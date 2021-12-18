https://tr.sputniknews.com/20211218/antalyada-3-aylik-bebegini-darp-ederek-olduren-baba-cezaevinde-asili-halde-olu-bulundu-1051891087.html

Antalya'da 3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba, cezaevinde asılı halde ölü bulundu

Antalya'da 3 aylık bebeğini darp ederek öldüren baba, cezaevinde asılı halde ölü bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 aylık kız bebeğini darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen baba cezaevinde asılı halde ölü bulundu. 18.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-18T15:22+0300

2021-12-18T15:22+0300

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bebek

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Serik ilçesi Orta Mahalle'de 16 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Beyza T. ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar arasında kira parası yüzünden tartışma çıktı.İddiaya göre, tartışmada Mustafa Gaffar önce Beyza T.'yi ardından gürültüye uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etti. Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne durumu akrabalarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Beyza T., polis merkezine giderek baba Mustafa Gaffar'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa Gaffar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa Gaffar, bu sabah koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu. Yapılan incelemede Mustafa G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa G’nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211116/babasi-tarafindan-dovuldugu-iddia-edilen-3-aylik-bebek-oldu-1050859965.html

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