https://tr.sputniknews.com/20211217/seren-serengilden-veda-videosu-1051868167.html

Seren Serengil'den 'veda' videosu

Seren Serengil'den 'veda' videosu

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan Seren Serengil, bugün ameliyat oldu. Serengil, ameliyata girmeden önce çektiği... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T15:38+0300

2021-12-17T15:38+0300

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yaşam

ameliyat

doktor

şarkıcı

zayıflık

seren serengil

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2016 yılında midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil'in sağlık problemleri devam ediyor.'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, bugün bir kez daha ameliyat oldu. Serengil, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.Veda videosu paylaştıBugün ameliyata girmeden önce bir video çeken şarkıcı Serengil, sevenlerinden dua istedi ve "Hakkınızı helal edin. İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa. Zor bir ameliyat" dedi.'Ameliyat iyi geçti'Serengil'le Beyaz TV ekranlarında beraber program sunan Bircan Bali, ameliyattan saatler sonra, sosyal medya üzerinden 3 saat süren ameliyatın başarıyla tamamlandığını ve Serengil'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211214/seren-serengil-organlarim-iflas-etmek-uzere-1051740285.html

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ameliyat, doktor, şarkıcı, zayıflık, seren serengil