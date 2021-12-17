Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun başında ilk kez Avrupa dışından bir isim var

2009 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu(FIA) başkanlığı görevine getirilen Jean Todt, bugün yerini Muhammed Ben Sulayem'a bıraktı. Eski ralli pilotu Sulayem, FIA tarihinde Avrupalı olmayan ilk başkan oldu. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 60 yaşındaki Süleyman, oyların yüzde 61.62'sini aldı. Seçimdeki rakibi İngiliz Graham Soteker ise oyların yüzde 36.62'sini aldı.
Uluslararası Otomobil Federasyon'nun yeni başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden eski ralli pilotu Muhammed Ben Sulayem oldu.
2009 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu(FIA) başkanlığı görevine getirilen Jean Todt, bugün yerini Muhammed Ben Sulayem'a bıraktı. Eski ralli pilotu Sulayem, FIA tarihinde Avrupalı olmayan ilk başkan oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 60 yaşındaki Süleyman, oyların yüzde 61.62'sini aldı. Seçimdeki rakibi İngiliz Graham Soteker ise oyların yüzde 36.62'sini aldı.