Gazeteci Dmitriy Gordon’a röportaj veren Bogdan, Zelenskiy’nin ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinden milletvekillerine her ay zarf içinde para verildiğini belirtti. Yaklaşık 20 bin dolara tekabül eden bir miktardan bahseden Bogdan, bu tutarın Ukrayna’nın para birimi Grivna üzerinden ödenmediğini söyledi.Bogdan’a göre, milletvekilleri önemli konularda partide istenen şekilde oy kullanmazsa, parasal anlamda cezaya çarptırılıyor ve bu nedenle gelirleri azalıyor.Zelenskiy’nin 2019’da seçimleri kazanmasının ardından göreve gelen Bogdan, Şubat 2020’de bu makamdan ayrıldı.Devlet Başkanlığı İdaresi’ndeki görevinden önce Bogdan, Ukraynalı oligark İgor Kolomoyski’nin avukatıydı. Washington bu yıl iş adamı ve ailesi hakkında ‘ciddi bir yolsuzlukta’ yer aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı almıştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Eski Başkanı Andrey Bogdan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin partisinden milletvekillerine her ay zarf içinde gizlice binlerce dolar para verildiğini söyledi.
Gazeteci Dmitriy Gordon’a röportaj veren Bogdan, Zelenskiy’nin ‘Halkın Hizmetkarı’ partisinden milletvekillerine her ay zarf içinde para verildiğini belirtti. Yaklaşık 20 bin dolara tekabül eden bir miktardan bahseden Bogdan, bu tutarın Ukrayna’nın para birimi Grivna üzerinden ödenmediğini söyledi.
Bogdan’a göre, milletvekilleri önemli konularda partide istenen şekilde oy kullanmazsa, parasal anlamda cezaya çarptırılıyor ve bu nedenle gelirleri azalıyor.
Zelenskiy’nin 2019’da seçimleri kazanmasının ardından göreve gelen Bogdan, Şubat 2020’de bu makamdan ayrıldı.
Devlet Başkanlığı İdaresi’ndeki görevinden önce Bogdan, Ukraynalı oligark İgor Kolomoyski’nin avukatıydı. Washington bu yıl iş adamı ve ailesi hakkında ‘ciddi bir yolsuzlukta’ yer aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı almıştı.