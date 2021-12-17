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https://tr.sputniknews.com/20211217/sadettin-saran-fenerbahcede-bir-sonraki-secimde-aday-olacagim-1051868853.html
Sadettin Saran: Fenerbahçe'de bir sonraki seçimde aday olacağım
Sadettin Saran: Fenerbahçe'de bir sonraki seçimde aday olacağım
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, bir sonraki Fenerbahçe kongresinde aday olacağını açıkladı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:49+0300
2021-12-17T15:52+0300
sadettin saran
spor
fenerbahçe
ali koç
başkan
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran, bir sonraki kongrede Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını söyledi.Saran yaptığı açıklamada "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer" şeklinde görüş bildirdi.2018 yılında Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç 2021 yılında yapılan seçimlerde 2. kez kulüp başkanı olmuştu. Koç'un 3 yıl daha görev süresi devam ediyor ancak kötü gidişat nedeniyle sezon sonu seçim kararı alınabileceği de tartışılan konular arasında.Sadettin Saran kimdir?Steven Sadettin Saran, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalıştı. Daha sonra Saran Holding'i kurdu ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlendi.Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.Saran, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde yönetimde görev aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210625/sadettin-sarandan-aziz-yildirima-kimse-kendini-fenerbahcenin-uzerinde-goremez-1044817615.html
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sadettin saran, fenerbahçe, ali koç, başkan

Sadettin Saran: Fenerbahçe'de bir sonraki seçimde aday olacağım

15:49 17.12.2021 (güncellendi: 15:52 17.12.2021)
© DHASadettin Saran
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© DHA
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Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, bir sonraki Fenerbahçe kongresinde aday olacağını açıkladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran, bir sonraki kongrede Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını söyledi.
Saran yaptığı açıklamada "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer" şeklinde görüş bildirdi.
2018 yılında Fenerbahçe başkanlığına seçilen Ali Koç 2021 yılında yapılan seçimlerde 2. kez kulüp başkanı olmuştu. Koç'un 3 yıl daha görev süresi devam ediyor ancak kötü gidişat nedeniyle sezon sonu seçim kararı alınabileceği de tartışılan konular arasında.

Sadettin Saran kimdir?

Steven Sadettin Saran, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye gelen Saran, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalıştı. Daha sonra Saran Holding'i kurdu ve tanınmış birçok dünya markalarının temsilciliklerini üstlendi.
Bir dönem Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un hissedarı olan Saran, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine hisselerini sattı.
Saran, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde yönetimde görev aldı.
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2021
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Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a: Kimse kendini Fenerbahçe'nin üzerinde göremez
25 Haziran , 14:01
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