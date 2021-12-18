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ABD'de ilk kez bir Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' olarak atandı
ABD'de ilk kez bir Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' olarak atandı
ABD'de Reşad Hüseyin, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi olarak atanan ilk Müslüman oldu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T00:51+0300
2021-12-18T00:51+0300
dünya
abd
müslüman
joe biden
abd uluslararası dini özgürlükler elçisi
reşad hüseyin
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ABD Başkanı Joe Biden tarafından 30 Temmuz'da 'ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi' olarak önerilen Hüseyin'in adaylığı, bugün Senato Genel Kurulu'nda oylandı.Adaylığı 5'e karşı 85 oyla onaylanan Hüseyin, bu göreve getirilen ilk Müslüman oldu.Reşad Hüseyin kimdir?Hint kökenli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak ABD'nin Wyoming eyaletinde dünyaya gelen Hüseyin, siyaset bilimleri, Arapça ve İslami Bilimler alanlarında eğitim aldı ve Yale Üniversitesi'nden 'profesör' unvanı kazandı.ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde Ortaklık ve Küresel İletişim Direktörü olarak görev yapan Hüseyin daha önce de Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Güvenlik Birimi'nde çalışıyordu.Hüseyin, Barack Obama döneminde de ABD'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi ve Stratejik Terörle Mücadele Özel Temsilcisi olarak görev almıştı.
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abd, müslüman, joe biden, abd uluslararası dini özgürlükler elçisi, reşad hüseyin

ABD'de ilk kez bir Müslüman 'Dini Özgürlükler Elçisi' olarak atandı

00:51 18.12.2021
© Sputnik / Valery Melnikov / Fotoğraf bankasına girABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© Sputnik / Valery Melnikov
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ABD'de Reşad Hüseyin, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi olarak atanan ilk Müslüman oldu.
ABD Başkanı Joe Biden tarafından 30 Temmuz'da 'ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi' olarak önerilen Hüseyin'in adaylığı, bugün Senato Genel Kurulu'nda oylandı.
Adaylığı 5'e karşı 85 oyla onaylanan Hüseyin, bu göreve getirilen ilk Müslüman oldu.

Reşad Hüseyin kimdir?

Hint kökenli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak ABD'nin Wyoming eyaletinde dünyaya gelen Hüseyin, siyaset bilimleri, Arapça ve İslami Bilimler alanlarında eğitim aldı ve Yale Üniversitesi'nden 'profesör' unvanı kazandı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde Ortaklık ve Küresel İletişim Direktörü olarak görev yapan Hüseyin daha önce de Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Güvenlik Birimi'nde çalışıyordu.
Hüseyin, Barack Obama döneminde de ABD'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi ve Stratejik Terörle Mücadele Özel Temsilcisi olarak görev almıştı.
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