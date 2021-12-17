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TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi
2022 yılı bütçe teklifi, Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek yasalaştı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T23:12+0300
2021-12-17T23:12+0300
2021-12-17T23:24+0300
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bütçe
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TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Toplam 524 milletvekili oy kullandı. 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/saglik-cevre-aile-ve-calisma-bakanliklarinin-2022-yili-butceleri-kabul-edildi-1051681625.html
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tbmm, bütçe
TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi
23:12 17.12.2021 (güncellendi: 23:24 17.12.2021)
2022 yılı bütçe teklifi, Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Toplam 524 milletvekili oy kullandı. 327 kabul oyuna karşılık 197 ret oyu kullanıldı.