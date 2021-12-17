https://tr.sputniknews.com/20211217/rusyadan-youtubea-rt-de-kanalina-uyguladigi-engeli-derhal-kaldirma-talebi-1051877110.html
Rusya’dan YouTube’a RT DE kanalına uyguladığı engeli derhal kaldırma talebi
Rusya’dan YouTube’a RT DE kanalına uyguladığı engeli derhal kaldırma talebi
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) YouTube’dan, Almanca yayın yapan RT auf Sendung (RT DE) kanalına erişimin... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T20:56+0300
2021-12-17T20:56+0300
2021-12-17T20:56+0300
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Russia Today (RT), Telegram hesabından yaptığı açıklamada, YouTube’un yeni RT DE kanalına, yayına başladığı gün erişim engeli getirdiğini bildirdi.Roskomnadzor’un açıklamasında, “Google LLC şirketi yönetimine bir mektup gönderilerek, Rus medya kuruluşu RT’ye ait ve Almanca yayın yapan RT auf Sendung haber-analitik kanalına uygulanan engelin mümkün olan en kısa sürede kaldırılması talebinde bulunuldu” ifadesine yer verildi.Mektupta, video paylaşım sitesinin benzeri görülmemiş yıkıcı eylemlerinin, serbest bilgi akışı ve ona engelsiz erişim ilkelerini ihlal ettiği kaydedildi. Roskomnadzor, “Bu, Rusya Anayasası tarafından yasaklanan bir sansür eylemi” diye vurguladı.Açıklamada, “YouTube sahibinin Roskomnadzor’un talebini yerine getirmemesi durumunda, yasalar, erişimin kısmen veya tamamen kısıtlanmasının yanı sıra, idari ceza öngörüyor” dendi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/youtube-rt-almanca-televizyon-kanalinin-sayfasini-engelledi-1051830097.html
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almanya, basın özgürlüğü, russia today (rt)
Rusya’dan YouTube’a RT DE kanalına uyguladığı engeli derhal kaldırma talebi
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) YouTube’dan, Almanca yayın yapan RT auf Sendung (RT DE) kanalına erişimin derhal yeniden sağlanmasını talep etti. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda YouTube’a erişimin kısıtlanabileceği kaydedildi.
Russia Today (RT), Telegram hesabından yaptığı açıklamada, YouTube’un yeni RT DE kanalına, yayına başladığı gün erişim engeli getirdiğini bildirdi.
Roskomnadzor’un açıklamasında, “Google LLC şirketi yönetimine bir mektup gönderilerek, Rus medya kuruluşu RT’ye ait ve Almanca yayın yapan RT auf Sendung haber-analitik kanalına uygulanan engelin mümkün olan en kısa sürede kaldırılması talebinde bulunuldu” ifadesine yer verildi.
Mektupta, video paylaşım sitesinin benzeri görülmemiş yıkıcı eylemlerinin, serbest bilgi akışı ve ona engelsiz erişim ilkelerini ihlal ettiği kaydedildi. Roskomnadzor, “Bu, Rusya Anayasası tarafından yasaklanan bir sansür eylemi” diye vurguladı.
Açıklamada, “YouTube sahibinin Roskomnadzor’un talebini yerine getirmemesi durumunda, yasalar, erişimin kısmen veya tamamen kısıtlanmasının yanı sıra, idari ceza öngörüyor” dendi.