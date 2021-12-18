https://tr.sputniknews.com/20211218/abdde-ilk-kez-bir-musluman-dini-ozgurlukler-elcisi-olarak-atandi-1051882275.html

ABD'de ilk kez bir Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' olarak atandı

ABD'de ilk kez bir Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' olarak atandı

ABD'de Reşad Hüseyin, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi olarak atanan ilk Müslüman oldu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T00:51+0300

2021-12-18T00:51+0300

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dünya

abd

müslüman

joe biden

abd uluslararası dini özgürlükler elçisi

reşad hüseyin

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ABD Başkanı Joe Biden tarafından 30 Temmuz'da 'ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi' olarak önerilen Hüseyin'in adaylığı, bugün Senato Genel Kurulu'nda oylandı.Adaylığı 5'e karşı 85 oyla onaylanan Hüseyin, bu göreve getirilen ilk Müslüman oldu.Reşad Hüseyin kimdir?Hint kökenli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak ABD'nin Wyoming eyaletinde dünyaya gelen Hüseyin, siyaset bilimleri, Arapça ve İslami Bilimler alanlarında eğitim aldı ve Yale Üniversitesi'nden 'profesör' unvanı kazandı.ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde Ortaklık ve Küresel İletişim Direktörü olarak görev yapan Hüseyin daha önce de Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Güvenlik Birimi'nde çalışıyordu.Hüseyin, Barack Obama döneminde de ABD'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi ve Stratejik Terörle Mücadele Özel Temsilcisi olarak görev almıştı.

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abd, müslüman, joe biden, abd uluslararası dini özgürlükler elçisi, reşad hüseyin