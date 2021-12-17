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Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun başında ilk kez Avrupa dışından bir isim var
Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun başında ilk kez Avrupa dışından bir isim var
Uluslararası Otomobil Federasyon'nun yeni başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden eski ralli pilotu Muhammed Ben Sulayem oldu. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T15:49+0300
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spor
fia
otomobil
ralli
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2009 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu(FIA) başkanlığı görevine getirilen Jean Todt, bugün yerini Muhammed Ben Sulayem'a bıraktı. Eski ralli pilotu Sulayem, FIA tarihinde Avrupalı olmayan ilk başkan oldu. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 60 yaşındaki Süleyman, oyların yüzde 61.62'sini aldı. Seçimdeki rakibi İngiliz Graham Soteker ise oyların yüzde 36.62'sini aldı.
https://tr.sputniknews.com/20201117/fia-baskanindan-michael-schumacher-aciklamasi-1043242437.html
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fia, otomobil, ralli

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun başında ilk kez Avrupa dışından bir isim var

15:49 17.12.2021 (güncellendi: 15:53 17.12.2021)
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATMuhammed Bin Sulayem Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun yeni başkanı oldu
Muhammed Bin Sulayem Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun yeni başkanı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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Uluslararası Otomobil Federasyon'nun yeni başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden eski ralli pilotu Muhammed Ben Sulayem oldu.
2009 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu(FIA) başkanlığı görevine getirilen Jean Todt, bugün yerini Muhammed Ben Sulayem'a bıraktı. Eski ralli pilotu Sulayem, FIA tarihinde Avrupalı olmayan ilk başkan oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 60 yaşındaki Süleyman, oyların yüzde 61.62'sini aldı. Seçimdeki rakibi İngiliz Graham Soteker ise oyların yüzde 36.62'sini aldı.
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