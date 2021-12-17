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Türkiye
Başsavcılıktan 'stokçuluk' soruşturması
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-uyardi-yuz-binlerce-afgan-avrupaya-kacmaya-calisacak--1051856602.html
Rusya uyardı: Yüz binlerce Afgan, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak
Rusya uyardı: Yüz binlerce Afgan, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı, Afganistan’daki ekonomik ve insani kriz çözüme kavuşturulamazsa yüz binlerce Afgan'ın Avrupa’ya kaçmaya... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T10:45+0300
2021-12-17T10:48+0300
taliban kontrolünde afganistan
avrupa
abd
rusya
afganistan
taliban
swift
banka
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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, “Batı göçmen akışından korkuyor. Bizim onlara söylediğimizse şu: Kendi yarattığınız engeller sonucunda, BM yapıları bile para gönderemezken, Afganistan’ın 23 milyonluk nüfusunun yaklaşık onda birinin bu kış Avrupa’ya kaçması durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Taliban'ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD’nin talimatıyla Batılı bankalar Afganistan’ın yurtdışındaki varlıklarını dondurdu, aynı zamanda ülkenin SWIFT ödeme sistemi ile ilişkisi kesildi. “Afganistan’ın parası üzerindeki engellemeyi kaldıralım. Yüz binlerce Afgan ailenin ülkeyi terk etmesine gerek kalmaması için her şey yapılmalı” diyen Kabulov, sınırları aşıp Avrupa’ya girmeye çalışmamaları için göçmenlere yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211214/afgan-merkez-bankasi-dolar-karsisinda-hizla-deger-kaybeden-afganiyi-korumak-icin-harekete-gecti-1051759294.html
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avrupa, abd, rusya, afganistan, taliban, swift, banka

Rusya uyardı: Yüz binlerce Afgan, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak

10:45 17.12.2021 (güncellendi: 10:48 17.12.2021)
© AFP 2021 / JAVED TANVEERAfganistan
Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / JAVED TANVEER
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı, Afganistan’daki ekonomik ve insani kriz çözüme kavuşturulamazsa yüz binlerce Afgan'ın Avrupa’ya kaçmaya çalışacağını söyledi.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, “Batı göçmen akışından korkuyor. Bizim onlara söylediğimizse şu: Kendi yarattığınız engeller sonucunda, BM yapıları bile para gönderemezken, Afganistan’ın 23 milyonluk nüfusunun yaklaşık onda birinin bu kış Avrupa’ya kaçması durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Taliban'ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD’nin talimatıyla Batılı bankalar Afganistan’ın yurtdışındaki varlıklarını dondurdu, aynı zamanda ülkenin SWIFT ödeme sistemi ile ilişkisi kesildi.
“Afganistan’ın parası üzerindeki engellemeyi kaldıralım. Yüz binlerce Afgan ailenin ülkeyi terk etmesine gerek kalmaması için her şey yapılmalı” diyen Kabulov, sınırları aşıp Avrupa’ya girmeye çalışmamaları için göçmenlere yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.
Afgani - Afganistan milli para birimi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan Merkez Bankası, dolar karşısında hızla eriyen Afgani'yi korumak için harekete geçti
14 Aralık, 16:50
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