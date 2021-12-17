Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211217/sex-and-the-city-aktoru-iki-kadin-tarafindan-cinsel-saldiriyla-itham-edildi-1051861496.html
'Sex And The City' aktörü, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla itham edildi
'Sex And The City' aktörü, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla itham edildi
ABD'nin en meşhur TV dizilerinden 'Sex And The City'nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan devamı 'And Just Like That...'in yıldızlarından biri olan Chris... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T13:01+0300
2021-12-17T13:01+0300
yaşam
tecavüz
cinsel saldırı
oyuncu
aktör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051858474_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_b1265086b0214ad7b7ac7ab37775c931.jpg
The Hollywood Reporter'a Zoe ve Lily adlarını kullanarak konuşan iki kadın, 2004 ve 2015'te Chris Noth'un cinsel saldırısına uğradıklarına dair iddialarını çok ayrıntılı şekilde anlattı. Dergi iki kadının birbirinin tanımadığını belirtti. Chris Noth (67) ise 'cinsel ilişkilerin karşılıklı rızayla gerçekleştiği ve cinsel saldırı suçlamasının tümden yanlış olduğu' açıklamasını yaptı.Bugün 40 yaşında olan Zoe, 22 yaşındayken, 2004 yılında, Batı Hollywood'daki bir dairede aktörün tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.Bugün 31 yaşında olan Lily, 2015 yılında kendisi 25, aktör 60 yaşındayken, New York'taki bir dairede Noth'un tecavüzüne uğradığını öne sürdü. Haberi yazan gazeteci Kim Masters, Zoe'nin o dönemdeki patronu, bir tecavüz tedavi merkezi ve Lily'nin bir arkadaşıyla da görüştü. Hepsi, iki kadının iddialarını destekleyen anlatımlarda bulundu. Haberde iddia edilen saldırı döneminde Noth ile Lily arasındaki mesajlaşmalara da yer verildi.'Sex And The City, And Just Like That...' dizilerinde Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth, açıklamasında tam da devam dizisinin gösterilmeye başlandığı ve tekrar magazin manşetlerine döndüğü zamanda suçlamaların patlak verdiğine dikkat çekti:"Yıllar, hatta on yıllar önce tanıştığım kişilerin bana yönelttiği suçlamalar kesinlikle yanlış. Bu hikayelerin 30 yıl veya 30 gün öncesine ait olması fark etmez - hayır her zaman hayır anlamına gelir - bu benim aşmadığım bir çizgidir. İlişkiler karşılıklı rızaya dayalıydı. "Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanlamasını sorgulamamak zor. Neden şimdi ortaya çıktıklarını kesin olarak bilmiyorum, ama şunu biliyorum: Bu kadınlara saldırmadım."The Hollywood Reporter'a göre bugün gazetecilik yapan Lily, dergiyle ağustos ayında, eğlence sektöründe çalışan Zoe, dergiyle ekimde temas kurdu, yani 'And Just Like That...' dizisinin gösterime gireceğiyle ilgili haberlerin hız kazandığı dönemde. Zoe dergiye "Onun 'Sex and the City'deki rolünü yeniden canlandırdığını görmek bende bir şeyler uyandırdı. Uzun yıllardır anılarımı gömmüştüm, ama şimdi onun gerçekte kim olduğunu kamuoyuna açıklamayı denemeye karar verdim" dedi. İddia ettiği tecavüzün ardından arkadaşının ısrarıyla onunla birlikte hastaneye giden, burada cinsel saldırı kaynaklı dikiş atılan, ama polis geldiğinde saldırganın kimliğini açıklamayı reddeden Zoe, o dönemdeki patronuna ise kim olduğunu söylemiş. The Hollywood Reporter, bu tanıklarla görüştüğünü ve Zoe'nin