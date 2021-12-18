https://tr.sputniknews.com/20211218/akomdan-istanbula-kar-yagisi-uyarisi-1051882707.html

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinde itibaren İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı tahmini paylaşıldı. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T01:04+0300

2021-12-18T01:04+0300

2021-12-18T01:04+0300

yaşam

istanbul

kar

yağış

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051766641_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_91ce7ca7e613a76a8d97c67f6aa438cf.jpg

Pazartesi günü etkisini yitirecek olan Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olup çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağışı olacak.AKOM’dan yapılan açıklama şöyle:'Yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir'“Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava, bu akşam saatlerinden itibaren bölgemiz üzerinde etkisini artırması, pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Ayrıca pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağısı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava, muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir”

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kar, yağış, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)