Mevlana ölümünün 748’nci yılında Şeb-i Aruz töreni ile anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya’da gerçekleşti. Mevlana’nın ölüm yıl dönümü kapsamında gerçekleşen Şeb-i Aruz etkinliğini Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın davetiyle dünyanın farklı noktalarından gazeteciler de izledi.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya’da gerçekleşti. Mevlana’nın ölüm yıl dönümü kapsamında gerçekleşen Şeb-i Aruz etkinliğini Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın davetiyle dünyanın farklı noktalarından gazeteciler de izledi.
Sema töreni Kur’an-ı Kerim okunması ve dervişlerin birbirlerini selamlamaları ile başladı.
Sema töreni Kur’an-ı Kerim okunması ve dervişlerin birbirlerini selamlamaları ile başladı.
Semâ Töreni, Mevlevîlik kültürünün doğru olarak aktarılabileceği mekanlarda gelenekten gelen Mevlevî müziği ile icra ediliyor.
Semâ Töreni, Mevlevîlik kültürünün doğru olarak aktarılabileceği mekanlarda gelenekten gelen Mevlevî müziği ile icra ediliyor.
Semâzenler, semâzenbaşının işaret ettiği yere geçip semâya başlıyorlar. İnanışa göre semanın ilk aşaması olan Devr-i Veledî, ölümden sonra dirilmeyi betimliyor.
Semâzenler, semâzenbaşının işaret ettiği yere geçip semâya başlıyorlar. İnanışa göre semanın ilk aşaması olan Devr-i Veledî, ölümden sonra dirilmeyi betimliyor.
Semâ törenleri selam denilen dört ayrı bölümden oluşuyor. İnanışa göre bu bölümler kul olmayı, Allah’a hayranlık duymayı,bu hayranlığın aşka dönüşmesini anlatıyor. Semâzenler sema sırasında dönerken bir ellerini aşağıya diğer ellerini ise yukarıya döndürüyor.
Semâ törenleri selam denilen dört ayrı bölümden oluşuyor. İnanışa göre bu bölümler kul olmayı, Allah’a hayranlık duymayı,bu hayranlığın aşka dönüşmesini anlatıyor. Semâzenler sema sırasında dönerken bir ellerini aşağıya diğer ellerini ise yukarıya döndürüyor.
Semâ yapılan yer yuvarlak olmasından dolayı dünyaya, Post-nişîn güneşe, semâzenbaşı aya ve semâzenler de gezegenlere benzetilerek, semânın güneş sistemini sembolize ettiği varsayılıyor. Semâzenler bu törenler için özel olarak yetiştiriliyor.
Semâ yapılan yer yuvarlak olmasından dolayı dünyaya, Post-nişîn güneşe, semâzenbaşı aya ve semâzenler de gezegenlere benzetilerek, semânın güneş sistemini sembolize ettiği varsayılıyor. Semâzenler bu törenler için özel olarak yetiştiriliyor.
Mevlevilik 13’üncü yüzyılda ortaya çıkmış, zaman içinde gelişip şekillenerek Türk tarihinin ve kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir.
Mevlevilik 13’üncü yüzyılda ortaya çıkmış, zaman içinde gelişip şekillenerek Türk tarihinin ve kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir.