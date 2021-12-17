https://tr.sputniknews.com/20211217/zonguldakta-sahte-icki-nedeniyle-4-kisi-hastanelik-oldu-1051850259.html

Zonguldak'ta sahte içki nedeniyle 4 kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ta sahte içki nedeniyle 4 kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ta bilinç bulanıklığı, görme bozuklukları sebebiyle hastaneye başvuran 4 kişiden 1'i yoğun bakıma kaldırıldı. Diğer üç kişinin tedavisi sürüyor... 17.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-17T00:11+0300

2021-12-17T00:11+0300

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türkiye

zonguldak

sahte içki

zehirlenme

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Zonguldak'ta 4 kişi bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu, baş dönmesi şikayetleriyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan ilk tetkiklerde dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınanlardan birinin durumu ağırlaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan bir kişinin entübe edildiği öne sürüldü. 4 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken polis ekipleri de olayla ilgili başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

türkiye

zonguldak

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zonguldak, sahte içki, zehirlenme