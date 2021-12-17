https://tr.sputniknews.com/20211217/samsunda-bir-ogretmen-9-ogrenciye-cinsel-saldiri-sucundan-tutuklandi-1051858854.html

Samsun'da bir öğretmen, 9 öğrenciye cinsel saldırı suçundan tutuklandı

Samsun'da bir öğretmen, 9 öğrenciye cinsel saldırı suçundan tutuklandı

Samsun'da 9 öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan tutuklandı. Özkan'ın daha önce de taciz iddiasıyla... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T12:00+0300

2021-12-17T12:00+0300

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türkiye

samsun

çocuklara yönelik cinsel istismar

cinsel şiddet

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Samsun İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, 9 öğrencisine cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan, 'cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yüksel Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yüksel Özkan'ın 2016 yılında Canik ilçesinde bir başka okulda görevliyken öğrencilerine yönelik taciz suçlamasıyla gözaltına alındığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Özkan'a, tutuksuz yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası verildiği, Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.Yüksel Özkan’ın, 2010 yılında da bir lise öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

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samsun, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel şiddet