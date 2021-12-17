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Yüzüklerin Efendisi ekibinden 20. yıldönümüne özel rap klibi
© Fotoğraf : IMDBYüzüklerin Efendisi-Frodo Baggins
© Fotoğraf : IMDB
Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmi 'Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği' tam 2001 yılında vizyona girdiğinde dünyada büyük yankı uyandırdı ve gişe rekorları kırdı. Film üçlemesinin oyuncu kadrosu, serinin ilk filminin vizyona girmesinin 20. yıldönümünü bir rap videosu ile kutladı.
İngiliz yazar ve dilbilimci J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak milyonlarca izleyiciyle ulaşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) üçlemesinin oyuncu kadrosu, serinin ilk filminin vizyona girmesinin 20. yıldönümünü kutlamak için yeni bir rap videosu yayınladı.
Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmini, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001'de çekti.
ABD'li komedyen Stephen Colbert'in programına katılan ünlü serinin oyuncu kadrosu rap müzik videosu çekerek ilk filmin yayınlanmasının 20. yılında sinemaseverlere sürpriz yaptı.
Müzik videosunda Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samwise Gamgee), Billy Boyd (Peregrin 'Pippin'), Dominic Monaghan (Meriadoc 'Merry' Brandybuck), Hugo Weaving (Elrond), Andy Serkis (Gollum), Orlando Bloom (Legolas) ve Viggo Mortensen (Aragorn) yer aldı.
Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmini, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001'de çekti.
ABD'li komedyen Stephen Colbert'in programına katılan ünlü serinin oyuncu kadrosu rap müzik videosu çekerek ilk filmin yayınlanmasının 20. yılında sinemaseverlere sürpriz yaptı.
Müzik videosunda Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samwise Gamgee), Billy Boyd (Peregrin 'Pippin'), Dominic Monaghan (Meriadoc 'Merry' Brandybuck), Hugo Weaving (Elrond), Andy Serkis (Gollum), Orlando Bloom (Legolas) ve Viggo Mortensen (Aragorn) yer aldı.
20 years later, and ‘The Lord of The Rings’ is still the greatest trilogy ever! @StephenAtHome, @JonBatiste and some very special guests recorded a rap song to celebrate 20 years of this iconic movie! 🧙♂️#LSSC pic.twitter.com/P3wWM4Z5Q4— The Late Show (@colbertlateshow) December 16, 2021
Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümüne atıf da yapan Colbert, bunu Orta Dünya serisinin de hak ettiğini söyledi. Colbert, Yüzüklerin Efendisi'nin Harry Potter'dan çok daha iyi olduğunu ifade ederek 'diss' de attı. Diss, rapçilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar anlamına geliyor.
3 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde eden film serisi toplamda 17 Oscar ödülü kazanmıştı.
Öte yandan filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başladı. Dizi, gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday. Amazon Prime Video'da yayınlanacak Yüzüklerin Efendisi dizisininse 2 Eylül 2022'de ekranlara gelmesi bekleniyor.