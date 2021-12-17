https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-uyardi-yuz-binlerce-afgan-avrupaya-kacmaya-calisacak--1051856602.html
Rusya uyardı: Yüz binlerce Afgan, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak
Rusya uyardı: Yüz binlerce Afgan, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı, Afganistan’daki ekonomik ve insani kriz çözüme kavuşturulamazsa yüz binlerce Afgan'ın Avrupa’ya kaçmaya... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T10:45+0300
2021-12-17T10:45+0300
2021-12-17T10:48+0300
taliban kontrolünde afganistan
avrupa
abd
rusya
afganistan
taliban
swift
banka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051856669_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ae860b375ca7ba53cb8af18ef4d14666.jpg
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, “Batı göçmen akışından korkuyor. Bizim onlara söylediğimizse şu: Kendi yarattığınız engeller sonucunda, BM yapıları bile para gönderemezken, Afganistan’ın 23 milyonluk nüfusunun yaklaşık onda birinin bu kış Avrupa’ya kaçması durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Taliban'ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD’nin talimatıyla Batılı bankalar Afganistan’ın yurtdışındaki varlıklarını dondurdu, aynı zamanda ülkenin SWIFT ödeme sistemi ile ilişkisi kesildi. “Afganistan’ın parası üzerindeki engellemeyi kaldıralım. Yüz binlerce Afgan ailenin ülkeyi terk etmesine gerek kalmaması için her şey yapılmalı” diyen Kabulov, sınırları aşıp Avrupa’ya girmeye çalışmamaları için göçmenlere yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211214/afgan-merkez-bankasi-dolar-karsisinda-hizla-deger-kaybeden-afganiyi-korumak-icin-harekete-gecti-1051759294.html
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051856669_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_adba2180d24cc3ac4326a9ed867d6404.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, abd, rusya, afganistan, taliban, swift, banka
Rusya uyardı: Yüz binlerce Afgan, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak
10:45 17.12.2021 (güncellendi: 10:48 17.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı, Afganistan’daki ekonomik ve insani kriz çözüme kavuşturulamazsa yüz binlerce Afgan'ın Avrupa’ya kaçmaya çalışacağını söyledi.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, “Batı göçmen akışından korkuyor. Bizim onlara söylediğimizse şu: Kendi yarattığınız engeller sonucunda, BM yapıları bile para gönderemezken, Afganistan’ın 23 milyonluk nüfusunun yaklaşık onda birinin bu kış Avrupa’ya kaçması durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Taliban'ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD’nin talimatıyla Batılı bankalar Afganistan’ın yurtdışındaki varlıklarını dondurdu, aynı zamanda ülkenin SWIFT ödeme sistemi ile ilişkisi kesildi.
“Afganistan’ın parası üzerindeki engellemeyi kaldıralım. Yüz binlerce Afgan ailenin ülkeyi terk etmesine gerek kalmaması için her şey yapılmalı” diyen Kabulov, sınırları aşıp Avrupa’ya girmeye çalışmamaları için göçmenlere yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.