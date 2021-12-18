Mevlana ölümünün 748’nci yılında Şeb-i Aruz töreni ile anıldı

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Semâ yapılan yer yuvarlak olmasından dolayı dünyaya, Post-nişîn güneşe, semâzenbaşı aya ve semâzenler de gezegenlere benzetilerek, semânın güneş sistemini sembolize ettiği varsayılıyor. Semâzenler bu törenler için özel olarak yetiştiriliyor.