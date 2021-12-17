https://tr.sputniknews.com/20211217/yuzuklerin-efendisi-ekibinden-20-yildonumune-ozel-rap-klibi-1051863497.html

Yüzüklerin Efendisi ekibinden 20. yıldönümüne özel rap klibi

Yüzüklerin Efendisi ekibinden 20. yıldönümüne özel rap klibi

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmi 'Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği' tam 2001 yılında vizyona girdiğinde dünyada büyük yankı uyandırdı ve gişe... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T13:50+0300

2021-12-17T13:50+0300

2021-12-17T13:50+0300

yaşam

hobbit

gollum

j. r. r. tolkien

yüzüklerin efendisi

elf

rap müzik

harry potter

stephen colbert

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İngiliz yazar ve dilbilimci J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak milyonlarca izleyiciyle ulaşan Yüzüklerin Efendisi (Lord of The Rings) üçlemesinin oyuncu kadrosu, serinin ilk filminin vizyona girmesinin 20. yıldönümünü kutlamak için yeni bir rap videosu yayınladı.Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmini, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001'de çekti. ABD'li komedyen Stephen Colbert'in programına katılan ünlü serinin oyuncu kadrosu rap müzik videosu çekerek ilk filmin yayınlanmasının 20. yılında sinemaseverlere sürpriz yaptı. Müzik videosunda Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samwise Gamgee), Billy Boyd (Peregrin 'Pippin'), Dominic Monaghan (Meriadoc 'Merry' Brandybuck), Hugo Weaving (Elrond), Andy Serkis (Gollum), Orlando Bloom (Legolas) ve Viggo Mortensen (Aragorn) yer aldı.Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümüne atıf da yapan Colbert, bunu Orta Dünya serisinin de hak ettiğini söyledi. Colbert, Yüzüklerin Efendisi'nin Harry Potter'dan çok daha iyi olduğunu ifade ederek 'diss' de attı. Diss, rapçilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar anlamına geliyor.3 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde eden film serisi toplamda 17 Oscar ödülü kazanmıştı.Öte yandan filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başladı. Dizi, gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday. Amazon Prime Video'da yayınlanacak Yüzüklerin Efendisi dizisininse 2 Eylül 2022'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210803/yuzuklerin-efendisi-dizisinin-yayin-tarihi-belli-oldu-diziden-ilk-kare-yayinlandi-1045143009.html

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hobbit, gollum, j. r. r. tolkien, yüzüklerin efendisi, elf, rap müzik, harry potter, stephen colbert