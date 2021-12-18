https://tr.sputniknews.com/20211218/aliyev-ermenistan-sinirina-giden-demiryolunun-insasini-2023un-sonuna-kadar-tamamlamayi-planliyoruz-1051896155.html

Aliyev: Ermenistan sınırına giden demiryolunun inşasını 2023’ün sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz

Aliyev: Ermenistan sınırına giden demiryolunun inşasını 2023’ün sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan sınırına giden demiryolunun inşasını c tamamlamayı planladıklarını duyurdu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T19:18+0300

2021-12-18T19:18+0300

2021-12-18T19:18+0300

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demiryolu

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün Ermenistan sınırına giden demiryolunun inşaatının 2023 yılı sonuna kadar tamamlayacağı bilgisini verdi.İtalyan gazetesi Il Sole 24 Ore'ye konuşan Aliyev, "Azerbaycan çalışmalara başladı ve 2023 yılı sonuna kadar kurtarılmış topraklardan Ermenistan sınırına kadar olan demiryolu hattını hazır hale getirmeyi planlıyor. Ermenistan’ın da o tarihe kadar kendi topraklarındaki demiryolu inşaatını bitirmesini umuyorum" dedi.Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 14 Aralık'ta Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşme ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Görüşmenin çok verimli olduğunu düşünüyorum. Her iki taraf da özellikle İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yeni realiteyle ilgili olarak, bu realiteye nasıl uyum sağlayacakları ve iki komşu olarak bundan sonra nasıl yaşayacakları konusundaki pozisyonlarını açıkça belirttiler.”Aliyev, tarafların savaş sonrası durumun pratik unsurlarını, özellikle iletişimin açılması konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Bu, geçen kasım ayında imzalanan üçlü bildirinin önemli bir parçası. Ancak uygulanması çok yavaş ilerliyor. Bununla birlikte, 14 Aralık’ta Ermenistan tarafından demiryolu inşaatı projesinin pratiğe geçirilmesi için acil eylemlere ilişkin önemli kararlar alındı" ifadelerini kullandı.Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ise, Ermenistan hükümetinin Yerask, Culfa, Ordubad, Meğri, Horadiz demiryolunun 45 kilometrelik kısmının inşasına başlamayı planladığını kaydetti.Hükümetin proje için 200 milyon dolar ayırdığını belirten Grigoryan, “Uzmanların hesaplamalarına göre, Ermenistan topraklarından geçen demiryolu hattının inşası yaklaşık 200 milyon dolara mal olacak. Toplam uzunluğu 340 kilometre olan hattın Ermenistan topraklarından geçen kısmı 45 kilometre” diye konuştu.Grigoryan ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayan demiryolu hattının, demiryolu taşımacılığının uygulanması için kabul edilmiş uluslararası kurallara ve karşılıklılık esasına göre, topraklarından geçeceği ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi çerçevesinde faaliyet göstereceğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211216/ermenistan-ve-azerbaycan-nahcivan-uzerinden-demiryolu-insa-edecek-1051826063.html

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ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, avrupa birliği, inşaat, demiryolu