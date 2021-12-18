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Antonov: ABD, Ukrayna konusunda Rusya'nın kırmızı çizgilerini ihlal ediyor
© SputnikAnatoliy Antonov
© Sputnik
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna'nın varsayımsal NATO üyeliğinin Rusya'nın ulusal çıkarlarıyla ilgili kırmızı çizgilerini ihlal ettiğini söyledi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine gelecek hafta yanıt vereceklerini ifade etti.
Newsweek dergisine demeç veren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya'nın komşusu Ukrayna'ya yönelik saldırgan planlar yaptığına dair iddialara yanıt verdi.
Moskova'ya yöneltilen iddiaları 'tamamen dayanıksız bir propaganda' olarak niteleyen Antonov, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri varlığını artırdığına dair her gün yaptığı uyarılar, propagandadan fazlası değil. Rusya'nın askerlerini kendi topraklarında serbestçe intikal etme ve eğitim faaliyetleri yürütme konusunda her türlü hakka sahip olduğunu anımsatmak isterim" dedi.
Rus elçi, Ukrayna'da NATO'nun katılımıyla devam eden silahlanma sürecinin, Batılı askeri birliklerin Ukrayna topraklarındaki varlığını ve Kiev'in varsayımsal NATO üyeliğinin Moskova için kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Moskova'ya yöneltilen iddiaları 'tamamen dayanıksız bir propaganda' olarak niteleyen Antonov, "ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri varlığını artırdığına dair her gün yaptığı uyarılar, propagandadan fazlası değil. Rusya'nın askerlerini kendi topraklarında serbestçe intikal etme ve eğitim faaliyetleri yürütme konusunda her türlü hakka sahip olduğunu anımsatmak isterim" dedi.
Rus elçi, Ukrayna'da NATO'nun katılımıyla devam eden silahlanma sürecinin, Batılı askeri birliklerin Ukrayna topraklarındaki varlığını ve Kiev'in varsayımsal NATO üyeliğinin Moskova için kabul edilemez olduğunu vurguladı.
'ABD, Rusya'nın tekliflerine gelecek hafta yanıt verecek'
Bu arada ABD'nin Rusya tarafından güvenlik garantileri kapsamında önerilen tekliflerin bir kısmını faydalı, bir kısmını ise kabul edilemez bulduğu belirtildi.
Bloomberg'e konuşan ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir kaynak, "Tekliflerin bazıları faydalı, bazıları ise kabul edilemez. ABD, Rusya'ya önümüzdeki hafta yanıt vermeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.
Bloomberg'e konuşan ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden üst düzey bir kaynak, "Tekliflerin bazıları faydalı, bazıları ise kabul edilemez. ABD, Rusya'ya önümüzdeki hafta yanıt vermeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova tarafından önerilen Rusya ile ABD arasındaki güvenlik garantileri sözleşmesinin ve Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki güvenlik anlaşmasının taslaklarını dün kamuoyuyla paylaşmıştı.