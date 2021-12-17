Zonguldak'ta sahte içki nedeniyle 4 kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ta 4 kişi bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu, baş dönmesi şikayetleriyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan ilk tetkiklerde dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınanlardan birinin durumu ağırlaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan bir kişinin entübe edildiği öne sürüldü. 4 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken polis ekipleri de olayla ilgili başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
Zonguldak'ta bilinç bulanıklığı, görme bozuklukları sebebiyle hastaneye başvuran 4 kişiden 1'i yoğun bakıma kaldırıldı. Diğer üç kişinin tedavisi sürüyor. Hastanelik olan dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi.
Zonguldak'ta 4 kişi bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu, baş dönmesi şikayetleriyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan ilk tetkiklerde dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınanlardan birinin durumu ağırlaştı.
Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan bir kişinin entübe edildiği öne sürüldü. 4 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken polis ekipleri de olayla ilgili başlattığı çalışmasını sürdürüyor.