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Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:42+0300
2021-12-17T15:42+0300
2021-12-17T15:42+0300
spor
türkiye
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maç
uefa uluslar ligi
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fikstür
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C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 4 Haziran 2022'de sahasında Faroe Adaları ile oynayacak. Milli takım, grup maçlarını 25 Eylül 2022'de deplasmanda oynayacağı Faroe Adaları maçıyla tamamlayacak.A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü şöyle:4 Haziran 2022Türkiye-Faroe Adaları7 Haziran 2022Litvanya-Türkiye11 Haziran 2022Lüksemburg-Türkiye14 Haziran 2022Türkiye-Litvanya22 Eylül 2022Türkiye-Lüksemburg25 Eylül 2022Faroe Adaları-TürkiyeMüsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211216/turkiye-futbolda-aracilik-hizmetlerine-en-fazla-odeme-yapan-10-ulke-1051816208.html
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türkiye, tarih, maç, uefa uluslar ligi, grup, fikstür
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.
C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 4 Haziran 2022'de sahasında Faroe Adaları ile oynayacak.
Milli takım, grup maçlarını 25 Eylül 2022'de deplasmanda oynayacağı Faroe Adaları maçıyla tamamlayacak.
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü şöyle:
Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.