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https://tr.sputniknews.com/20211218/abdyi-vuran-hortumlarin-maliyetinin-5-milyar-dolari-bulmasi-bekleniyor-1051884600.html
ABD'yi vuran hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulması bekleniyor
ABD'yi vuran hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulması bekleniyor
ABD'de başta Kentucky olmak üzere 6 eyaleti vuran hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T05:33+0300
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dünya
abd
kentucky
zarar
hortum
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Kentucky'de büyük hasara neden olan Tennessee, Arkansas, Illinois, Missouri ve Mississippi de etkili olan hortumlarda yaklaşık 15 bin yapı zarar gördü.ABD Başkanı Joe Biden, ilk 30 gün boyunca Kentucky'de barınma, enkazın temizlenmesi gibi tüm yardımların federal hükümet tarafından karşılanacağı sözü verirken, sigorta şirketleri ise hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulamacağını öngörüyor.ABD'de 10 Aralık'ta meydana gelen hortumlarda 77'si Kentucky'de olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211214/kentuckydeki-hortum-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-74e-yukseldi-1051737903.html
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abd, kentucky, zarar, hortum

ABD'yi vuran hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulması bekleniyor

05:33 18.12.2021
© REUTERS / Amira KaraoudABD - Kentucky - hortum
ABD - Kentucky - hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Amira Karaoud
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ABD'de başta Kentucky olmak üzere 6 eyaleti vuran hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.
Kentucky'de büyük hasara neden olan Tennessee, Arkansas, Illinois, Missouri ve Mississippi de etkili olan hortumlarda yaklaşık 15 bin yapı zarar gördü.
ABD Başkanı Joe Biden, ilk 30 gün boyunca Kentucky'de barınma, enkazın temizlenmesi gibi tüm yardımların federal hükümet tarafından karşılanacağı sözü verirken, sigorta şirketleri ise hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulamacağını öngörüyor.
ABD'de 10 Aralık'ta meydana gelen hortumlarda 77'si Kentucky'de olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetmişti.
Kentucky - hortum felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
DÜNYA
Kentucky'deki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi
14 Aralık, 00:25
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