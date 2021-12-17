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Seren Serengil'den 'veda' videosu
Seren Serengil'den 'veda' videosu
Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil, bugün ameliyat oldu. Serengil, ameliyata girmeden önce çektiği... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:38+0300
2021-12-17T16:12+0300
yaşam
ameliyat
doktor
şarkıcı
zayıflık
seren serengil
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2016 yılında midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil'in sağlık problemleri devam ediyor.'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, bugün bir kez daha ameliyat oldu. Serengil, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.Veda videosu paylaştıBugün ameliyata girmeden önce bir video çeken şarkıcı Serengil, sevenlerinden dua istedi ve "Hakkınızı helal edin. İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa. Zor bir ameliyat" dedi.'Ameliyat iyi geçti'Serengil'le Beyaz TV ekranlarında beraber program sunan Bircan Bali, ameliyattan saatler sonra, sosyal medya üzerinden 3 saat süren ameliyatın başarıyla tamamlandığını ve Serengil'in durumunun iyi olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/seren-serengil-organlarim-iflas-etmek-uzere-1051740285.html
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ameliyat, doktor, şarkıcı, zayıflık, seren serengil

Seren Serengil'den 'veda' videosu

15:38 17.12.2021 (güncellendi: 16:12 17.12.2021)
© DHASeren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış, hastaneden şikayetçi olacağım
Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış, hastaneden şikayetçi olacağım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© DHA
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Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil, bugün ameliyat oldu. Serengil, ameliyata girmeden önce çektiği videoda, "Hakkınızı helal edin. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa. Zor bir ameliyat" dedi.
2016 yılında midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil'in sağlık problemleri devam ediyor.
'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, bugün bir kez daha ameliyat oldu. Serengil, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Veda videosu paylaştı

Bugün ameliyata girmeden önce bir video çeken şarkıcı Serengil, sevenlerinden dua istedi ve "Hakkınızı helal edin. İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa. Zor bir ameliyat" dedi.

'Ameliyat iyi geçti'

Serengil'le Beyaz TV ekranlarında beraber program sunan Bircan Bali, ameliyattan saatler sonra, sosyal medya üzerinden 3 saat süren ameliyatın başarıyla tamamlandığını ve Serengil'in durumunun iyi olduğunu söyledi.
Seren Serengil: Boyum 4 santimetre kısalmış, hastaneden şikayetçi olacağım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
YAŞAM
Seren Serengil: Organlarım iflas etmek üzere
14 Aralık, 02:40
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