iddialarına teyit aldığını yazdı. Zoe'nin karabasanlar ve tecavüz anılarının geri dönüşü nedeniyle 2006'da danışmanlık aldığı UCLA Tecavüz Kriz Merkezi, vakanın ayrıntılarına girmeden Zoe'yi tedavi ettiklerini doğruladı.The Hollywood Reporter, aktör ile Lily arasında Mart ve Nisan 2015'teki mesajlaşmaları da incelediğini yazdı. Bunlardan birinde Noth'un "Bu arada sormak zorundayım, geçen haftaki gecemizden keyif aldın mı? Ben çok eğlenceli olduğunu düşündüm, ama senin nasıl hissettiğinden tam olarak emin değilim" yazdığını, Lily'nin "Hmm… Eşliğinden kesinlikle keyif aldım. Harika konuşma. Kısa mesajla ayrıntılara girmek istemiyorum, ama kendimi biraz kullanılmış hissettim…" karşılığını verdiğini aktardı. Chris Noth, 2012'den beri aktris Tara Wilson ile evli, bu evlilikten 2 çocuğu var.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051858474_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_9584ec5977d7aa06d6d9c649dcf1ba1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tecavüz, cinsel saldırı, oyuncu, aktör

'Sex And The City' aktörü, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla itham edildi

13:01 17.12.2021
© REUTERS / CAITLIN OCHS 'Sex and The City' dizisinin 'And Just Like That' isimli devamının oyuncularından Chris Noth kırmızı halı töreninde
 'Sex and The City' dizisinin 'And Just Like That' isimli devamının oyuncularından Chris Noth kırmızı halı töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / CAITLIN OCHS
Abone ol
ABD'nin en meşhur TV dizilerinden 'Sex And The City'nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan devamı 'And Just Like That...'in yıldızlarından biri olan Chris Noth, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı.
The Hollywood Reporter'a Zoe ve Lily adlarını kullanarak konuşan iki kadın, 2004 ve 2015'te Chris Noth'un cinsel saldırısına uğradıklarına dair iddialarını çok ayrıntılı şekilde anlattı. Dergi iki kadının birbirinin tanımadığını belirtti.
Chris Noth (67) ise 'cinsel ilişkilerin karşılıklı rızayla gerçekleştiği ve cinsel saldırı suçlamasının tümden yanlış olduğu' açıklamasını yaptı.
Bugün 40 yaşında olan Zoe, 22 yaşındayken, 2004 yılında, Batı Hollywood'daki bir dairede aktörün tecavüzüne uğradığını ileri sürdü.
Bugün 31 yaşında olan Lily, 2015 yılında kendisi 25, aktör 60 yaşındayken, New York'taki bir dairede Noth'un tecavüzüne uğradığını öne sürdü.
Haberi yazan gazeteci Kim Masters, Zoe'nin o dönemdeki patronu, bir tecavüz tedavi merkezi ve Lily'nin bir arkadaşıyla da görüştü. Hepsi, iki kadının iddialarını destekleyen anlatımlarda bulundu. Haberde iddia edilen saldırı döneminde Noth ile Lily arasındaki mesajlaşmalara da yer verildi.
'Sex And The City, And Just Like That...' dizilerinde Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth, açıklamasında tam da devam dizisinin gösterilmeye başlandığı ve tekrar magazin manşetlerine döndüğü zamanda suçlamaların patlak verdiğine dikkat çekti:
"Yıllar, hatta on yıllar önce tanıştığım kişilerin bana yönelttiği suçlamalar kesinlikle yanlış. Bu hikayelerin 30 yıl veya 30 gün öncesine ait olması fark etmez - hayır her zaman hayır anlamına gelir - bu benim aşmadığım bir çizgidir. İlişkiler karşılıklı rızaya dayalıydı. "Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanlamasını sorgulamamak zor. Neden şimdi ortaya çıktıklarını kesin olarak bilmiyorum, ama şunu biliyorum: Bu kadınlara saldırmadım."
