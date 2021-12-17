https://tr.sputniknews.com/20211217/uzerinde-bicak-bulundu-disipline-gonderen-mudur-yardimcisini-bicakladi-1051863326.html

Üzerinde bıçak bulundu, disipline gönderen müdür yardımcısını bıçakladı

Üzerinde bıçak bulundu, disipline gönderen müdür yardımcısını bıçakladı

Tokat'ta lise müdür yardımcısı Faruk Peker, 2 gün önce yaptığı aramada üzerinde bıçak bulduğu 14 yaşındaki öğrencisi V.A.B. tarafından bacağından bıçaklandı. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T13:33+0300

2021-12-17T13:33+0300

2021-12-17T13:41+0300

öğretmen

bıçak

türkiye

öğrenci

disiplin

müdür yardımcılığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051863262_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_660dd53b876674a37dd5495ea9549444.jpg

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan 37 yaşındaki öğretmen Faruk Peker, 2 gün önce yapılan genel aramada 10. sınıf öğrencisi V.A.B.'nin üzerinde bıçak buldu.Bıçak okul idaresine teslim edildi, öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatıldı.Bu sabah okul koridorunda öğrenci V.A.B.'yi üzgün halde gören Peker, moralinin neden bozuk olduğunu sorarak bir süre konuştu. V.A.B., başka bir dersten sınavı olduğunu dile getirdi.Peker, arkasını dönüp gideceği sırada V.A.B. tarafından sağ bacağından bıçaklandı.İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faruk Peker, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, V.A.B.'yi gözaltına aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211102/cebimde-bicak-var-diyen-ogretmeni-ogrenciler-sikayet-etti-1050421629.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

öğretmen, bıçak, öğrenci, disiplin, müdür yardımcılığı