https://tr.sputniknews.com/20211218/81-il-genelindeki-zehir-operasyonunda-18-tutuklama--1051883560.html

Türkiye genelindeki 'zehir' operasyonunda 18 tutuklama

Türkiye genelindeki 'zehir' operasyonunda 18 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk... 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T02:04+0300

2021-12-18T02:04+0300

2021-12-18T02:04+0300

yaşam

türkiye

operasyon

sahte içki

zehir

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KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde "Zehir" operasyonu başlattı.Operasyon kapsamında, yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 etiket, 3 bin 847 sahte bandrol ile 1168 şişe alkol aroması ele geçirildi.Ekipler, 13 yasa dışı alkol imalathanesi deşifre ederken, 85 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20211217/sahte-ickiden-can-kaybi-43e-yukseldi-1051867238.html

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türkiye, operasyon, sahte içki, zehir