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https://tr.sputniknews.com/20211218/81-il-genelindeki-zehir-operasyonunda-18-tutuklama--1051883560.html
Türkiye genelindeki 'zehir' operasyonunda 18 tutuklama
Türkiye genelindeki 'zehir' operasyonunda 18 tutuklama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T02:04+0300
2021-12-18T02:04+0300
yaşam
türkiye
operasyon
sahte içki
zehir
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KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.Operasyon kapsamında, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi.Ekipler, 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre ederken, 85 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211217/sahte-ickiden-can-kaybi-43e-yukseldi-1051867238.html
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türkiye, operasyon, sahte içki, zehir

Türkiye genelindeki 'zehir' operasyonunda 18 tutuklama

02:04 18.12.2021
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlendiği "Zehir" operasyonunda gözaltına alınan 85 şüpheliden 18'i tutuklandı.
KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi.

Ekipler, 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre ederken, 85 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
Sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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