https://tr.sputniknews.com/20211218/abdyi-vuran-hortumlarin-maliyetinin-5-milyar-dolari-bulmasi-bekleniyor-1051884600.html

ABD'yi vuran hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulması bekleniyor

ABD'yi vuran hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulması bekleniyor

ABD'de başta Kentucky olmak üzere 6 eyaleti vuran hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T05:33+0300

2021-12-18T05:33+0300

2021-12-18T05:33+0300

dünya

abd

kentucky

zarar

hortum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051884573_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f8e4e01bc693278e57a226d0ebadf454.jpg

Kentucky'de büyük hasara neden olan Tennessee, Arkansas, Illinois, Missouri ve Mississippi de etkili olan hortumlarda yaklaşık 15 bin yapı zarar gördü.ABD Başkanı Joe Biden, ilk 30 gün boyunca Kentucky'de barınma, enkazın temizlenmesi gibi tüm yardımların federal hükümet tarafından karşılanacağı sözü verirken, sigorta şirketleri ise hortumların maliyetinin 5 milyar doları bulamacağını öngörüyor.ABD'de 10 Aralık'ta meydana gelen hortumlarda 77'si Kentucky'de olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211214/kentuckydeki-hortum-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-74e-yukseldi-1051737903.html

kentucky

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kentucky, zarar, hortum