The Hollywood Reporter'a göre bugün gazetecilik yapan Lily, dergiyle ağustos ayında, eğlence sektöründe çalışan Zoe, dergiyle ekimde temas kurdu, yani 'And Just Like That...' dizisinin gösterime gireceğiyle ilgili haberlerin hız kazandığı dönemde.
Zoe dergiye "Onun 'Sex and the City'deki rolünü yeniden canlandırdığını görmek bende bir şeyler uyandırdı. Uzun yıllardır anılarımı gömmüştüm, ama şimdi onun gerçekte kim olduğunu kamuoyuna açıklamayı denemeye karar verdim" dedi.
İddia ettiği tecavüzün ardından arkadaşının ısrarıyla onunla birlikte hastaneye giden, burada cinsel saldırı kaynaklı dikiş atılan, ama polis geldiğinde saldırganın kimliğini açıklamayı reddeden Zoe, o dönemdeki patronuna ise kim olduğunu söylemiş. The Hollywood Reporter, bu tanıklarla görüştüğünü ve Zoe'nin iddialarına teyit aldığını yazdı.
Zoe'nin karabasanlar ve tecavüz anılarının geri dönüşü nedeniyle 2006'da danışmanlık aldığı UCLA Tecavüz Kriz Merkezi, vakanın ayrıntılarına girmeden Zoe'yi tedavi ettiklerini doğruladı.
The Hollywood Reporter, aktör ile Lily arasında Mart ve Nisan 2015'teki mesajlaşmaları da incelediğini yazdı. Bunlardan birinde Noth'un "Bu arada sormak zorundayım, geçen haftaki gecemizden keyif aldın mı? Ben çok eğlenceli olduğunu düşündüm, ama senin nasıl hissettiğinden tam olarak emin değilim" yazdığını, Lily'nin "Hmm… Eşliğinden kesinlikle keyif aldım. Harika konuşma. Kısa mesajla ayrıntılara girmek istemiyorum, ama kendimi biraz kullanılmış hissettim…" karşılığını verdiğini aktardı.
Chris Noth, 2012'den beri aktris Tara Wilson ile evli, bu evlilikten 2 çocuğu var.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:12100 milyon TL'ye yapılmıştı: Karadeniz'in en uzun teleferiği 2.5 yıldır atıl durumda
13:04Sahte alkol tükettiği iddia edilen kişi, tedavisinin ardından tutuklandı
13:01'Sex And The City' aktörü, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla itham edildi
12:56103 emekli amiral iddianamesi kabul edildi: 12 yıla kadar hapisleri isteniyor
12:56Moskova'da üniversite öğrencilerini örgüt saflarına çekmeye çalışan bir IŞİD'li yakalandı
12:54ANKET | 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücretten memnun musunuz?
12:54Polonyalı asker sınıra giderek Belarus'tan sığınma talep etti
12:48CHP'li Ağbaba: Asgari ücret daha cebe girmeden dünden bu yana 12 dolar eridi
12:47Universal sanatçıları metaverse'e geliyor: Rihanna ve Migos'a sanal kimlik verilecek
12:46Çorum'da deprem oldu
12:38Beraat kararı Yargıtay’dan döndü: 'Eşek, sıpa' sözcükleri hakaret sayıldı
12:36Habertürk yazarı Par: Bu milletvekillerinin durumunu anlayıp üzülesi geliyor insanın
12:24Tesla, arabayı beğenmeyen müşterilerine dava açtı
12:23Rezan Epözdemir: Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz, bu hayatın olağan akışına aykırı
12:20Mersin'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kişiyi öldürüp intihara kalkıştı
12:14Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e: Söyleyin müdürünüz Erdoğan'a, korkmasın
12:04İstanbul Valiliği: 22 kişi sahte alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdi
12:03Otobüs biletleri uçak fiyatlarını yakaladı
12:00Türk Dışişleri'nden AB'ye tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz
12:00Samsun'da bir öğretmen, 9 öğrenciye cinsel saldırı suçundan tutuklandı