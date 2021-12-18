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Mevlana ölümünün 748’nci yılında Şeb-i Aruz töreni ile anıldı
Mevlana ölümünün 748’nci yılında Şeb-i Aruz töreni ile anıldı
Hz. Mevlana ölümünün 748’inci yılında ‘Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’ kapsamında gerçekleşen Şeb-i Arus törenleriyle anıldı. 30 Eylül 1207... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
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Mevlana ölümünün 748’nci yılında Şeb-i Aruz töreni ile anıldı

11:53 18.12.2021
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Hz. Mevlana ölümünün 748’inci yılında ‘Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’ kapsamında gerçekleşen Şeb-i Arus törenleriyle anıldı. 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya’da hayatını kaybetti.
© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya’da gerçekleşti. Mevlana’nın ölüm yıl dönümü kapsamında gerçekleşen Şeb-i Aruz etkinliğini Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın davetiyle dünyanın farklı noktalarından gazeteciler de izledi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi&#x27;nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya’da gerçekleşti. Mevlana’nın ölüm yıl dönümü kapsamında gerçekleşen Şeb-i Aruz etkinliğini Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın davetiyle dünyanın farklı noktalarından gazeteciler de izledi. - Sputnik Türkiye
1/9
© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya’da gerçekleşti. Mevlana’nın ölüm yıl dönümü kapsamında gerçekleşen Şeb-i Aruz etkinliğini Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın davetiyle dünyanın farklı noktalarından gazeteciler de izledi.

© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Sema töreni Kur’an-ı Kerim okunması ve dervişlerin birbirlerini selamlamaları ile başladı.

Sema töreni Kur’an-ı Kerim okunması ve dervişlerin birbirlerini selamlamaları ile başladı. - Sputnik Türkiye
2/9
© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Sema töreni Kur’an-ı Kerim okunması ve dervişlerin birbirlerini selamlamaları ile başladı.

© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Semâ Töreni, Mevlevîlik kültürünün doğru olarak aktarılabileceği mekanlarda gelenekten gelen Mevlevî müziği ile icra ediliyor.

Semâ Töreni, Mevlevîlik kültürünün doğru olarak aktarılabileceği mekanlarda gelenekten gelen Mevlevî müziği ile icra ediliyor. - Sputnik Türkiye
3/9
© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Semâ Töreni, Mevlevîlik kültürünün doğru olarak aktarılabileceği mekanlarda gelenekten gelen Mevlevî müziği ile icra ediliyor.

© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Semâzenler, semâzenbaşının işaret ettiği yere geçip semâya başlıyorlar. İnanışa göre semanın ilk aşaması olan Devr-i Veledî, ölümden sonra dirilmeyi betimliyor.

Semâzenler, semâzenbaşının işaret ettiği yere geçip semâya başlıyorlar. İnanışa göre semanın ilk aşaması olan Devr-i Veledî, ölümden sonra dirilmeyi betimliyor. - Sputnik Türkiye
4/9
© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Semâzenler, semâzenbaşının işaret ettiği yere geçip semâya başlıyorlar. İnanışa göre semanın ilk aşaması olan Devr-i Veledî, ölümden sonra dirilmeyi betimliyor.

© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Semâ törenleri selam denilen dört ayrı bölümden oluşuyor. İnanışa göre bu bölümler kul olmayı, Allah’a hayranlık duymayı,bu hayranlığın aşka dönüşmesini anlatıyor. Semâzenler sema sırasında dönerken bir ellerini aşağıya diğer ellerini ise yukarıya döndürüyor.

Semâ törenleri selam denilen dört ayrı bölümden oluşuyor. İnanışa göre bu bölümler kul olmayı, Allah’a hayranlık duymayı,bu hayranlığın aşka dönüşmesini anlatıyor. Semâzenler sema sırasında dönerken bir ellerini aşağıya diğer ellerini ise yukarıya döndürüyor. - Sputnik Türkiye
5/9
© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Semâ törenleri selam denilen dört ayrı bölümden oluşuyor. İnanışa göre bu bölümler kul olmayı, Allah’a hayranlık duymayı,bu hayranlığın aşka dönüşmesini anlatıyor. Semâzenler sema sırasında dönerken bir ellerini aşağıya diğer ellerini ise yukarıya döndürüyor.

© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Semâ yapılan yer yuvarlak olmasından dolayı dünyaya, Post-nişîn güneşe, semâzenbaşı aya ve semâzenler de gezegenlere benzetilerek, semânın güneş sistemini sembolize ettiği varsayılıyor. Semâzenler bu törenler için özel olarak yetiştiriliyor.

Semâ yapılan yer yuvarlak olmasından dolayı dünyaya, Post-nişîn güneşe, semâzenbaşı aya ve semâzenler de gezegenlere benzetilerek, semânın güneş sistemini sembolize ettiği varsayılıyor. Semâzenler bu törenler için özel olarak yetiştiriliyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Semâ yapılan yer yuvarlak olmasından dolayı dünyaya, Post-nişîn güneşe, semâzenbaşı aya ve semâzenler de gezegenlere benzetilerek, semânın güneş sistemini sembolize ettiği varsayılıyor. Semâzenler bu törenler için özel olarak yetiştiriliyor.

© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Mevlevilik 13’üncü yüzyılda ortaya çıkmış, zaman içinde gelişip şekillenerek Türk tarihinin ve kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir.

Mevlevilik 13’üncü yüzyılda ortaya çıkmış, zaman içinde gelişip şekillenerek Türk tarihinin ve kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. - Sputnik Türkiye
7/9
© Sputnik/Osman Nuri Cerit

Mevlevilik 13’üncü yüzyılda ortaya çıkmış, zaman içinde gelişip şekillenerek Türk tarihinin ve kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir.

© Sputnik/Osman Nuri Cerit
Mevlana ölümünün 748’nci yılında Şeb-i Aruz töreni ile anıldı - Sputnik Türkiye
8/9
© Sputnik/Osman Nuri Cerit
© Sputnik/Osman Nuri Cerit
Mevlana ölümünün 748’nci yılında Şeb-i Aruz töreni ile anıldı - Sputnik Türkiye
9/9
© Sputnik/Osman Nuri Cerit
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