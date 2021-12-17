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https://tr.sputniknews.com/20211217/ukrayna-gurcistan-ve-moldovanin-liderleri-ab-uyeligi-talep-ettikleri-bir-ortak-bildiri-yayinladi-1051852445.html
Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın liderleri, AB üyeliği talep ettikleri bir ortak bildiri yayınladı
Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın liderleri, AB üyeliği talep ettikleri bir ortak bildiri yayınladı
Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın liderleri, üç ülkenin AB üyeliği konusundaki 'egemen seçiminin' resmen tanınması ve kabul edilmesi için AB liderlerine çağrı... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T02:51+0300
2021-12-17T02:51+0300
dünya
ukrayna
moldova
gürcistan
avrupa birliği
ortak bildiri
doğu ortaklığı
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Azerbaycan ve Ermenistan'la birlikte Doğu Ortaklığı üyesi olan Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın liderleri, AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde dün bir araya geldi.Brüksel'deki görüşmenin ardından Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın liderleri, bugün ortak bildiriye imza atarak AB'ye üyelik taleplerinin kabul edilmesini istedi.Ortak bildiride, "Avrupa entegrasyonunun ilerletilmesiyle ilgili ortak çıkar konularında koordinasyonu artırmayı amaçlayan Birleşik Üçlü ile AB arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini beyan ettik. Halklarımızın Avrupa Birliği'ne katılma yolundaki güçlü iradesiyle desteklenen kararlılığımızı yineledik" ifadeleri kullanıldı.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dünkü zirvede, Doğu Ortaklığı kapsamındaki Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'a 2.3 milyar euroluk ve potansiyel 17 milyar euroluk yatırım imkanı sağlayacak bir ekonomik yatırım planı sunduğunu duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211216/ap-rusyaya-yaptirim-cagrisi-iceren-ukrayna-sinirindaki-duruma-iliskin-tasariyi-kabul-etti-1051848057.html
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ukrayna, moldova, gürcistan, avrupa birliği, ortak bildiri, doğu ortaklığı

Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın liderleri, AB üyeliği talep ettikleri bir ortak bildiri yayınladı

02:51 17.12.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - bayrak
Avrupa Birliği - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın liderleri, üç ülkenin AB üyeliği konusundaki 'egemen seçiminin' resmen tanınması ve kabul edilmesi için AB liderlerine çağrı yaptıkları ortak bildiri yayınladı.
Azerbaycan ve Ermenistan'la birlikte Doğu Ortaklığı üyesi olan Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın liderleri, AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde dün bir araya geldi.
Brüksel'deki görüşmenin ardından Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın liderleri, bugün ortak bildiriye imza atarak AB'ye üyelik taleplerinin kabul edilmesini istedi.
Ortak bildiride, "Avrupa entegrasyonunun ilerletilmesiyle ilgili ortak çıkar konularında koordinasyonu artırmayı amaçlayan Birleşik Üçlü ile AB arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini beyan ettik. Halklarımızın Avrupa Birliği'ne katılma yolundaki güçlü iradesiyle desteklenen kararlılığımızı yineledik" ifadeleri kullanıldı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dünkü zirvede, Doğu Ortaklığı kapsamındaki Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'a 2.3 milyar euroluk ve potansiyel 17 milyar euroluk yatırım imkanı sağlayacak bir ekonomik yatırım planı sunduğunu duyurmuştu.
Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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