https://tr.sputniknews.com/20211217/rusyadan-youtubea-rt-de-kanalina-uyguladigi-engeli-derhal-kaldirma-talebi-1051877110.html

Rusya’dan YouTube’a RT DE kanalına uyguladığı engeli derhal kaldırma talebi

Rusya’dan YouTube’a RT DE kanalına uyguladığı engeli derhal kaldırma talebi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) YouTube’dan, Almanca yayın yapan RT auf Sendung (RT DE) kanalına erişimin... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T20:56+0300

2021-12-17T20:56+0300

2021-12-17T20:56+0300

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Russia Today (RT), Telegram hesabından yaptığı açıklamada, YouTube’un yeni RT DE kanalına, yayına başladığı gün erişim engeli getirdiğini bildirdi.Roskomnadzor’un açıklamasında, “Google LLC şirketi yönetimine bir mektup gönderilerek, Rus medya kuruluşu RT’ye ait ve Almanca yayın yapan RT auf Sendung haber-analitik kanalına uygulanan engelin mümkün olan en kısa sürede kaldırılması talebinde bulunuldu” ifadesine yer verildi.Mektupta, video paylaşım sitesinin benzeri görülmemiş yıkıcı eylemlerinin, serbest bilgi akışı ve ona engelsiz erişim ilkelerini ihlal ettiği kaydedildi. Roskomnadzor, “Bu, Rusya Anayasası tarafından yasaklanan bir sansür eylemi” diye vurguladı.Açıklamada, “YouTube sahibinin Roskomnadzor’un talebini yerine getirmemesi durumunda, yasalar, erişimin kısmen veya tamamen kısıtlanmasının yanı sıra, idari ceza öngörüyor” dendi.

https://tr.sputniknews.com/20211216/youtube-rt-almanca-televizyon-kanalinin-sayfasini-engelledi-1051830097.html

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almanya, basın özgürlüğü, russia today (rt)