https://tr.sputniknews.com/20211217/yargitaya-11-danistaya-3-yeni-uye-secildi-1051857926.html

Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçildi

Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçildi

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 üye seçimi gerçekleştirildi. 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T11:15+0300

2021-12-17T11:15+0300

2021-12-17T11:15+0300

türkiye

yargıtay

danıştay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104040/49/1040404918_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_7dead3843b8c1b813341b5a1d3c0c1ce.jpg

HSK, Yargıtay'da boşalan 22 üyenin yerine 11, Danıştay'da boşalan üyelerin yerine 3 yeni üye belirlemek için için Genel Kurul'da bir araya geldi. Yargıtay'a seçilen isimler şu şekilde:Mehmet ARI-Personel Genel MüdürüErdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel MüdürüAhmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter YardımcısıSüleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi BaşkanıSelma BETİN-İstanbul BAM Daire BaşkanıMüslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet SavcısıNilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire BaşkanıBeytullah METİN-Ankara BAM Daire BaşkanıYunus Nadi KOLUKISA-Yüksek MüşavirAydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş RaportörüVeysel Bektaş-Cumhur Başkanı DanışmanıDanıştay üyeleri ise Yunus Emre Sılay, İsmail Hakkı Sayın ve Esat Toklu yeni Danıştay üyeleri oldu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yargıtay, danıştay