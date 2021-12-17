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https://tr.sputniknews.com/20211217/tesla-arabayi-begenmeyen-musterilerine-iftira-gerekcesiyle-dava-acti-1051860039.html
Tesla, arabayı beğenmeyen müşterilerine dava açtı
Tesla, arabayı beğenmeyen müşterilerine dava açtı
Elon Musk'un sahibi olduğu elektronik araba üreticisi Tesla, araçlarının güvenliği ve kalitesinden şikayet eden iki Çinli müşterisine karşı 'iftira atmaktan'... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:24+0300
2021-12-17T12:26+0300
dünya
çin
tesla
itibar
dava
müşteri
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ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre Tesla, yalnızca son 6 ayda Çin'deki iki müşterisine 'arabalarının itibarının temelsiz bir şekilde zedelediğini' öne sürerek dava açtı. Tesla otomobillerinin güvenliği konusundaki endişelerini dile getiren müşterilere karşı açılan davanın "Çin'de olumlu bir imajı" geri kazanmaya yönelik çabanın bir parçası olduğunu belirten şirket, ayrıca kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcılarından yüksek tazminat talep ediyor.Tesla ayrıca arabalarını beğenmeyen şahısların 'kamuoyundan özür dilemesini' ve dava açılması gereken gönderilerini silmelerini talep etti.Tesla'nın dava açtığı müşterilerinden biri olan Model S kullanıcısı Han Chao, şirketin 'daha sonra büyük bir onarım geçirdiğini öğrendiği kullanılmış bir arabayı kendisine satarak' dolandırıcılık yaptığını söyledi. Han, Çin sosyal medya platformu Weibo'daki paylaşımında Tesla'yı "holigan şirketi" olarak tanımlarken şirket, sadece bu paylaşım nedeniyle "doğrulanmamış, temelsiz ve karalayıcı sözler" iddiasıyla dava açtı. Tesla Çinli müşterisinden 5 milyon yuan (12 milyon 416 bin lira) istiyor. Bu Han'ın şikâyetçi olduğu arabanın fiyatının yaklaşık 8 katı. Tesla, dava açtığı bir diğer müşterisi Zhang Yazhou'dan da 5 milyon yuan talep ediyor.Çin'de Tesla marka arabalar hakkında frenlerin düzgün çalışmadığına yönelik şikayetler yaygınlaşırken, Tesla bu iddiaları kesinlikle reddediyor.Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te Tesla'nın araçlarından birini kullanan bir taksici kaza yapmış, kazaya 'otomobilin fren sisteminin çalışmaması ve frene basmasına rağmen hızını arttırmasının' sebep olduğunu iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/fransiz-bakan-paristeki-tesla-kazasinda-teknik-hata-tespit-edilemedi-1051786164.html
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çin, tesla, itibar, dava, müşteri

Tesla, arabayı beğenmeyen müşterilerine dava açtı

12:24 17.12.2021 (güncellendi: 12:26 17.12.2021)
© REUTERS / MATTHEW CHILDSTesla
Tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / MATTHEW CHILDS
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Elon Musk'un sahibi olduğu elektronik araba üreticisi Tesla, araçlarının güvenliği ve kalitesinden şikayet eden iki Çinli müşterisine karşı 'iftira atmaktan' dava açtı.
ABD merkezli Bloomberg'in haberine göre Tesla, yalnızca son 6 ayda Çin'deki iki müşterisine 'arabalarının itibarının temelsiz bir şekilde zedelediğini' öne sürerek dava açtı.
Tesla otomobillerinin güvenliği konusundaki endişelerini dile getiren müşterilere karşı açılan davanın "Çin'de olumlu bir imajı" geri kazanmaya yönelik çabanın bir parçası olduğunu belirten şirket, ayrıca kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcılarından yüksek tazminat talep ediyor.
Tesla ayrıca arabalarını beğenmeyen şahısların 'kamuoyundan özür dilemesini' ve dava açılması gereken gönderilerini silmelerini talep etti.
Tesla'nın dava açtığı müşterilerinden biri olan Model S kullanıcısı Han Chao, şirketin 'daha sonra büyük bir onarım geçirdiğini öğrendiği kullanılmış bir arabayı kendisine satarak' dolandırıcılık yaptığını söyledi. Han, Çin sosyal medya platformu Weibo'daki paylaşımında Tesla'yı "holigan şirketi" olarak tanımlarken şirket, sadece bu paylaşım nedeniyle "doğrulanmamış, temelsiz ve karalayıcı sözler" iddiasıyla dava açtı.
Tesla Çinli müşterisinden 5 milyon yuan (12 milyon 416 bin lira) istiyor. Bu Han'ın şikâyetçi olduğu arabanın fiyatının yaklaşık 8 katı. Tesla, dava açtığı bir diğer müşterisi Zhang Yazhou'dan da 5 milyon yuan talep ediyor.
Çin'de Tesla marka arabalar hakkında frenlerin düzgün çalışmadığına yönelik şikayetler yaygınlaşırken, Tesla bu iddiaları kesinlikle reddediyor.
Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te Tesla'nın araçlarından birini kullanan bir taksici kaza yapmış, kazaya 'otomobilin fren sisteminin çalışmaması ve frene basmasına rağmen hızını arttırmasının' sebep olduğunu iddia etmişti.
Tesla taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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