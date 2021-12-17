https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-uyardi-yuz-binlerce-afgan-avrupaya-kacmaya-calisacak--1051856602.html

Rusya uyardı: Yüz binlerce Afgan, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak

Rusya uyardı: Yüz binlerce Afgan, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı, Afganistan’daki ekonomik ve insani kriz çözüme kavuşturulamazsa yüz binlerce Afgan'ın Avrupa’ya kaçmaya... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T10:45+0300

2021-12-17T10:45+0300

2021-12-17T10:48+0300

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banka

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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, “Batı göçmen akışından korkuyor. Bizim onlara söylediğimizse şu: Kendi yarattığınız engeller sonucunda, BM yapıları bile para gönderemezken, Afganistan’ın 23 milyonluk nüfusunun yaklaşık onda birinin bu kış Avrupa’ya kaçması durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Taliban'ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ABD’nin talimatıyla Batılı bankalar Afganistan’ın yurtdışındaki varlıklarını dondurdu, aynı zamanda ülkenin SWIFT ödeme sistemi ile ilişkisi kesildi. “Afganistan’ın parası üzerindeki engellemeyi kaldıralım. Yüz binlerce Afgan ailenin ülkeyi terk etmesine gerek kalmaması için her şey yapılmalı” diyen Kabulov, sınırları aşıp Avrupa’ya girmeye çalışmamaları için göçmenlere yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211214/afgan-merkez-bankasi-dolar-karsisinda-hizla-deger-kaybeden-afganiyi-korumak-icin-harekete-gecti-1051759294.html

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