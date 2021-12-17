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Şanlıurfa'da ağaç kesen kişiye fidan dikme cezası
Şanlıurfa'da ağaç kesen kişiye fidan dikme cezası
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kesen kişi belediyeyle varılan uzlaşma sonucunda 10 fidan dikti. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T21:00+0300
2021-12-17T21:00+0300
türkiye
şanlıurfa
ceza
ağaç
siverek
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kesen kişiye 10 fidan dikme cezası verildi.Bir süre önce Esmerçayı Mahallesi'ndeki parkta kesilen ağacı fark belediye ekipleri, durumu polise bildirdi.Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, ağacı kesen kişinin Bahri Gülalan olduğunu belirledi.Siverek Başsavcılığı talimatıyla uzlaştırmaya gönderilen dosyada, şüphelinin 10 fidan dikmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.Gülalan, Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresindeki Millet Bahçesi'ne 10 fidan dikti.Bahri Gülalan, ağaca zarar verdiği için duyduğu pişmanlığını dile getirerek, "Çok üzgünüm, yapmamam gerekiyordu. Belediye ile 10 ağaç dikme konusunda uzlaşmaya vardık. Ağaçları zevkle ve seve seve dikmeye razı oldum. Herkesten özür diliyorum, bana bu fırsatı tanıyan Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak hanımefendiye de teşekkür ediyorum" dedi.
türkiye
şanlıurfa
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şanlıurfa, ceza, ağaç, siverek

Şanlıurfa'da ağaç kesen kişiye fidan dikme cezası

21:00 17.12.2021
© AAŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kesen Bahri Gülalan'a 10 fidan dikme cezası verildi. Gülalan (fotoğrafta), Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresindeki Millet Bahçesi'ne 10 fidan dikti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kesen Bahri Gülalan'a 10 fidan dikme cezası verildi. Gülalan (fotoğrafta), Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresindeki Millet Bahçesi'ne 10 fidan dikti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kesen kişi belediyeyle varılan uzlaşma sonucunda 10 fidan dikti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parktaki ağacı kesen kişiye 10 fidan dikme cezası verildi.
Bir süre önce Esmerçayı Mahallesi'ndeki parkta kesilen ağacı fark belediye ekipleri, durumu polise bildirdi.
Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, ağacı kesen kişinin Bahri Gülalan olduğunu belirledi.
Siverek Başsavcılığı talimatıyla uzlaştırmaya gönderilen dosyada, şüphelinin 10 fidan dikmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.
Gülalan, Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresindeki Millet Bahçesi'ne 10 fidan dikti.
Bahri Gülalan, ağaca zarar verdiği için duyduğu pişmanlığını dile getirerek, "Çok üzgünüm, yapmamam gerekiyordu. Belediye ile 10 ağaç dikme konusunda uzlaşmaya vardık. Ağaçları zevkle ve seve seve dikmeye razı oldum. Herkesten özür diliyorum, bana bu fırsatı tanıyan Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak hanımefendiye de teşekkür ediyorum" dedi.
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