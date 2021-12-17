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Rusya'da 27 bin yeni Kovid-19 vakası
Rusya'da 27 bin yeni Kovid-19 vakası
Rusya’da son 24 saat içinde 27 bin 743 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:18+0300
2021-12-17T15:21+0300
koronavirüs
rusya
st. petersburg
vaka
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte toplam 27 bin 743 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 10 milyon 159 bin 389’a ulaştı.Son 24 saat içinde bin 80 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 295 bin 104’e ulaştığı kaydedildi.Gün içinde 37 bin 437 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 900 bin oldu.Başkent Moskova en yüksek vakanın (2 bin 755) görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (bin 984) ikinci, Moskova Bölgesi ise (bin 452) üçüncü sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211216/golikova-rusyada-omicron-vakalarinin-sayisi-25e-yukseldi-1051834760.html
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rusya, st. petersburg, vaka

Rusya'da 27 bin yeni Kovid-19 vakası

15:18 17.12.2021 (güncellendi: 15:21 17.12.2021)
© SputnikRusya, koronavirüs, metro, maske
Rusya, koronavirüs, metro, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© Sputnik
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Rusya’da son 24 saat içinde 27 bin 743 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte toplam 27 bin 743 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 10 milyon 159 bin 389’a ulaştı.
Son 24 saat içinde bin 80 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 295 bin 104’e ulaştığı kaydedildi.
Gün içinde 37 bin 437 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 900 bin oldu.
Başkent Moskova en yüksek vakanın (2 bin 755) görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (bin 984) ikinci, Moskova Bölgesi ise (bin 452) üçüncü sırada yer aldı.
Rusya, Güney Afrika'dan gelen yolcular, Omicron, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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Golikova: Rusya'da Omicron vakalarının sayısı 25'e yükseldi
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