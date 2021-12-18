https://tr.sputniknews.com/20211218/abye-vizeyle-giris-degisiyor-robotlar-karsilayacak-1051886727.html

AB'ye vizeyle giriş değişiyor: Robotlar karşılayacak

AB'ye vizeyle giriş değişiyor: Robotlar karşılayacak

Avrupa Birliği topraklarına vizeyle giriş değişiyor. Yeni dönemde süreç dijitalleşecek, turistleri pasaport kontrol noktalarında robotlar karşılayacak. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

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ab

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vize

sınır

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ABD'nin hali hazırda AB'ye uyguladığı bu sistemi, Avrupa Birliği de artık birlik dışından gelenlere uygulayacak.Yeni dönemde yüz tarama ve diğer bilgileri eşleştirme robotik olarak yapılacak.AB topraklarına seyahat etmeden önce 7 Euro'luk ödeme yapılarak bir form doldurulacak; bu form onaylandıktan sonra AB dışından AB'ye seyahat edilebilecek.Bu sisteme geçişin 2022'nin ilk 6 ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

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ab, avrupa birliği, vize, sınır