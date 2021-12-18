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https://tr.sputniknews.com/20211218/abye-vizeyle-giris-degisiyor-robotlar-karsilayacak-1051886727.html
AB'ye vizeyle giriş değişiyor: Robotlar karşılayacak
AB'ye vizeyle giriş değişiyor: Robotlar karşılayacak
Avrupa Birliği topraklarına vizeyle giriş değişiyor. Yeni dönemde süreç dijitalleşecek, turistleri pasaport kontrol noktalarında robotlar karşılayacak. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T10:56+0300
2021-12-18T10:56+0300
2021-12-18T10:55+0300
dünya
ab
avrupa birliği
vize
sınır
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ABD'nin hali hazırda AB'ye uyguladığı bu sistemi, Avrupa Birliği de artık birlik dışından gelenlere uygulayacak.Yeni dönemde yüz tarama ve diğer bilgileri eşleştirme robotik olarak yapılacak.AB topraklarına seyahat etmeden önce 7 Euro'luk ödeme yapılarak bir form doldurulacak; bu form onaylandıktan sonra AB dışından AB'ye seyahat edilebilecek.Bu sisteme geçişin 2022'nin ilk 6 ayında gerçekleşmesi bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ab, avrupa birliği, vize, sınır
AB'ye vizeyle giriş değişiyor: Robotlar karşılayacak
Avrupa Birliği topraklarına vizeyle giriş değişiyor. Yeni dönemde süreç dijitalleşecek, turistleri pasaport kontrol noktalarında robotlar karşılayacak.
ABD'nin hali hazırda AB'ye uyguladığı bu sistemi, Avrupa Birliği de artık
birlik dışından gelenlere uygulayacak. Yeni dönemde yüz tarama ve diğer bilgileri eşleştirme robotik olarak yapılacak. AB topraklarına seyahat etmeden önce 7 Euro'luk ödeme yapılarak bir form doldurulacak; bu form onaylandıktan sonra AB dışından AB'ye seyahat edilebilecek.
Bu sisteme geçişin
2022'nin ilk 6 ayında gerçekleşmesi bekleniyor.