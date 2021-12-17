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https://tr.sputniknews.com/20211217/turkiye-moritanya-egitim-anlasmasi-imzalandi-1051879054.html
Türkiye-Moritanya eğitim anlaşması imzalandı
Türkiye-Moritanya eğitim anlaşması imzalandı
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye ile Moritanya arasında eğitim anlaşmasına imza atıldı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T22:26+0300
2021-12-17T22:26+0300
türkiye
türkiye
eğitim
moritanya
mahmut özer
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3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Türkiye-Moritanya eğitim anlaşması imzalandı.Anlaşma, İstanbul Kongre Merkezi'nde zirve kapsamında bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Moritanya Milli Eğitim ve Eğitim Sisteminde Reform Bakanı Mohamed Melainine Eyih tarafından imzalandı.Bakan Özer, buradaki konuşmasında, Afrika Kıtası'yla ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesinin çok boyutlu dış politikanın temel ilkelerinden birini oluşturduğunu söyledi.Afrika ülkeleriyle son yıllarda gelişen ilişkilerin Türk dış politikası için bir başarı öyküsü olduğuna vurgu yapan Özer, "Afrika'ya Açılım Politikası süreci bugün başarıyla tamamlanmış ve ticaret hacminden siyasi diyalog mekanizmalarına, eğitim faaliyetlerinden ekonomik yatırımlara kadar birçok alanda hızlı ilerleme sağlanmıştır." dedi.Türkiye-Moritanya eğitim ilişkilerinin 2005 yılında imzalanan teknik bir anlaşma çerçevesinde yürütüldüğüne dikkati çeken Özer, "Eğitim alanında imzalanan anlaşmalar ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Yeni anlaşmaların, bizlere yeni perspektifler katacağı ve iş birliği alanları açacağı malumunuzdur. Bu kapsamda, müzakereleri daha önce yapılmış ve eğitim ilişkilerimizi daha ileri bir boyuta taşıyacak olan Eğitim İş Birliği Anlaşması'nı imzalamak için burada bulunmaktan ziyadesiyle memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.Özer, eğitim ilişkilerini geliştirecek söz konusu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını dilerken, kardeşlik ve karşılıklı güven üzerine dayanan ilişkilerin eğitim alanında önümüzdeki dönemle birlikte daha da derinleşeceğine inandığını sözlerine ekledi.Bu arada, zirvede, TRT ile Afrika Yayın Birliği arasındaki ortak üyelik anlaşması da TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Afrika Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gregoire Ndjaka tarafından imzalandı.
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türkiye, eğitim, moritanya, mahmut özer

Türkiye-Moritanya eğitim anlaşması imzalandı

22:26 17.12.2021
© AA3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye ile Moritanya arasında eğitim anlaşmasına imza atıldı. Anlaşma, İstanbul Kongre Merkezi'nde zirve kapsamında bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer (sağ2) ile Moritanya Milli Eğitim ve Eğitim Sisteminde Reform Bakanı Mohamed Melainine Eyih (solda) tarafından imzalandı.
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye ile Moritanya arasında eğitim anlaşmasına imza atıldı. Anlaşma, İstanbul Kongre Merkezi'nde zirve kapsamında bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer (sağ2) ile Moritanya Milli Eğitim ve Eğitim Sisteminde Reform Bakanı Mohamed Melainine Eyih (solda) tarafından imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AA
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3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye ile Moritanya arasında eğitim anlaşmasına imza atıldı.
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Türkiye-Moritanya eğitim anlaşması imzalandı.
Anlaşma, İstanbul Kongre Merkezi'nde zirve kapsamında bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Moritanya Milli Eğitim ve Eğitim Sisteminde Reform Bakanı Mohamed Melainine Eyih tarafından imzalandı.
Bakan Özer, buradaki konuşmasında, Afrika Kıtası'yla ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesinin çok boyutlu dış politikanın temel ilkelerinden birini oluşturduğunu söyledi.
Afrika ülkeleriyle son yıllarda gelişen ilişkilerin Türk dış politikası için bir başarı öyküsü olduğuna vurgu yapan Özer, "Afrika'ya Açılım Politikası süreci bugün başarıyla tamamlanmış ve ticaret hacminden siyasi diyalog mekanizmalarına, eğitim faaliyetlerinden ekonomik yatırımlara kadar birçok alanda hızlı ilerleme sağlanmıştır." dedi.
Türkiye-Moritanya eğitim ilişkilerinin 2005 yılında imzalanan teknik bir anlaşma çerçevesinde yürütüldüğüne dikkati çeken Özer, "Eğitim alanında imzalanan anlaşmalar ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır. Yeni anlaşmaların, bizlere yeni perspektifler katacağı ve iş birliği alanları açacağı malumunuzdur. Bu kapsamda, müzakereleri daha önce yapılmış ve eğitim ilişkilerimizi daha ileri bir boyuta taşıyacak olan Eğitim İş Birliği Anlaşması'nı imzalamak için burada bulunmaktan ziyadesiyle memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Özer, eğitim ilişkilerini geliştirecek söz konusu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını dilerken, kardeşlik ve karşılıklı güven üzerine dayanan ilişkilerin eğitim alanında önümüzdeki dönemle birlikte daha da derinleşeceğine inandığını sözlerine ekledi.
Bu arada, zirvede, TRT ile Afrika Yayın Birliği arasındaki ortak üyelik anlaşması da TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Afrika Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gregoire Ndjaka tarafından imzalandı.
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