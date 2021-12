https://tr.sputniknews.com/20211217/sputnik-vyi-gelistiren-gamaleya-merkezi-3-ayda-bir-asi-yapilmasini-gerekli-gormuyoruz-1051850685.html

Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Merkezi: 3 ayda bir aşı yapılmasını gerekli görmüyoruz

Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Merkezi: 3 ayda bir aşı yapılmasını gerekli görmüyoruz

Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Araştırma Merkezi'nin başkan yardımcısı Denis Logunov, ABD'li ilaç devi Pfizer'ın Kovid-19'dan korunmak için... 17.12.2021

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Denis Logunov, ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için her 3 ayda bir aşı yaptırılmasının gerekebileceği yönündeki tavsiyesini değerlendirdi.Sputnik’e konuşan Logunov, "Biz bunu tavsiye etmiyoruz. Buna gerek görmüyorum. Pfizer’ın şu an yayınladığı bilgi satılmayan bir ürün için yapılan reklam, kanıtlanmamış bir araştırma gibi. Şimdilik ara sonuçlar çıkıyor ve bunları insanları toplu olarak her 3 ayda bir aşılama kararını haklı çıkarmak için kullanmak acelecilik olur" ifadelerini kullandı.Pfizer-BioNTech aşısının etkinliğine yönelik ekim ayında gerçekleştirilen araştırmalar bu aşının etkinlik düzeyinin 6 ay sonra yüzde 88’den yüzde 47’ye düştüğünü göstermişti. Ancak aynı araştırma bu aşıların hastaneye kaldırılma durumlarına karşı hala yüzde 90 düzeyinde etkili olduğunu da ortaya koymuştu.Pfizer’ın aşısı o zamandan beri ABD ve İngiltere’de yaygın olarak ulaşılabilir hale geldi. Şirket kısa süre önce 3 doz aşının, daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantı da dahil olmak üzere, Kovid-19’a karşı iyi bir koruma sağladığını gösteren veriler yayınladı.Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla CNBC’ye yaptığı açıklamada korunma için 4. dozun dahi gerekebileceğini belirtmişti. Bourla, daha önce 4. dozun 12 ay sonra gerektiğini düşündüklerini, ancak Omicron varyantının aşının dağıtımının daha önce gerçekleştirilmesine neden olabileceğini ifade etmişti.Bazı uzmanlar Pfizer ve diğer ilaç şirketlerinin daha fazla aşı satarak maddi çıkar sağlamayı amaçladığını düşünüyor. Elde edilen veriler doğrultusunda aşıların 6 ay sonra dahi hastalığın şiddetli geçirilmesini önlediği tartışılıyor.Diğer yandan ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen karşılaştırmalı bir aşı araştırması, Sputnik V’nin Kovid-19 kaynaklı ölümlere karşı en etkili aşı olduğunu gösterdi. Ancak 70’den fazla ülkede tescillenmiş olmasına rağmen, Sputnik V hala Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış değil. Moskova bu durumun bürokratik aksaklıklardan kaynaklandığını aktarıyor.

