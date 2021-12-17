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Rusya: NATO 1997 sınırlarına dönsün, görüşmelere yarın dahi başlamaya hazırız
© Sputnik / Michael Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
© Sputnik / Michael Voskresenskiy/
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO’nun Rusya’ya vermesini istedikleri güvenlik garantileri çerçevesinde ittifakın 1997’deki sınırlarına geri çekilmesinde ısrarcı olacaklarını söyledi. Ryabkov, güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelere yarın dahi başlamaya hazır olduklarını belirtti.
Rusya’nın NATO ile gerçekleştirmek istediği güvenlik görüşmelerinde Moskova’nın müzakerecisi olacak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ülkesinin, NATO’nun askeri tesis ile unsurlarının hepsini 1997’deki sınırlarına geri çekmesini isteyeceklerini ve bunda ısrarcı olacaklarını kaydetti.
Russian Deputy FM #Ryabkov holds special briefing in #Moscow— Ruptly (@Ruptly) December 17, 2021
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Ryabkov, ‘1997 senesindeki sınırlarına geri çekilmesini istedikleri NATO’nun bunu yaparak tam olarak nelerden vazgeçeceği’ şeklindeki soru karşısındaysa şunları söyledi:
Son seneler içinde sınırlarımızın yakınında beliren tüm (askeri) unsurları belirtmek için haritaları elime alıp bunları bayraklarla ve daireler içine alarak işaretlemem gerekti. (Sınırlarımız yakınında) kimlerin hangi uçaklarla nerelerde uçuş yaptığını, hangi gemilerin geçiş yaptığını da oklarla işaretledim. Bunların hepsinin uzaklaştırılması ve 1997 senesindeki konumlara geri dönülmesi gerekmektedir, bu konudaki pozisyonumuz budur
Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасностиhttps://t.co/TX6CkhvPCU pic.twitter.com/zuVVt3IWC4— РИА Новости (@rianru) December 17, 2021