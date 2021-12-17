Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211217/yargitaya-11-danistaya-3-yeni-uye-secildi-1051857926.html
Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçildi
Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 üye seçimi gerçekleştirildi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-17T11:15+0300
2021-12-17T11:15+0300
2021-12-17T11:15+0300
türkiye
yargıtay
danıştay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104040/49/1040404918_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7dead3843b8c1b813341b5a1d3c0c1ce.jpg
HSK, Yargıtay'da boşalan 22 üyenin yerine 11, Danıştay'da boşalan üyelerin yerine 3 yeni üye belirlemek için için Genel Kurul'da bir araya geldi. Yargıtay'a seçilen isimler şu şekilde:Mehmet ARI-Personel Genel MüdürüErdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel MüdürüAhmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter YardımcısıSüleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi BaşkanıSelma BETİN-İstanbul BAM Daire BaşkanıMüslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet SavcısıNilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire BaşkanıBeytullah METİN-Ankara BAM Daire BaşkanıYunus Nadi KOLUKISA-Yüksek MüşavirAydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş RaportörüVeysel Bektaş-Cumhur Başkanı DanışmanıDanıştay üyeleri ise Yunus Emre Sılay, İsmail Hakkı Sayın ve Esat Toklu yeni Danıştay üyeleri oldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104040/49/1040404918_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_e2210065cf5aca8e741b329545971669.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yargıtay, danıştay
Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçildi
Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 üye seçimi gerçekleştirildi.
HSK, Yargıtay'da boşalan 22 üyenin yerine 11, Danıştay'da boşalan üyelerin yerine 3 yeni üye belirlemek için için Genel Kurul'da bir araya geldi.
Yargıtay'a seçilen isimler şu şekilde:
Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü
Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü
Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı
Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı
Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı
Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı
Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir
Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü
Veysel Bektaş-Cumhur Başkanı Danışmanı
Danıştay üyeleri ise Yunus Emre Sılay, İsmail Hakkı Sayın ve Esat Toklu yeni Danıştay üyeleri oldu.