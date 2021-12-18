https://tr.sputniknews.com/20211218/ak-parti-mkyk-uyesi-tayyar-sosyal-gerginlik-derinlesiyor-aman-dikkat-1051895877.html

AK Parti MKYK üyesi Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor, aman dikkat

AK Parti MKYK üyesi Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor, aman dikkat

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" açıklamasında bulundu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T19:03+0300

2021-12-18T19:03+0300

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politika

ak parti

şamil tayyar

döviz

kur

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, döviz kurundaki dalgalanma ve enflasyona ilişkin yorumda bulundu.Twitter hesabından paylaşım yapan Tayyar, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler" dedi.Tayyar, "Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" ifadelerini kullandı.

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ak parti, şamil tayyar, döviz, kur