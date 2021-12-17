Rusya: NATO 1997 sınırlarına dönsün, görüşmelere yarın dahi başlamaya hazırız

Son seneler içinde sınırlarımızın yakınında beliren tüm (askeri) unsurları belirtmek için haritaları elime alıp bunları bayraklarla ve daireler içine alarak işaretlemem gerekti. (Sınırlarımız yakınında) kimlerin hangi uçaklarla nerelerde uçuş yaptığını, hangi gemilerin geçiş yaptığını da oklarla işaretledim. Bunların hepsinin uzaklaştırılması ve 1997 senesindeki konumlara geri dönülmesi gerekmektedir, bu konudaki pozisyonumuz budur