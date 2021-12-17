https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-saglik-bakani-murasko-sputnik-v-asisi-omicronu-etkisiz-hale-getiriyor-1051879526.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik V aşısı Omicron'u etkisiz hale getiriyor

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik V aşısı Omicron'u etkisiz hale getiriyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V'nin, özellikle 3. doz Sputnik Light aşısıyla birlikte Omicron varyantını başarılı bir şekilde etkisiz hale... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T22:44+0300

2021-12-17T22:44+0300

2021-12-17T22:44+0300

koronavirüs

rusya

mihail muraşko

antikor

koronavirüs aşısı

sputnik v

varyant

omicron

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dünyanın ilk tescil edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin Omicron varyantına karşı etkili olduğunu belirtti.Muraşko, yaptığı açıklamada, "Sputnik V aşısı, özellikle de 3. doz olarak Sputnik Light aşısı olan hastalarda Omicron varyantına karşı iyi virüs etkisizleştirme etkisi sergiliyor" ifadelerini kullandı.Rus bakan, antikorların Omicron'a karşı aktivitesine yönelik yapılan araştırmanın ön sonuçlarına göre, Sputnik V'nin 2 dozundan sonra Sputnik Light ile yeniden aşılanan kişilerde virüs etkisizleştiren antikor düzeyindeki düşüşün kritik olmadığını kaydetti.Muraşko, "Bu aşılar, Omicron varyantına yakalanma sırasında dahil koruma oluşturuyor. Yeni varyantların yayılması bağlamında, 3. dozun zamanında yapılması etkili koruma oluşumunda çok önemli rol oynuyor" dedi.Rusya Sağlık Bakanı, "Omicron’u diğerlerinden farklı kılan özellik daha fazla mutasyona sahip olması ve çok daha bulaşıcı olması” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211217/putin-sputnik-v-omicron-varyantina-karsi-diger-asilardan-daha-etkili-1051869436.html

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