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Sağlık Bakanı Koca: 10 milyon doz aşı hibe edilecek
Sağlık Bakanı Koca: 10 milyon doz aşı hibe edilecek
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "Covax aracılığıyla çoğu Afrika’ya gönderilmek üzere, 10 milyon doz aşının hibe edilmesi süreci hızla devam etmektedir” dedi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:32+0300
2021-12-17T15:32+0300
koronavirüs
afrika
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Bakan Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Oturumu’na başkanlık etti. 'Pandemi Döneminde ve Sonrasında Afrika Sağlık İhtiyaçları için Potansiyelin Harekete Geçirilmesi' başlığıyla düzenlenen oturuma; Afrika CDC Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanı, Demokratik Kongo Cumhuryeti, Cibuti, Ekvator Ginesi, Gambia, Libya, Gine Bissau, Fildişi Sahilleri, Liberya, Moritanya, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Angola, Tanzanya ve Zimbabve’nin sağlık bakanları ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri katıldı.Oturumun açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan Bakan Koca, Kovid-19 pandemisinin, küresel eşitsizlik ve adaletsizlik zincirine yeni halkalar eklediğini söylerken, “Bugün tüm dünyada yapılan Kovid-19 aşılarının yalnızca yüzde 0,6’sının Afrika kıtasında yapılmış olması, Afrika’daki sağlık çalışanlarının yalnızca 4’te birinin aşılanabilmiş olması da asla kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.Bakan Koca, Türkiye’nin pandeminin ilk döneminden itibaren Afrika’daki 45 ülkeye destek verdiğini ve 1 milyon doz aşı hibesini gerçekleştirdiğini söyledi.“Covax aracılığıyla çoğu Afrika’ya gönderilmek üzere, 10 milyon doz aşının hibe edilmesi süreci de hızla devam etmektedir” diyen Sağlık Bakanı, Turkovac aşısının kısa sürede genel kullanıma başlayacağını ve bu çalışmaların Türkiye’nin girişimci ve insani dış politika vizyonu çerçevesinde gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.Bakan Koca konuşmasında şunları kaydetti:“Sağlık alanındaki tecrübemizi, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimimizi, sahip olduğumuz olanak ve kaynakları Afrika ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde paylaşma gayreti içerisindeyiz. Afrika kıtasında bulunan 25 ülke ile sağlık alanında 37 işbirliği anlaşmamız mevcut. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yapımı TİKA tarafından tamamlanan Sudan, Somali ve Nijer’de bulunan dostluk hastanelerimiz ile Afrikalı kardeşlerimize kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz. Bu hastanelerimizde sadece sağlık hizmeti vermekle kalmayıp, yerel sağlık personelinin mesleki gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Şu an Somali ve Sudan’da 100’den fazla doktor tıpta uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir. Bununla birlikte Afrika’daki 5 ülkede 9 Sağlık Haftası organizasyonu ile toplam bin 100 hastanın ameliyatı, 7 bin 800 konsültasyon ve 450 yerel personele teorik ve uygulamalı eğitimler verdik. İkili iş birliği anlaşmaları kapsamında bugüne kadar 23 ülkeden 2 bin 300’den fazla Afrikalı kardeşimizin tedavilerini, ülkemizde Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde ücretsiz olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İslam İşbirliği Teşkilatı ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz proje kapsamında 9 Afrika ülkesinden 500’den fazla Afrikalı sağlık personeline eğitim verdik.”Toplantı sonunda Türkiye ile Afrika arasında sağlık alanında ortak deklarasyon kabul edildi.
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afrika, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Sağlık Bakanı Koca: 10 milyon doz aşı hibe edilecek

15:32 17.12.2021
© DHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© DHA
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "Covax aracılığıyla çoğu Afrika’ya gönderilmek üzere, 10 milyon doz aşının hibe edilmesi süreci hızla devam etmektedir” dedi.
Bakan Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Oturumu’na başkanlık etti. 'Pandemi Döneminde ve Sonrasında Afrika Sağlık İhtiyaçları için Potansiyelin Harekete Geçirilmesi' başlığıyla düzenlenen oturuma; Afrika CDC Acil Durum Operasyon Merkezi Başkanı, Demokratik Kongo Cumhuryeti, Cibuti, Ekvator Ginesi, Gambia, Libya, Gine Bissau, Fildişi Sahilleri, Liberya, Moritanya, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Somali, Güney Sudan, Angola, Tanzanya ve Zimbabve’nin sağlık bakanları ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcileri katıldı.

Oturumun açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan Bakan Koca, Kovid-19 pandemisinin, küresel eşitsizlik ve adaletsizlik zincirine yeni halkalar eklediğini söylerken, “Bugün tüm dünyada yapılan Kovid-19 aşılarının yalnızca yüzde 0,6’sının Afrika kıtasında yapılmış olması, Afrika’daki sağlık çalışanlarının yalnızca 4’te birinin aşılanabilmiş olması da asla kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Bakan Koca, Türkiye’nin pandeminin ilk döneminden itibaren Afrika’daki 45 ülkeye destek verdiğini ve 1 milyon doz aşı hibesini gerçekleştirdiğini söyledi.
“Covax aracılığıyla çoğu Afrika’ya gönderilmek üzere, 10 milyon doz aşının hibe edilmesi süreci de hızla devam etmektedir” diyen Sağlık Bakanı, Turkovac aşısının kısa sürede genel kullanıma başlayacağını ve bu çalışmaların Türkiye’nin girişimci ve insani dış politika vizyonu çerçevesinde gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Koca konuşmasında şunları kaydetti:

“Sağlık alanındaki tecrübemizi, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimimizi, sahip olduğumuz olanak ve kaynakları Afrika ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde paylaşma gayreti içerisindeyiz. Afrika kıtasında bulunan 25 ülke ile sağlık alanında 37 işbirliği anlaşmamız mevcut. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yapımı TİKA tarafından tamamlanan Sudan, Somali ve Nijer’de bulunan dostluk hastanelerimiz ile Afrikalı kardeşlerimize kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz. Bu hastanelerimizde sadece sağlık hizmeti vermekle kalmayıp, yerel sağlık personelinin mesleki gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Şu an Somali ve Sudan’da 100’den fazla doktor tıpta uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir. Bununla birlikte Afrika’daki 5 ülkede 9 Sağlık Haftası organizasyonu ile toplam bin 100 hastanın ameliyatı, 7 bin 800 konsültasyon ve 450 yerel personele teorik ve uygulamalı eğitimler verdik. İkili iş birliği anlaşmaları kapsamında bugüne kadar 23 ülkeden 2 bin 300’den fazla Afrikalı kardeşimizin tedavilerini, ülkemizde Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde ücretsiz olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İslam İşbirliği Teşkilatı ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz proje kapsamında 9 Afrika ülkesinden 500’den fazla Afrikalı sağlık personeline eğitim verdik.”

Toplantı sonunda Türkiye ile Afrika arasında sağlık alanında ortak deklarasyon kabul edildi.
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