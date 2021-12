https://tr.sputniknews.com/20211217/sex-and-the-city-aktoru-iki-kadin-tarafindan-cinsel-saldiriyla-itham-edildi-1051861496.html

'Sex And The City' aktörü, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla itham edildi

ABD'nin en meşhur TV dizilerinden 'Sex And The City'nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan devamı 'And Just Like That...'in yıldızlarından biri olan Chris...

The Hollywood Reporter'a Zoe ve Lily adlarını kullanarak konuşan iki kadın, 2004 ve 2015'te Chris Noth'un cinsel saldırısına uğradıklarına dair iddialarını çok ayrıntılı şekilde anlattı. Dergi iki kadının birbirinin tanımadığını belirtti. Chris Noth (67) ise 'cinsel ilişkilerin karşılıklı rızayla gerçekleştiği ve cinsel saldırı suçlamasının tümden yanlış olduğu' açıklamasını yaptı.Bugün 40 yaşında olan Zoe, 22 yaşındayken, 2004 yılında, Batı Hollywood'daki bir dairede aktörün tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.Bugün 31 yaşında olan Lily, 2015 yılında kendisi 25, aktör 60 yaşındayken, New York'taki bir dairede Noth'un tecavüzüne uğradığını öne sürdü. Haberi yazan gazeteci Kim Masters, Zoe'nin o dönemdeki patronu, bir tecavüz tedavi merkezi ve Lily'nin bir arkadaşıyla da görüştü. Hepsi, iki kadının iddialarını destekleyen anlatımlarda bulundu. Haberde iddia edilen saldırı döneminde Noth ile Lily arasındaki mesajlaşmalara da yer verildi.'Sex And The City, And Just Like That...' dizilerinde Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth, açıklamasında tam da devam dizisinin gösterilmeye başlandığı ve tekrar magazin manşetlerine döndüğü zamanda suçlamaların patlak verdiğine dikkat çekti:"Yıllar, hatta on yıllar önce tanıştığım kişilerin bana yönelttiği suçlamalar kesinlikle yanlış. Bu hikayelerin 30 yıl veya 30 gün öncesine ait olması fark etmez - hayır her zaman hayır anlamına gelir - bu benim aşmadığım bir çizgidir. İlişkiler karşılıklı rızaya dayalıydı. "Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanlamasını sorgulamamak zor. Neden şimdi ortaya çıktıklarını kesin olarak bilmiyorum, ama şunu biliyorum: Bu kadınlara saldırmadım."The Hollywood Reporter'a göre bugün gazetecilik yapan Lily, dergiyle ağustos ayında, eğlence sektöründe çalışan Zoe, dergiyle ekimde temas kurdu, yani 'And Just Like That...' dizisinin gösterime gireceğiyle ilgili haberlerin hız kazandığı dönemde. Zoe dergiye "Onun 'Sex and the City'deki rolünü yeniden canlandırdığını görmek bende bir şeyler uyandırdı. Uzun yıllardır anılarımı gömmüştüm, ama şimdi onun gerçekte kim olduğunu kamuoyuna açıklamayı denemeye karar verdim" dedi. İddia ettiği tecavüzün ardından arkadaşının ısrarıyla onunla birlikte hastaneye giden, burada cinsel saldırı kaynaklı dikiş atılan, ama polis geldiğinde saldırganın kimliğini açıklamayı reddeden Zoe, o dönemdeki patronuna ise kim olduğunu söylemiş. The Hollywood Reporter, bu tanıklarla görüştüğünü ve Zoe'nin iddialarına teyit aldığını yazdı. Zoe'nin karabasanlar ve tecavüz anılarının geri dönüşü nedeniyle 2006'da danışmanlık aldığı UCLA Tecavüz Kriz Merkezi, vakanın ayrıntılarına girmeden Zoe'yi tedavi ettiklerini doğruladı.The Hollywood Reporter, aktör ile Lily arasında Mart ve Nisan 2015'teki mesajlaşmaları da incelediğini yazdı. Bunlardan birinde Noth'un "Bu arada sormak zorundayım, geçen haftaki gecemizden keyif aldın mı? Ben çok eğlenceli olduğunu düşündüm, ama senin nasıl hissettiğinden tam olarak emin değilim" yazdığını, Lily'nin "Hmm… Eşliğinden kesinlikle keyif aldım. Harika konuşma. Kısa mesajla ayrıntılara girmek istemiyorum, ama kendimi biraz kullanılmış hissettim…" karşılığını verdiğini aktardı. Chris Noth, 2012'den beri aktris Tara Wilson ile evli, bu evlilikten 2 çocuğu var.

