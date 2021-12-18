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Adalet Bakanı Gül: AK Parti öncesi insanlar düşünce, mezhep, yaşam tarzları nedeniyle baskılandı
Adalet Bakanı Gül: AK Parti öncesi insanlar düşünce, mezhep, yaşam tarzları nedeniyle baskılandı
AK Parti hükümetleri ile birlikte 19 yılda her alanda çok önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün Munzur’un... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T18:03+0300
2021-12-18T18:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tunceli
alevi
abdülhamit gül
demokrasi
cem evi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ziyaretleri kapsamında Tunceli’ye geldi. Kent genelinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Gül, beraberindeki heyetle AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli adımlar atıldığını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “AK Parti hükümetleri ile birlikte 19 yılda her alanda çok önemli kazanımlar elde ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla hükümetimiz daima bölgede oldu" diye konuştu.AK Parti olarak milletin önünde hangi engeller varsa bu engelleri ortadan kaldırarak yola devam etiklerini dile getiren Gül, "Türkiye’de AK Parti öncesi insanların inancından, düşüncesinden, mezhebinden, yaşam tarzından, kimliğinden dolayı çok baskılara maruz bırakıldı. Kürt, kimliği inkar ve ret edilerek bir takım olumsuz uygulamalar yapıldı. Sen dindarsın, sen alevisin, denilerek makbul vatandaş değilsin, diyerek inkar politikaları uygulandı. AK Parti nerede olursa, nerede doğduysa, hangi mezhebe hangi yaşam tarzına inanırsa inansın benim 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır dedi. Biz 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını ötekileştirme politikalarına son verdik ve bunun geri gelmesine de asla son vermeyeceğiz. Bu ülkede yaşayan herkes birinci sınıf en asli vatandaşlarımızdır. Ülkemizin yaşamış olduğu acıları bir daha yaşamayıp ülkemizde demokrasiyi daha da geliştirmek için çok önemli adımlar attık” ifadelerini kullandı.‘Cem evlerinin hukuki tüm taleplerini yerine getireceğiz’Ehlibeyt sevgisinin 84 milyonun ortak ana kavram olduğunu aktaran Bakan Gül, “Cem evlerinin hukuki tüm taleplerini yerine getireceğiz. Bunlar birer lütuf değil insanımızın en temel hakkıdır. Bu konuda da her alanda olduğu gibi adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.'AK Parti işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin, köylünün ve 84 milyonun partisidir’AK Partinin davasının memleket davası olduğunu vurgulayan Gül, "AK Partinin davası sofrayı ve ekmeği büyüterek özgürlükleri arttırmaktır. Ülkemizde yaşanan özellikle dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere fiyat artışından kaynaklanan tüm bu olumsuzları giderme noktasında da kararlılığımız tamdır. Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıkladı. Yüzde elli ile çalışan tüm vatandaşlarımızın, işçilerin yanında olduğumuzu göstermiş olduk. AK Parti işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin, köylünün ve 84 milyonun partisidir. Bu konuda diğer tüm kesimlerin de ihtiyaç duyduğunu farkında olarak bu sıkıntıları da inşallah bizler gidereceğiz. Ülkemizin geleceği daha da aydınlıktır ve ümidimizi daha da arttırarak yeni döneme de büyük bir kararlılıkla yürüyoruz. 2023’e giderken 19 yıl ülkemizi her alanda kalkındırmış ve büyütmüş bir hükümet ve hükümetin başında liderimiz cumhurbaşkanımızla birlikte geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210311/adalet-bakani-abdulhamit-gul-bugun-darbecileri-yargilayan-bir-yargi-var-1044009928.html
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recep tayyip erdoğan, tunceli, alevi, abdülhamit gül, demokrasi, cem evi

Adalet Bakanı Gül: AK Parti öncesi insanlar düşünce, mezhep, yaşam tarzları nedeniyle baskılandı

18:03 18.12.2021
© DHAAdalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© DHA
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AK Parti hükümetleri ile birlikte 19 yılda her alanda çok önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün Munzur’un güzelliğini terörün baskısıyla yatırımı, üretim ve istihdamı engelleyen birliğimizi bozan terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz“ dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ziyaretleri kapsamında Tunceli’ye geldi. Kent genelinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Gül, beraberindeki heyetle AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli adımlar atıldığını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “AK Parti hükümetleri ile birlikte 19 yılda her alanda çok önemli kazanımlar elde ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla hükümetimiz daima bölgede oldu" diye konuştu.

AK Parti olarak milletin önünde hangi engeller varsa bu engelleri ortadan kaldırarak yola devam etiklerini dile getiren Gül, "Türkiye’de AK Parti öncesi insanların inancından, düşüncesinden, mezhebinden, yaşam tarzından, kimliğinden dolayı çok baskılara maruz bırakıldı. Kürt, kimliği inkar ve ret edilerek bir takım olumsuz uygulamalar yapıldı. Sen dindarsın, sen alevisin, denilerek makbul vatandaş değilsin, diyerek inkar politikaları uygulandı. AK Parti nerede olursa, nerede doğduysa, hangi mezhebe hangi yaşam tarzına inanırsa inansın benim 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır dedi. Biz 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını ötekileştirme politikalarına son verdik ve bunun geri gelmesine de asla son vermeyeceğiz. Bu ülkede yaşayan herkes birinci sınıf en asli vatandaşlarımızdır. Ülkemizin yaşamış olduğu acıları bir daha yaşamayıp ülkemizde demokrasiyi daha da geliştirmek için çok önemli adımlar attık” ifadelerini kullandı.

‘Cem evlerinin hukuki tüm taleplerini yerine getireceğiz’

Ehlibeyt sevgisinin 84 milyonun ortak ana kavram olduğunu aktaran Bakan Gül, “Cem evlerinin hukuki tüm taleplerini yerine getireceğiz. Bunlar birer lütuf değil insanımızın en temel hakkıdır. Bu konuda da her alanda olduğu gibi adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

'AK Parti işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin, köylünün ve 84 milyonun partisidir’

AK Partinin davasının memleket davası olduğunu vurgulayan Gül, "AK Partinin davası sofrayı ve ekmeği büyüterek özgürlükleri arttırmaktır. Ülkemizde yaşanan özellikle dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere fiyat artışından kaynaklanan tüm bu olumsuzları giderme noktasında da kararlılığımız tamdır. Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıkladı. Yüzde elli ile çalışan tüm vatandaşlarımızın, işçilerin yanında olduğumuzu göstermiş olduk. AK Parti işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin, köylünün ve 84 milyonun partisidir. Bu konuda diğer tüm kesimlerin de ihtiyaç duyduğunu farkında olarak bu sıkıntıları da inşallah bizler gidereceğiz. Ülkemizin geleceği daha da aydınlıktır ve ümidimizi daha da arttırarak yeni döneme de büyük bir kararlılıkla yürüyoruz. 2023’e giderken 19 yıl ülkemizi her alanda kalkındırmış ve büyütmüş bir hükümet ve hükümetin başında liderimiz cumhurbaşkanımızla birlikte geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2021
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Bugün darbecileri yargılayan bir yargı var
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