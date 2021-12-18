Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211218/ak-parti-mkyk-uyesi-tayyar-sosyal-gerginlik-derinlesiyor-aman-dikkat-1051895877.html
AK Parti MKYK üyesi Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor, aman dikkat
AK Parti MKYK üyesi Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor, aman dikkat
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" açıklamasında bulundu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T19:03+0300
2021-12-18T19:07+0300
politika
ak parti
şamil tayyar
döviz
kur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101654/71/1016547105_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_78ac11c8574f24a2ef4d537ff894c251.jpg
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, döviz kurundaki dalgalanma ve enflasyona ilişkin yorumda bulundu.Twitter hesabından paylaşım yapan Tayyar, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler" dedi.Tayyar, "Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101654/71/1016547105_136:0:904:576_1920x0_80_0_0_4c063ef4db051374acd3b861e3ceb31f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, şamil tayyar, döviz, kur

AK Parti MKYK üyesi Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor, aman dikkat

19:03 18.12.2021 (güncellendi: 19:07 18.12.2021)
© AA / ArşivŞamil Tayyar
Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© AA / Arşiv
Abone ol
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" açıklamasında bulundu.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, döviz kurundaki dalgalanma ve enflasyona ilişkin yorumda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Tayyar, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler" dedi.
Tayyar, "Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:23Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 644 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
19:20Bakan Dönmez: 'Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden'
19:18Aliyev: Ermenistan sınırına giden demiryolunun inşasını 2023’ün sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
19:06Taliban yönetimi Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı yaptı
19:03AK Parti MKYK üyesi Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor, aman dikkat
18:59 AK Parti MKYK üyesi Gündoğdu: Kur üzerinden operasyonlar çekildiğini görüyoruz
18:52THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shane Larkin
18:41Diyarbakır’da ‘Geçinemiyoruz’ mitingi: Temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan insanlar var
18:40Bilim Kurulu üyesi Kara: Süresi geçen aşı takip sisteminin kırmızı uyarısıyla kullanım dışı kalıyor
18:19Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
18:03Adalet Bakanı Gül: AK Parti öncesi insanlar düşünce, mezhep, yaşam tarzları nedeniyle baskılandı
17:50Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşında hayatını kaybetti
17:25Bahçeli: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır
17:19Osmaniye’de ihaleden satılık cami
17:19Rusya, 3 askeri uçakla 200 kişiyi Kabil'den tahliye etti
17:13CHP'li Özel: Tüm çalışanların asgari ücret kadar geliri vergiden muaf tutulmalı
17:05AK Parti’li Kurtulmuş: Büyük güçler, Türkiye’yi kendi alanında hapsetmek için planlarını yapıyorlar
17:03Binali Yıldırım: Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor
17:02ASELSAN'dan Katar açıklaması: Yapılan haber ve paylaşımlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır
16:51Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı