https://tr.sputniknews.com/20211217/rusyada-27-bin-yeni-kovid-19-vakasi-1051867666.html

Rusya'da 27 bin yeni Kovid-19 vakası

Rusya'da 27 bin yeni Kovid-19 vakası

Rusya’da son 24 saat içinde 27 bin 743 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T15:18+0300

2021-12-17T15:18+0300

2021-12-17T15:21+0300

koronavirüs

rusya

st. petersburg

vaka

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte toplam 27 bin 743 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 10 milyon 159 bin 389’a ulaştı.Son 24 saat içinde bin 80 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 295 bin 104’e ulaştığı kaydedildi.Gün içinde 37 bin 437 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 900 bin oldu.Başkent Moskova en yüksek vakanın (2 bin 755) görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (bin 984) ikinci, Moskova Bölgesi ise (bin 452) üçüncü sırada yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211216/golikova-rusyada-omicron-vakalarinin-sayisi-25e-yukseldi-1051834760.html

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