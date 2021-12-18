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https://tr.sputniknews.com/20211218/antonov-abd-ukrayna-konusunda-rusyanin-kirmizi-cizgilerini-ihlal-ediyor-1051891179.html
Antonov: ABD, Ukrayna konusunda Rusya'nın kırmızı çizgilerini ihlal ediyor
Antonov: ABD, Ukrayna konusunda Rusya'nın kırmızı çizgilerini ihlal ediyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna'nın varsayımsal NATO üyeliğinin Rusya'nın ulusal çıkarlarıyla ilgili kırmızı çizgilerini ihlal... 18.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-18T15:32+0300
2021-12-18T15:31+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
anatoliy antonov
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Newsweek dergisine demeç veren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya yönelik saldırgan planlar yaptığına dair iddialara yanıt verdi.Moskova'ya yöneltilen iddiaları 'tamamen dayanıksız bir propaganda' olarak niteleyen Antonov, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri varlığını artırdığına dair her gün yaptığı uyarılar, propagandadan fazlası değil. Rusya'nın askerlerini kendi topraklarında serbestçe intikal etme ve eğitim faaliyetleri yürütme konusunda her türlü hakka sahip olduğunu anımsatmak isterim" dedi.Rus elçi, Ukrayna'da NATO'nun katılımıyla devam eden silahlanma sürecinin, Batılı askeri birliklerin Ukrayna topraklarındaki varlığını ve Kiev'in varsayımsal NATO üyeliğinin Moskova için kabul edilemez olduğunu vurguladı.'ABD, Rusya'nın tekliflerine gelecek hafta yanıt verecek'Bu arada ABD'nin Rusya tarafından güvenlik garantileri kapsamında önerilen tekliflerin bir kısmını faydalı, bir kısmını ise kabul edilemez bulduğu belirtildi.Bloomberg'e konuşan ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir kaynak, "Tekliflerin bazıları faydalı, bazıları ise kabul edilemez. ABD, Rusya'ya önümüzdeki hafta yanıt vermeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını dün kamuoyuyla paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211217/rusya-disisleri-moskovanin-onerdigi-yeni-rusya-nato-guvenlik-anlasmasinin-taslagini-yayinladi--1051865724.html
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abd, rusya, ukrayna, anatoliy antonov

Antonov: ABD, Ukrayna konusunda Rusya'nın kırmızı çizgilerini ihlal ediyor

15:32 18.12.2021
© SputnikAnatoliy Antonov
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
© Sputnik
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna'nın varsayımsal NATO üyeliğinin Rusya'nın ulusal çıkarlarıyla ilgili kırmızı çizgilerini ihlal ettiğini söyledi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine gelecek hafta yanıt vereceklerini ifade etti.
Newsweek dergisine demeç veren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya yönelik saldırgan planlar yaptığına dair iddialara yanıt verdi.

Moskova'ya yöneltilen iddiaları 'tamamen dayanıksız bir propaganda' olarak niteleyen Antonov, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri varlığını artırdığına dair her gün yaptığı uyarılar, propagandadan fazlası değil. Rusya'nın askerlerini kendi topraklarında serbestçe intikal etme ve eğitim faaliyetleri yürütme konusunda her türlü hakka sahip olduğunu anımsatmak isterim" dedi.

Rus elçi, Ukrayna'da NATO'nun katılımıyla devam eden silahlanma sürecinin, Batılı askeri birliklerin Ukrayna topraklarındaki varlığını ve Kiev'in varsayımsal NATO üyeliğinin Moskova için kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Rusya & NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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Rusya Dışişleri, Moskova'nın önerdiği yeni Rusya-NATO güvenlik anlaşmasının taslağını yayınladı
Dün, 14:30

'ABD, Rusya'nın tekliflerine gelecek hafta yanıt verecek'

Bu arada ABD'nin Rusya tarafından güvenlik garantileri kapsamında önerilen tekliflerin bir kısmını faydalı, bir kısmını ise kabul edilemez bulduğu belirtildi.

Bloomberg'e konuşan ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir kaynak, "Tekliflerin bazıları faydalı, bazıları ise kabul edilemez. ABD, Rusya'ya önümüzdeki hafta yanıt vermeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını dün kamuoyuyla paylaşmıştı.
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