https://tr.sputniknews.com/20211217/uzerinde-bicak-bulundu-disipline-gonderen-mudur-yardimcisini-bicakladi-1051863326.html
Üzerinde bıçak bulundu, disipline gönderen müdür yardımcısını bıçakladı
Üzerinde bıçak bulundu, disipline gönderen müdür yardımcısını bıçakladı
Tokat'ta lise müdür yardımcısı Faruk Peker, 2 gün önce yaptığı aramada üzerinde bıçak bulduğu 14 yaşındaki öğrencisi V.A.B. tarafından bacağından bıçaklandı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T13:33+0300
2021-12-17T13:33+0300
2021-12-17T13:41+0300
öğretmen
bıçak
türkiye
öğrenci
disiplin
müdür yardımcılığı
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Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan 37 yaşındaki öğretmen Faruk Peker, 2 gün önce yapılan genel aramada 10. sınıf öğrencisi V.A.B.'nin üzerinde bıçak buldu.Bıçak okul idaresine teslim edildi, öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatıldı.Bu sabah okul koridorunda öğrenci V.A.B.'yi üzgün halde gören Peker, moralinin neden bozuk olduğunu sorarak bir süre konuştu. V.A.B., başka bir dersten sınavı olduğunu dile getirdi.Peker, arkasını dönüp gideceği sırada V.A.B. tarafından sağ bacağından bıçaklandı.İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faruk Peker, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, V.A.B.'yi gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211102/cebimde-bicak-var-diyen-ogretmeni-ogrenciler-sikayet-etti-1050421629.html
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öğretmen, bıçak, öğrenci, disiplin, müdür yardımcılığı
Üzerinde bıçak bulundu, disipline gönderen müdür yardımcısını bıçakladı
13:33 17.12.2021 (güncellendi: 13:41 17.12.2021)
Tokat'ta lise müdür yardımcısı Faruk Peker, 2 gün önce yaptığı aramada üzerinde bıçak bulduğu 14 yaşındaki öğrencisi V.A.B. tarafından bacağından bıçaklandı.
Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan 37 yaşındaki öğretmen Faruk Peker, 2 gün önce yapılan genel aramada 10. sınıf öğrencisi V.A.B.'nin üzerinde bıçak buldu.
Bıçak okul idaresine teslim edildi, öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatıldı.
Bu sabah okul koridorunda öğrenci V.A.B.'yi üzgün halde gören Peker, moralinin neden bozuk olduğunu sorarak bir süre konuştu. V.A.B., başka bir dersten sınavı olduğunu dile getirdi.
Peker, arkasını dönüp gideceği sırada V.A.B. tarafından sağ bacağından bıçaklandı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faruk Peker, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, V.A.B.'yi gözaltına aldı.