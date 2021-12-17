https://tr.sputniknews.com/20211217/sahte-icki-nedeniyle-son-yedi-gunde-33-kisi-yasamini-yitirdi-1051855405.html
Sahte içki nedeniyle son yedi günde 33 kişi yaşamını yitirdi
Sahte içki nedeniyle son yedi günde 33 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son yedi günde 33 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirirken, birçok kişi ise yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T09:54+0300
2021-12-17T09:54+0300
2021-12-17T09:54+0300
türkiye
polis
sahte içki
alkol
sahte rakı
zehirlenme
alkol zehirlenmesi
sahte
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10 Aralık’tan itibaren bu yana metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.İstanbul, Yalova, Mersin, Gaziantep, Erzincan, Antalya, Kahramanmaraş, Amasya, Aksaray ve Sivas‘ta 33 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti. Polis birçok kentte operasyon yaptı. Sahte içki üreten ve satanlar tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211217/sahte-ickiden-10-ilde-28-can-kaybi-1051853882.html
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polis, sahte içki, alkol, sahte rakı, zehirlenme, alkol zehirlenmesi, sahte
Sahte içki nedeniyle son yedi günde 33 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son yedi günde 33 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirirken, birçok kişi ise yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.
10 Aralık’tan itibaren bu yana metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.
İstanbul, Yalova, Mersin, Gaziantep, Erzincan, Antalya, Kahramanmaraş, Amasya, Aksaray ve Sivas‘ta 33 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti.
Polis birçok kentte operasyon yaptı. Sahte içki üreten ve satanlar tutuklandı.