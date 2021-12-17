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Yeni keşfedilen 1300 bacaklı kırkayak türü rekor kırdı
11:15 17.12.2021 (güncellendi: 11:29 17.12.2021)
© Sputnik / Paul E. MarekAvustralya'nın batısında, ilk kez bir 1000'den fazla bacağa sahip kırkayak türüne rastlandı.
© Sputnik / Paul E. Marek
Avustralya'nın batısında, ilk kez bir 1000'den fazla bacağa sahip kırkayak türüne rastlandı.
Batı Avustralya'nın Eastern Goldfields bölgesindeki bir maden alanında 60 metre derinlikte yapılan kazılarda 1000'den fazla bacağa sahip bir kırkayak bulundu.
Araştırmacılar, keşfedilen yeni türe Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının tanrıçası Persephone'ye atıfta bulunarak, 'Euillipes persephone' adını verdi.
Keşfedilen yeni kırkayak türü, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ve 750'ye yakın bacağa sahip Illacme plenipes'in rekorunu kırmış oldu.
Scientists have just discovered the WORLD'S FIRST TRUE MILLIPEDE. It has 1,306 legs!— Jason Bittel (@bittelmethis) December 16, 2021
(The previous record-holder for The Leggiest Animal On Earth was a millipede with just 750 legs.) https://t.co/jGY4WS5Mf9
Kırkayak türünü keşfeden araştırma ekibi, bölgede bir yeraltı çevresel etki değerlendirmesi yapıyordu. Bennelongia Çevre Danışmanları'nda biyolog olarak görev yapan Dr. Bruno Buzatto, keşfi 'inanılmaz derecede şanslı' olarak nitelendirdi. Söz konusu canlıların benzersiz olduğuna dikkat çeken Buzatto, "Ne kadar uzun olduklarını fark ettiğim anda, tamamen farklı bir şey olacaklarını anlamıştım" dedi.
Yapılan incelemeler, yeni türün kısa bacaklar ve koni şeklinde bir kafanın yanı sıra, en az 330 parçadan oluşan uzun, ipliğe benzer bir gövdeye sahip olduğunu gösterdi. Kırkayaklar aynı zamanda, sürekli karanlıkta yaşayan diğer hayvanlar gibi kör ve solgun bir renge sahip.
'Uzunluğunu, yer altında hareket kolaylığı için geliştirmiş olabilir'
Araştırma ortaklarından böcek uzmanı Dr Juanita Rodriguez ise, keşfedilen yeni türün bu benzersiz uzunluğunun yeraltında hareket kolaylığı için geliştirilmiş olabileceğini söyledi. "Ne kadar uzunsanız, ilerlemek için o kadar çok güce sahipsiniz demektir" diyen Rodriguez, kırkayağın sahip olduğu 300 parçalı gövdesinin ona aynı zamanda kayalıklı alanlardaki küçük yarıklardan geçmekte yardımcı olduğunu dile getirdi.
A @SciReports paper reports the discovery of the first millipede with more than 1,000 legs. Prior to this, no millipede had been found with more than 750 legs. https://t.co/l6fnahh4Tw pic.twitter.com/j1erGXbegd— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) December 16, 2021
Keşfin yapıldığı alandaki 15-60 metre derinlikteki üç ayrı kazıda, 8 adet Eumillipes persephone kırkayağına rastlandı.
Rodriguez yerin bu kadar derinliğinde yeni türlere rastlanmasının şaşkınlık verici olduğunu belirtirken, birçok kırkayak türünün toprak yüzeyinde yaşadığını ve yaprak çöpleri gibi organik maddeleri parçaladığını ifade etti. Yeni keşfedilen tür hakkında henüz yeterli bilgi bulunmasa da Buzatto'nun tahminlerine göre Eumillipes persephone, mantarlardan besleniyor olabilir.
Rodriguez, Avustralya'da 2 bin bilinen kırkayak türünün bulunduğunu, ancak bu sayının 4 binlere kadar çıkabileceğini belirtti.
Buzatto ise, "Avustralya biyoçeşitliliğinin büyük bir bölümünün halen tanımlanmamış olduğunu ve dolayısıyla burada sınıflandırma uzmanlarının ne kadar önemli olduğunu çok az insan fark ediyor. Aslında türleri yok olmaya, muhtemelen onları tanımladığımızdan daha hızlı sürüklüyoruz" ifadelerini kullandı.