senesindeki sınırlarına geri çekilmesini istedikleri NATO’nun bunu yaparak tam olarak nelerden vazgeçeceği’ şeklindeki soru karşısındaysa şunları söyledi:
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rusya, nato, sergey ryabkov

Rusya: NATO 1997 sınırlarına dönsün, görüşmelere yarın dahi başlamaya hazırız

15:16 17.12.2021
© Sputnik / Michael Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Michael Voskresenskiy
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO’nun Rusya’ya vermesini istedikleri güvenlik garantileri çerçevesinde ittifakın 1997’deki sınırlarına geri çekilmesinde ısrarcı olacaklarını söyledi. Ryabkov, güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelere yarın dahi başlamaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya’nın NATO ile gerçekleştirmek istediği güvenlik görüşmelerinde Moskova’nın müzakerecisi olacak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ülkesinin, NATO’nun askeri tesis ile unsurlarının hepsini 1997’deki sınırlarına geri çekmesini isteyeceklerini ve bunda ısrarcı olacaklarını kaydetti.
Ryabkov, ‘1997 senesindeki sınırlarına geri çekilmesini istedikleri NATO’nun bunu yaparak tam olarak nelerden vazgeçeceği’ şeklindeki soru karşısındaysa şunları söyledi:

Son seneler içinde sınırlarımızın yakınında beliren tüm (askeri) unsurları belirtmek için haritaları elime alıp bunları bayraklarla ve daireler içine alarak işaretlemem gerekti. (Sınırlarımız yakınında) kimlerin hangi uçaklarla nerelerde uçuş yaptığını, hangi gemilerin geçiş yaptığını da oklarla işaretledim. Bunların hepsinin uzaklaştırılması ve 1997 senesindeki konumlara geri dönülmesi gerekmektedir, bu konudaki pozisyonumuz budur

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