https://tr.sputniknews.com/20211217/wsj-dunya-onumuzdeki-bes-yil-icinde-kuresel-savasla-karsi-karsiya-kalacak-1051880345.html

WSJ: Dünya önümüzdeki beş yıl içinde küresel savaşla karşı karşıya kalacak

WSJ: Dünya önümüzdeki beş yıl içinde küresel savaşla karşı karşıya kalacak

Güvenlik uzmanı Andrew A. Michta, önümüzdeki 5 yıl içinde büyük güçler arasında savaş çıkma ihtimalinin olduğunu belirtti. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T23:34+0300

2021-12-17T23:34+0300

2021-12-17T23:34+0300

savunma

abd

ortadoğu

rusya

pentagon

dünya savaşı

wsj

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Michta, The Wall Street Journal (WSJ) için kaleme aldığı yazıda, ABD ve Çin arasındaki cepheleşme riskinin eskisinden daha yüksek olduğunu kaydetti. Örneğin iki ülke arasındaki Tayvan anlaşmazlığının sıcak aşamaya geçebileceği ifade edildi.Diğer güçlü ülkelerin de ABD’ye meydan okumak isteyeceğini yazan Michta, ABD ordusunun böyle bir savaş formatına hazır olmadığını belirtti. Pentagon’un, orduyu modernize etmek için 15 yıla ihtiyaç olduğu kaydedildi.Günümüzde Batı’nın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan göç dalgaları, koronavirüs salgını ve ‘kültür devrimi’ yüzünden zor bir durumda olduğunu belirten uzman, tüm bu faktörlerin ABD’yi önemli ölçüde zayıflattığını vurguladı. Michta, bunun, ABD’yi tahttan indirmek isteyen ülkeler için fırsat penceresi olduğunu kaydetti.

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