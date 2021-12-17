https://tr.sputniknews.com/20211217/wsj-dunya-onumuzdeki-bes-yil-icinde-kuresel-savasla-karsi-karsiya-kalacak-1051880345.html
WSJ: Dünya önümüzdeki beş yıl içinde küresel savaşla karşı karşıya kalacak
WSJ: Dünya önümüzdeki beş yıl içinde küresel savaşla karşı karşıya kalacak
Güvenlik uzmanı Andrew A. Michta, önümüzdeki 5 yıl içinde büyük güçler arasında savaş çıkma ihtimalinin olduğunu belirtti. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T23:34+0300
2021-12-17T23:34+0300
2021-12-17T23:34+0300
savunma
abd
ortadoğu
rusya
pentagon
dünya savaşı
wsj
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Michta, The Wall Street Journal (WSJ) için kaleme aldığı yazıda, ABD ve Çin arasındaki cepheleşme riskinin eskisinden daha yüksek olduğunu kaydetti. Örneğin iki ülke arasındaki Tayvan anlaşmazlığının sıcak aşamaya geçebileceği ifade edildi.Diğer güçlü ülkelerin de ABD’ye meydan okumak isteyeceğini yazan Michta, ABD ordusunun böyle bir savaş formatına hazır olmadığını belirtti. Pentagon’un, orduyu modernize etmek için 15 yıla ihtiyaç olduğu kaydedildi.Günümüzde Batı’nın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan göç dalgaları, koronavirüs salgını ve ‘kültür devrimi’ yüzünden zor bir durumda olduğunu belirten uzman, tüm bu faktörlerin ABD’yi önemli ölçüde zayıflattığını vurguladı. Michta, bunun, ABD’yi tahttan indirmek isteyen ülkeler için fırsat penceresi olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211216/rusya-ucuncu-dunya-savasi-basladi-simdilik-siber-alanda-1051840445.html
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abd, ortadoğu, rusya, pentagon, dünya savaşı, wsj
WSJ: Dünya önümüzdeki beş yıl içinde küresel savaşla karşı karşıya kalacak
Güvenlik uzmanı Andrew A. Michta, önümüzdeki 5 yıl içinde büyük güçler arasında savaş çıkma ihtimalinin olduğunu belirtti.
Michta, The Wall Street Journal (WSJ) için kaleme aldığı yazıda, ABD ve Çin arasındaki cepheleşme riskinin eskisinden daha yüksek olduğunu kaydetti. Örneğin iki ülke arasındaki Tayvan anlaşmazlığının sıcak aşamaya geçebileceği ifade edildi.
Diğer güçlü ülkelerin de ABD’ye meydan okumak isteyeceğini yazan Michta, ABD ordusunun böyle bir savaş formatına hazır olmadığını belirtti. Pentagon’un, orduyu modernize etmek için 15 yıla ihtiyaç olduğu kaydedildi.
Günümüzde Batı’nın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan göç dalgaları, koronavirüs salgını ve ‘kültür devrimi’ yüzünden zor bir durumda olduğunu belirten uzman, tüm bu faktörlerin ABD’yi önemli ölçüde zayıflattığını vurguladı. Michta, bunun, ABD’yi tahttan indirmek isteyen ülkeler için fırsat penceresi olduğunu kaydetti.