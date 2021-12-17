https://tr.sputniknews.com/20211217/sahte-icki-nedeniyle-son-yedi-gunde-33-kisi-yasamini-yitirdi-1051855405.html

Sahte içki nedeniyle son yedi günde 33 kişi yaşamını yitirdi

Sahte içki nedeniyle son yedi günde 33 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son yedi günde 33 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirirken, birçok kişi ise yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T09:54+0300

2021-12-17T09:54+0300

2021-12-17T09:54+0300

türkiye

polis

sahte içki

alkol

sahte rakı

zehirlenme

alkol zehirlenmesi

sahte

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10 Aralık’tan itibaren bu yana metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.İstanbul, Yalova, Mersin, Gaziantep, Erzincan, Antalya, Kahramanmaraş, Amasya, Aksaray ve Sivas‘ta 33 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti. Polis birçok kentte operasyon yaptı. Sahte içki üreten ve satanlar tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20211217/sahte-ickiden-10-ilde-28-can-kaybi-1051853882.html

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