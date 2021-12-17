https://tr.sputniknews.com/20211217/universal-sanatcilari-metaversee-geliyor-rihanna-ve-migosa-sanal-kimlikler-verilecek-1051860544.html
Universal sanatçıları metaverse'e geliyor: Rihanna ve Migos'a sanal kimlik verilecek
Universal sanatçıları metaverse'e geliyor: Rihanna ve Migos'a sanal kimlik verilecek
Universal, sanal dünyalarda kullanılmak üzere sanatçılarının dijital versiyonlarının yanı sıra NFT kıyafetleri ve aksesuarları oluşturmak için avatar şirketi... 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T12:47+0300
2021-12-17T12:47+0300
2021-12-17T13:05+0300
metaverse
rihanna
kimlik
universal music group (umg)
nft
yaşam
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Plak şirketi Universal Music Group (UMG), sanatçılarına metaverse için resmi sanal kimlikler vermek için hareke geçti.Justin Bieber ve Shawn Mendes de dahil olmak üzere kadrodan bazıları, Genies’ten avatar yapmalarını istemişti. Şimdi, plan Rihanna, Migos ve arkadaşlarının çeşitli metaverse avatarları alabilmesi veya avatarları sosyal platformlarda kullanabilmesi.Hayranlar ürün alıp satabilecekNTV'nin aktardığına göre önümüzdeki aylarda, Genies tarafından işletilen bir NFT pazarı aracılığıyla, hayranlar avatarlar için sanal ürünler alıp satabilecekler.Bu, Universal Music Group’un metaverse’e ilk girişi değil. Geçen ay, Gorillaz’a benzeyen Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonundan dört karakterden oluşan sanal bir grup duyurmuştu.Diğer önde gelen markalar, kendi NFT’leri üzerinde çalışıyor gibi görünen Adidas ve Roblox olarak karşımıza çıkıyor. Bu markalar metaverse içinde sanal bir oyun alanı ve dijital ürünler için bir mağaza inşa eden Nike dahil olmak üzere metaverse’de harikalar yaratmayı planlıyor. Bu platform, oyun alanındaki (Fortnite dahil) diğer şirketlerin ve markaların metaverse’e girmesinin önünü açmaya yardımcı olan birkaç platformdan biri.
https://tr.sputniknews.com/20211210/metaverse-evreninde-ilk-dugun-avatar-olusturup-evlendiler-1051644395.html
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metaverse, rihanna, kimlik, universal music group (umg), nft
Universal sanatçıları metaverse'e geliyor: Rihanna ve Migos'a sanal kimlik verilecek
12:47 17.12.2021 (güncellendi: 13:05 17.12.2021)
Universal, sanal dünyalarda kullanılmak üzere sanatçılarının dijital versiyonlarının yanı sıra NFT kıyafetleri ve aksesuarları oluşturmak için avatar şirketi Genies ile işbirliği yaptı.
Plak şirketi Universal Music Group (UMG), sanatçılarına metaverse için resmi sanal kimlikler vermek için hareke geçti.
Justin Bieber ve Shawn Mendes de dahil olmak üzere kadrodan bazıları, Genies’ten avatar yapmalarını istemişti. Şimdi, plan Rihanna, Migos ve arkadaşlarının çeşitli metaverse avatarları alabilmesi veya avatarları sosyal platformlarda kullanabilmesi.
Hayranlar ürün alıp satabilecek
NTV'nin aktardığına göre önümüzdeki aylarda, Genies tarafından işletilen bir NFT pazarı aracılığıyla, hayranlar avatarlar için sanal ürünler alıp satabilecekler.
Bu, Universal Music Group’un metaverse’e ilk girişi değil. Geçen ay, Gorillaz’a benzeyen Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonundan dört karakterden oluşan sanal bir grup duyurmuştu.
Diğer önde gelen markalar, kendi NFT’leri üzerinde çalışıyor gibi görünen Adidas ve Roblox olarak karşımıza çıkıyor. Bu markalar metaverse içinde sanal bir oyun alanı ve dijital ürünler için bir mağaza inşa eden Nike dahil olmak üzere metaverse’de harikalar yaratmayı planlıyor. Bu platform, oyun alanındaki (Fortnite dahil) diğer şirketlerin ve markaların metaverse’e girmesinin önünü açmaya yardımcı olan birkaç platformdan biri.