https://tr.sputniknews.com/20211217/uluslararasi-otomobil-federasyonunun-basinda-ilk-kez-avrupa-disindan-bir-isim-var-1051868705.html

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun başında ilk kez Avrupa dışından bir isim var

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun başında ilk kez Avrupa dışından bir isim var

Uluslararası Otomobil Federasyon'nun yeni başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden eski ralli pilotu Muhammed Ben Sulayem oldu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T15:49+0300

2021-12-17T15:49+0300

2021-12-17T15:53+0300

spor

fia

otomobil

ralli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051868680_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_d5c3c59d6fe869fe710df10c365418f2.jpg

2009 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu(FIA) başkanlığı görevine getirilen Jean Todt, bugün yerini Muhammed Ben Sulayem'a bıraktı. Eski ralli pilotu Sulayem, FIA tarihinde Avrupalı olmayan ilk başkan oldu. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 60 yaşındaki Süleyman, oyların yüzde 61.62'sini aldı. Seçimdeki rakibi İngiliz Graham Soteker ise oyların yüzde 36.62'sini aldı.

https://tr.sputniknews.com/20201117/fia-baskanindan-michael-schumacher-aciklamasi-1043242437.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fia, otomobil, ralli